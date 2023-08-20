孙明源

原标题：职业教育积极“拥抱”数字化

山东职业学院综合立体交通虚拟仿真实训基地现场。山东职业学院供图

编者按：近日，教育部办公厅发布的《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》明确提出建设职业教育信息化标杆学校、建设职业教育示范性虚拟仿真实训基地等任务，为数字化赋能职业教育新生态提供指引。

在数字化技术日新月异的背景下，职业教育如何搭乘数字化东风实现转型发展引发关注。据此，本版推出“数字化点亮职教未来”系列报道，展示我国职业教育数字化的转型趋势和发展成效。

借助虚拟现实一体机、环形弧面大屏，完整的复兴号动车组驾驶系统运行现场展现在学生们眼前，作业区、工作区、周边维护及安全设施一应俱全，这是山东职业学院（以下简称山职）综合立体交通虚拟仿真实训基地的日常授课场景。

近日，2023年数字职业教育助推教育强国建设大会在江苏省南京市召开。中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕在大会上表示，职教战线要以数字技术赋能专业升级和数字化改造，赋能教师、教法、教材改革，要适应科技进步和产业变革趋势，增强教师和学生的数字化意识，提高数字化素养和数字化能力，开辟职业教育高质量发展的新赛道、新路径。

“数字化对职业教育的革新至关重要。”山职信息中心副主任陈冠宇告诉记者，“以我校建设的综合立体交通虚拟仿真实训基地为例，相关专业存在设施设备成本高、实训危险性大等问题，要克服这些困难，又要让学生掌握前沿、实用的操作技术，数字化就是最佳手段。”

除了虚拟仿真实训，数字教育环境、数字教育资源、数字教育方式方法、数字教育治理等也在职业教育中得到了越来越广泛的应用。数字化正在为职业教育开辟新赛道，数字技术成为职业教育高质量发展的重要动力之一。

新政策为转型指明方向

党的二十大报告指出，推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。在今年2月召开的世界数字教育大会上，教育部部长怀进鹏指出，数字化转型是世界范围内教育转型的重要载体和方向。以数字化转型推动职业教育的创新发展是新时代赋予职业院校的历史使命，也是职业教育主动贯彻国家战略，服务经济社会数字化转型的必然选择。

2022年，清华大学教育研究院发布的《职业教育信息化发展报告》（2021版）对995所职业院校开展了调查，结果显示，超过74%的职校教师正在利用信息化技术开展教学工作，学生对信息化的学习效果认可度超过58%，对虚拟仿真实训认可度高达90%，仅有3.82%的学生没有使用过虚拟仿真实训软件。

今年以来，职业教育的数字化转型正如火如荼地进行。

6月，教育部印发了《全国职业教育智慧大脑院校中台高职数据标准及接口规范（试行）》和《全国职业院校大数据中心建设指南》，对数字化手段参与职业教育全过程的各个方面提出了具体要求。

7月，教育部印发《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》，提出到2025年，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校，推动信息技术与职业院校办学深度融合。

近日公布的《职业教育信息化标杆学校建设指南》明确指出了职业教育信息化标杆学校建设的任务，要求各院校丰富拓展数字化应用场景，扩大数字化资源供给，利用数字化手段推进教学与评价改革，提高数据治理能力。

“教育部提出了非常具体的要求，职业院校数字平台建设都可以和这些文件对标对表。可以说，新政策、新规范为职业教育的数字化改革指明了方向。” 陈冠宇表示。

“数字画像”辅助学校决策

每到期末，宁波市职业技术教育中心（以下简称宁波职教中心）的学生都会收到一份绿色的评价报告单。不同于普通的成绩单，这份报告里有自己的文化课成绩、专业课成绩、德育成绩、心理成绩、社交行为、消费情况、考勤情况、职业倾向分析等8类数据。

根据这些“数字画像”，宁波职教中心的教师既可以找出适合技能大赛的“千里马”，也可以找到需要重点帮扶的困难学生。学校的各类决策，都有了数据“军师”的科学辅助。

浙江省宁波市地处东南沿海，当地职业教育在数字化改革大潮中处于先行位置。早在2012年，宁波市教育局就在浙江省率先启动了智慧教育综合改革。

宁波职教中心党委书记张军辉介绍，早在2016年，学校就组建了教育大数据建设和应用团队，自主开发教育大数据平台。宁波职教中心也是全国职业院校数字校园建设样板学校。

近年来，随着技术的不断革新，数字化的应用已远不止于大数据监测、辅助教学与评价，数字资源库、沉浸式虚拟仿真教学系统、虚拟仿真实训基地也已经成为职业教育的新潮流。在很多课堂上，传统的平面教学模式已被虚拟仿真教学取代。

“从最开始的投影仪教学、基础教务管理系统，到现在的大数据、虚拟仿真实训，职业教育的数字化技术革新已经经历了多年发展。但与技术革新同样重要的，还有基础设施建设和数字化观念。” 陈冠宇说。

《职业教育信息化发展报告》（2021版）指出，从应用层面看，数字化在深层次的优化资源配置、提高决策管理水平等方面尚有不足。目前，信息化规划所需的经费保障、教师培训、标准制定未能够及时跟进。此外，虚拟仿真实训技术、5G、VR等新技术的应用和普及还受制于许多因素的影响，例如技术水平、认知程度、经费投入、使用成本等，新技术尚未完全适应教学要求。

整体来看，职业教育信息化技术在教学应用中逐渐常态化，师生对信息化技术的认可度和熟悉程度都有了大幅度提升，但依旧存在新技术应用滞后、虚拟实训软件等新技术设备闲置率高、信息化技术应用深度有待拓展等问题。

张军辉认为，职业教育的数字化、信息化建设正处于高速发展阶段，但各地区和学校的发展并不均衡。对于这些问题，张军辉建议制定统一的、有利于推广的标准，实现数据和技术的融通和普及。

大数据推动教学方法革新

作为教育部第一批职业院校数字校园建设试点院校、山东省“互联网+教育”应用研究基地，山职的信息化基础设施较为完善。山职党委书记赵凤文表示，学校目前的主要任务是紧跟教育部发布的标准规范，做好查漏补缺和优化升级。

按照《全国职业院校大数据中心建设指南》，山职正在完善数据采集、存储、处理、应用的全生命周期管理的数据治理平台，这一平台涵盖了职业学校基本办学条件、专业设置、课程开设、学生信息、教师信息、企业信息等基础数据。此外，山职还让大数据参与推动教学方法革新和人才培养模式改革，例如，利用人工智能和大数据技术，对城市轨道专业内所有核心课程进行知识点、技能点及相互关联关系的梳理，以此方便学生自主学习。

“按照教育部的部署，我们的平台数据要接入教育部数据中心，对接职业院校数据中台。目前，我们依据《全国职业教育智慧大脑院校中台高职数据标准及接口规范》完成了数据中台的数据对接，数据整理和推送工作正在有序进行中。” 赵凤文透露。

此外，数据安全也是重中之重。山职建设了出口防火墙、服务器区防火墙、数据库防火墙三层防御体系。学校还联合济南市公安局创建了省内首个高职院校“枫桥式网警工作站”，构建安全管理制度、管理机制和监测平台，形成了协同共治的数据安全体系。

“在充分开发数字化手段潜力的同时，我们也关注信息安全和风险控制，为数字化全面赋能人才培养保驾护航。”赵凤文说。

(责编：杨曦、杨迪)

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