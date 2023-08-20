原标题：小麦总体收购进度已超八成

本报北京8月19日电 记者陈晨19日从国家粮食和物资储备局获悉，截至8月15日，主产区各类粮食企业累计收购夏粮5547万吨，其中收购小麦5034万吨，同比增加249万吨。

小麦是夏粮主要品种，新季小麦上市以来，收购工作平稳有序、进展顺利。目前，江苏、安徽、湖北小麦旺季收购进入收尾阶段；河南、河北、山东进度在七到八成。近期，各类企业收购积极性较高，农民售粮踊跃，小麦优质优价特征更加明显，当前收购均价基本稳定在每斤1.4元左右，预计后期小麦价格仍将总体保持平稳，明显高于最低收购价格水平。国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云介绍，夏粮旺季收购将持续到9月底，目前小麦总体收购进度超过八成，早籼稻收购已近尾声，市场运行平稳、购销活跃，收购数量同比有所增加，为保障粮食市场供应打下良好基础。

国家粮食和物资储备局在确保夏粮旺季收购圆满收官的同时，提早谋划部署秋粮收购工作，提前制定完善收购工作和应急预案，确保粮食颗粒归仓。

(责编：杨曦、杨迪)

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