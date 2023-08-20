农业农村部：持续抓好农业防汛救灾工作
2023年08月20日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：农业农村部：持续抓好农业防汛救灾工作
本报北京8月19日电（记者陈晨）据中央气象台预报，8月20日至22日，我国中东部地区将出现一次大范围降雨过程，给部分地区农业防汛救灾带来压力。特别是华北和东北地区前期降雨多，灾后恢复生产正在进行，受新一轮强降雨影响，农田发生渍涝风险较高，局地可能再次受灾。
农业农村部8月19日下发通知，要求各级农业农村部门始终绷紧农业防汛救灾这根弦，克服麻痹大意思想，进一步强化组织领导，压紧压实责任，持续加力抓好各项防灾减灾措施落实，确保责任到人、措施到位，最大程度减少灾害损失，确保农业生产安全。
通知要求，加强监测预警，制定完善防范预案，提早做好防范技术、物资等各项准备，及时发布预警信息，突出重点地区、重点作物、重点时段，提早落实有针对性的防御措施。及时清理疏通田间沟渠，做好排水准备，防止发生农田大面积内涝，一旦出现积水，集中力量加快抢排进度，尽快恢复作物生长环境，抓紧加固果树和大棚、畜禽圈舍等农业生产设施，防止因雷暴大风等强对流天气造成倒伏或受损。
通知同时要求，要狠抓灾后生产恢复，全力防控动植物疫病，强化监测调查，及时发布病虫信息，全面落实“发现一点、防治一片”防控措施，大力推进统防统治和应急防治，坚决遏制病虫扩散蔓延。
(责编：杨曦、杨迪)
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