王金虎 夏先清 刘 兴 杨子佩

原标题：消费市场持续复苏

当前，我国经济持续恢复，总体回升向好。消费方面，前7个月，社会消费品零售总额达264348亿元，同比增长7.3%。整体看，市场恢复态势仍在持续，商品消费稳步恢复，服务消费增长较快，文化娱乐消费持续扩大，消费潜力正在加速释放。

地方政策密集出台

今年以来，一系列恢复和扩大消费政策措施出台实施，市场需求得以逐步恢复，推动消费保持较快增长。

旅游等服务消费回暖，对消费扩大支撑作用明显。山东围绕餐饮、文旅等重点消费领域推出40条措施。山东省发展改革委副主任、能源局局长胡薄介绍，措施从增加优质供给、降低消费成本、打造良好环境3个方面，推出一系列大众化、普惠性的支持政策，持续推动消费升级。

针对老年人和未成年人群体，措施增加了养老和托育服务供给等方面内容，促进居民生活性服务消费提质扩容。“措施有利于推动养老服务消费成为经济增长新动能，促进养老产业和养老事业协同发展，更好满足老年群体个性化、多样化养老消费需求。”山东省民政厅养老服务处处长宋坤说。

大宗消费具有消费占比高、产业链长、带动力强的特点。聚焦汽车、家电等重点领域，河南近期提出10条举措鼓励消费、扩大内需。据了解，政策对前期已出台且带动作用明显的政策进行了优化和延续。“比如，将购车补贴延期至今年年底，最高可补贴1万元。今年12月底前，对在省内新购汽车的消费者按照购车价格的5%给予补贴。”河南省委咨询组研究员、河南省社科院原院长张占仓表示。

江西支持和引导各地举办汽车促销和新能源汽车下乡等活动。江西省商务厅副厅长梁小康介绍，江西已联动举办了4000多场应季促消费活动，统筹发放了一批政府消费券。下半年将重点举办“百城联动”汽车节等汽车促销活动。开展绿色智能家电下乡和以旧换新促销活动。进一步落实取消二手车限迁政策，推进二手车“跨省通办”便利措施，加快活跃二手车市场。

消费场景更多元

为满足消费者多元化需求，多地结合自身资源禀赋特点，在优化传统消费供给的同时，积极培育消费新业态、新场景，以消费升级引领供给创新，为消费市场增添了新活力。

江西发动全省220余个4A级以上旅游景区、40余家省级以上旅游度假区等，针对学生市场精心策划了30多条精品旅游线路产品，重点打造了一批亲水、避暑、度假、研学等主题旅游产品，推出500多项优惠政策、促销措施和特色活动。

江西省文化和旅游厅副厅长陈晓平介绍，7月份至今，江西文旅市场需求旺盛，客流持续攀升，研学游、亲子游、避暑游成为文旅消费主力。

不久前，河南印发《河南省实施扩大内需战略三年行动方案（2023—2025年）》，提出持续打造高品质消费新场景、新业态、新模式。“我们抓好持续扩大消费10条等政策落地兑现，办好‘2023河南夏日消费季’系列活动，大力培育夜经济集聚区和新型消费，吸引更多游客参与其中。”河南省发展改革委党组书记、主任马健说。

近日，山东滕州微山湖红荷湿地13万亩红荷进入盛花期，荷花仙子选拔赛、红荷音乐节等13项系列活动为游客呈现了一场精彩的文旅盛宴，日均接待游客近万人次。

“我们把恢复和扩大消费摆在优先位置，今年上半年，全市社会消费品零售总额达210.8亿元，同比增长12.6%。”滕州市副市长樊晓阳介绍。

强化金融支持

挖潜居民消费，释放经济活力，离不开金融助力。今年以来，多地银行从利率优惠、便企惠民等方面推出措施支持消费复苏，为消费市场稳定恢复发展提供了支撑。

近日，山东临沂市“新琅琊”不夜街区正式开放，吸引了大批市民游客前来体验游玩，成为新晋“网红”打卡地。随着“新琅琊”不夜街区入驻商户不断增加，集中收款分账、商户租金收缴等资金管理问题逐步突显。农行临沂分行线上结算业务直营部、信用卡中心，组建柔性团队，依托科技手段，接入收单系统，打造了兼具统一收款和资金监管功能的综合结算平台，赋能“夜经济”。

为恢复和扩大消费，人民银行南昌中心支行加强统筹谋划和政策联动，强化金融支持恢复和扩大消费工作力度，促进消费回暖和潜力释放。据介绍，该行重点加大对大宗消费、医疗健康、养老托育、文旅消费、县域农村消费、绿色消费等领域的支持力度。推动金融机构将金融支持乡村振兴和扩大消费相融合，重点做好农产品进城、家电下乡双向流通金融服务。同时，持续改善新市民金融服务，更好满足农村转移人口、新毕业大学生等新市民安居乐业消费信贷需求。截至今年6月末，江西省消费和经营贷款余额4942亿元。

(责编：杨曦、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经