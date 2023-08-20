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第七届南博会共达成签约项目483个

2023年08月20日20:54 | 来源：新华网
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　　新华社昆明8月20日电（记者赵珮然）8月20日，为期5天的第七届中国—南亚博览会在云南昆明落下帷幕。第七届南博会执委会召开新闻发布会介绍，本届南博会共达成签约项目483个，其中签约投资项目342个、投资额4126.54亿元人民币；签约商贸合同141个、金额105.11亿美元。

　　第七届南博会执委会副主任、云南省商务厅厅长李晨阳介绍，本届南博会预计线下展馆内总销售额达6000万元。线上共有120个直播间、135个主播开展带货直播，直播场次达391场，观看人次达3.2亿人次，直播累计销售额达2.1亿元人民币。“中银e企赢”跨境撮合系统平台招募近200家云南企业与近50家海内外客商，开展线上线下一对一洽谈，达成意向合作金额近2亿美元。

　　本届南博会吸引了来自85个国家、地区和国际组织的代表嘉宾，线上线下超3万家展商参会、参展。

(责编：袁勃、胡永秋)
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