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两部门预拨10亿元重点支持洪涝灾害受灾群众救助等工作

2023年08月20日05:52 | 来源：新华网
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新华社北京8月19日电 记者从财政部了解到，19日，财政部会同应急管理部再次预拨10亿元中央自然灾害救灾资金，重点支持京津冀及黑龙江、吉林等受灾严重地区做好受灾群众救助等工作，保障受灾群众得到妥善安置，及早恢复灾区正常生产生活秩序，入冬前能够回家或搬入新居。

入汛以来，中央财政已累计下达各项防汛救灾资金96.84亿元，有力支持灾区应急抢险救援、受灾群众救助、农业生产恢复、水利设施水毁灾损修复、水毁公路抢通等工作。财政部要求各省级财政部门及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，支持做好防汛救灾各项工作。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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