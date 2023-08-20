孙睿 汤红红

原标题：中国超高海拔地区装机容量最大抽水蓄能电站开工建设

中新社西宁8月19日电 (孙睿 汤红红)19日，中国超高海拔地区装机容量最大抽水蓄能电站——青海格尔木南山口抽水蓄能电站正式开工建设。

格尔木南山口抽水蓄能电站位于青海省海西州格尔木市郭勒木德镇，距离格尔木市中心35公里，是青海省首批、海西州首个核准的抽水蓄能项目，也是中国长江三峡集团有限公司青海分公司在青海投资建设的首个抽水蓄能项目。

据中国长江三峡集团有限公司青海分公司党委书记、总经理王清伟介绍，该项目总投资约180.72亿元人民币，规划装机容量240万千瓦，共安装8台30万千瓦机组，是目前世界3500米以上高海拔地区装机容量最大、调节库容量最大的抽蓄电站。计划2030年全部建成投产发电，届时年平均发电量为48.24亿千瓦时。

该电站建成后，将承担电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务，其所具备的调节能力，能够有效调节240万千瓦装机的风电和交流侧500万千瓦的光伏，每年可带动新能源发电量增长近148亿千瓦时，可替代标准煤约463万吨，减排二氧化碳2664万吨。(完)

(责编：杨曦、杨迪)

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