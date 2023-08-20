金观平

原标题：为民间投资营造更优环境

民间投资是扩大有效投资、扎实稳住经济不可或缺的重要环节。当前，经济下行压力、国际环境变化等因素导致民营企业利润下滑、民营企业家预期下降，投资意愿和能力不足。今年上半年，民间投资增速和占整体投资比重均有所下降。

民间投资对外部环境触觉灵敏且更加注重投资回报，波动性强，抗风险能力相对较弱。因此，要为民间投资营造更优环境。

给予公平感。坚决破除隐形壁垒，禁止以任何形式增设准入条件，对市场准入负面清单以外的领域，支持民营企业依法平等进入、开展投资。对照公平竞争审查标准，持续排查清理限制民间资本公平参与的“潜规则”，维护公平竞争市场秩序。支持民间投资参与重大项目，明确参与方式、运营模式和回报机制，对于设计、施工、原材料、设施设备供应等，在招投标中应一视同仁。

增强获得感。建立民间投资项目融资对接机制，发挥好政府性融资担保机构作用，推动金融机构支持民间投资项目，促进信贷资源向民间投资合理配置。拓宽民营企业投融资渠道，鼓励符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，增强投资能力，促进形成投资良性循环。对重点民间投资项目加大技术、数据等要素的供给，通过绿色通道等方式，协调解决要素获得困难。

保障安全感。畅通向政府反映问题的渠道，倾听民营企业家呼声，为开展民间投资解难题、办实事。完善政府守信践诺机制，避免过头承诺与“空头支票”等行为，对拖欠民营企业账款、“新官不理旧账”、损害民营企业合法权益等行为加大查处力度。在具体实践中，对民间投资涉及的各类审批事项，要用好“放管服”改革最新成果，为民间投资项目减环节、减时间、提效率。

除了解决“有得投”，还要“投得好”。眼下，一些传统产业产能过剩、市场竞争激烈，新兴产业风险相对较大，不少民间资本拿不准投资方向，如何投资持观望态度。针对这些问题，要明确一批鼓励民间资本参与的重点细分领域，发布相关的发展规划、产业政策等内容，全面梳理和优选适合民间投资参与的项目并编制清单，帮助民营企业更好进行投资决策。鼓励民间资本参与创新中心、创新平台建设，强化优质赛道项目引进和落地，引导民间投资在高质量发展中发挥更大作用。

经济增长离不开民间投资的信心和活力。近段时间以来，促进民间投资的政策频出。《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》从宏观层面对民营经济发展作出部署，国家发展改革委《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》则提出了可操作、能见效的具体举措和工作任务，各地也采取措施从微观层面破解堵点难点。不同层次政策形成合力、释放效能，民间投资活力将进一步被激发。

(责编：杨曦、杨迪)

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