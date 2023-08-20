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任鸿斌：截至8月中下旬超300家中外企业确认参展首届链博会

2023年08月20日19:31 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （记者栗翘楚）11月28日至12月2日，中国贸促会将在北京举办首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）。8月20日，首届链博会倒计时100天活动在人民日报社新媒体大楼举行。中国贸促会会长任鸿斌在致辞中表示，目前已有300多家中外企业确认参展，其中国际参展商超过20%，涉及50个国别和地区，多国相关机构表示将组织高规格采购团参展参会，专业采购商和观众人数预计超过10万人次。

链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，集贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流功能于一体，打造一个上中下游链接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的国际型高端合作平台。任鸿斌表示，作为一个全新交流合作平台，链博会有利于各国企业加强合作、共享机遇，促进各国产业衔接更有序、畅通更高效，推动构建富有韧性的全球产业链供应链。

“首届链博会倒计时100天的到来，标志着筹办工作进入全力冲刺的关键时刻，我们将坚持共建、共促、共享，优化完善工作方案，细化落实工作举措，以钉钉子精神和绣花功夫扎扎实实做好各项工作，全力以赴把首届链博会打造成为推进高水平对外开放的新平台，服务构建新发展格局的新实践，推动建设开放型世界经济的新行动，践行人类命运共同体理念的新窗口。”任鸿斌说。

链博会以“链接世界，共创未来”为主题，展览总面积预计将超10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链5大链条和供应链服务展区，期间将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会、6场专题论坛以及供需对接会、行业研讨会等配套活动。

(责编：杨曦、吕骞)
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