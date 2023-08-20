人民网北京8月20日电 （记者夏晓伦）“学习指导从一开始就立足于未来教育和未来学校而生，要对这个教育新业态及未来教育方向充满希望。”北京积极心理学协会副理事长、学习指导专委会理事长桑国勇在首届中国学习指导行业及未来教育大会上表示。

保定未来人才校长高爱玲在会上表示，传统生涯培训以及升学规划行业已经收到时代没落的信号。通过引进学习指导成为行业老牌明星企业的第二生长线助力，为保定未来人才注入新的活力。

某头部互联网企业人才发展负责人表示，企业通过人才的测评能更好挖掘人才潜能方向，能结合更有助于成长的模式为企业锻造人才。学习指导技术目前已成为该企业人才战略中重要的环节。

来自上海亭里工作室的主理人亭里分享了工作室快速生长的经营策略，以专业学习指导人才做基础，丰富业态形式创新服务模式为核心，深化生涯主题研究为纲领，将学习指导技术充分融入客户群体，实实在在为用户解决问题。

据了解，学习指导技术涉及学业规划、生涯规划、家庭教育、升学报考、教师培训、区域教育提升、校园教育提升服务等业务形态。

记者还了解到，近年来，许多学习指导师用专业的学习指导技能和先进的学习指导技术来共同为中国家庭解决学生成长和学习中的各种问题，通过自主学习管理的动力唤醒、能力培养、学法融入和心理护航，来全程帮助青少年们茁壮成长，培养真正符合未来社会需要的高质量人才。

有关人士指出，随着学习指导师队伍日趋壮大，未来的行业年会肯定会越来越精彩，规模影响也将越来越大，整个未来教育、未来学校的FAI方案，不仅仅是一个特色教育，更是未来教育的形态。

(责编：杨曦、吕骞)

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