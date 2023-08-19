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农银人寿第十届客户服务金穗节开幕

2023年08月19日16:45 | 来源：新华网
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原标题：农银人寿第十届客户服务金穗节开幕

8月18日，农银人寿第十届“客户服务金穗节”在北京正式开幕，全系统上下300多家机构同步开启客户服务回馈活动。本届金穗节将以“鎏金拾穗 为爱守护”为主题，以“十年感恩回馈，共享美好新生活”为活动主线，重点围绕“一老一少一新”客群开展线上+线下活动触达，聚焦品牌传播、服务宣传、价值提升，创造高品质服务体验，用真情回报广大客户，为美好生活添彩。

农银人寿董事长、党委书记肖彬表示，在十年的发展历程中，农银人寿坚持“以客户为中心”的经营理念，坚守保障本源，积极开展业务转型升级，稳步推进高质量发展，以保险保障助力中国式现代化，综合实力实现了跨越式增长。在开幕式现场，公司总经理梅励和嘉宾出席开幕式论坛，一起回顾农银人寿十年成长历程，分享各自对十年发展变化的真实感受。公司十位基层优秀服务人员代表农银人寿全体员工发表服务感言，并讲述了他们的服务故事。

近年来，农银人寿专注点滴积累，迭代升级同向发力，积极构建智能化综合化服务平台，面向不同群体客户，全力打造“臻享、安享、悦享、恒享”——“四享”服务体系，不断赋予服务新的内涵。包括为高净值客群提供更加高质多元的“臻享”增值服务体验；立足老年人及特殊群体需求推出众多“安享”服务温暖举措；助力和谐社会建设，倡导健康快乐的家庭亲子关系，给客户送去更多“悦享”服务体验；加强服务建设，推动数字化转型，先后推出60余项智能化服务，着力为客户提供贴心、高效、可“恒享”终生的陪伴式服务体验。此外，为满足新市民等广大群体的保障需求，公司加大产品与服务创新，积极服务乡村振兴，不断提升养老保障能力，推出更丰富、更优质的保险保障服务，全面提升保障专业水平与品质，致力于与客户携手共建美好生活新篇章。

开幕式期间，农银人寿重点对“四享”服务体系进行了推介，卡通IP形象“金小保”“禾惠儿”亮相为活动助阵。公司还特邀资深专家为观众朋友送上了一堂保险与财务管理为主题的精彩讲座。

据悉，农银人寿为本届金穗节打造了“金穗拾光”线上场景式主题乐园。乐园由“拾趣体验馆”“拾光掠影馆”“拾穗博览馆”“拾爱惠农馆”四大主题场馆组成，从不同维度为客户构建丰富多元的立体化服务新体验。其中，“拾趣体验馆”依托农银人寿“四享”服务体系输出多项精彩活动，包括兼具趣味与知识内涵的“拾金穗”跑酷游戏、助力少儿成长的“妙笔丹青绘十年”悦享书画比赛和专为老年群体打造的“安享银龄Show”才艺展示等。同时还特别送上本届金穗节服务好礼——“臻享关爱”健康服务体验活动，推出增值服务温暖呵护，为更多客户奉上健康关爱。“拾光掠影馆”通过精彩视频影像集中展示农银人寿服务文化、服务成果和服务风采，便于保险消费者进一步加深对农银人寿的了解；“拾穗博览馆”推出“博闻直播间”“金穗加油站”“金融消保SHOW”三大板块，面向社会公众传递健康理念、金融权益知识，体现农银人寿“金融为民”的责任担当；“拾爱惠农馆”重点推介了农银人寿惠农助农服务举措，展现公司助力乡村振兴建设的成果与努力。广大客户可通过“农银人寿”微信公众号线上体验参与以上活动，也可在当地农银人寿客户柜面进行咨询了解。

作为中国农业银行控股子公司，农银人寿坚持“以人民为中心”的发展思想，立足于十年发展的新起点，精心擘画未来新的蓝图，以守护美好生活为己任，用行动诠释初心和使命，持续推动产品创新、科技创新、服务创新，不断加强消费者权益保护，努力为实现人民对美好生活的向往服务。

(责编：董童、李源)
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