本报记者 王欣悦

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作为跨境电商综合试验区之一，重庆持续完善配套政策，初步形成跨境电商产业集聚。如今，借助不断升级的物流通道和各类创新性服务，在重庆“买”全球、“卖”全球更加便捷，跨境电商发展迎来更多动力。

昨天刚下单的进口香水，今天就收到了货。面对这不可思议的效率，重庆渝北区居民陈鑫头脑里的第一念头是：会不会买到假货了？

通过正品溯源可以发现，这瓶香水很早就从产地国“飞”到了跨境电商企业保税仓的货架上，静候国内消费者下单。

作为发展速度快、潜力大、带动效应强的外贸新业态，跨境电商已成为外贸转型升级、经济高质量发展的新动能。近年来，重庆作为跨境电商综合试验区之一，立足区位优势、抢抓政策机遇，推动跨境电商实现跨越式发展。2023年上半年，重庆实现跨境电商交易额186亿元，其中跨境电商零售额31亿元，同比增长10.7%。

打造公共平台，“买”全球更快速

来到江北区观音桥某跨境电商的线下体验店，店里各类化妆品、酒水等产品琳琅满目。

“传统的跨境电商一般存在于线上，在这里，消费者对进口商品‘可见、可触’，购物体验进一步提升。”该店负责人告诉记者，自从今年5月正式营业以来，通过“前店后仓”的模式，线下门店销售额已达约200万元。

“店”在家门口，“仓”在哪儿？

走进重庆两江新区两路果园港综保区，只见港腾供应链管理有限公司的物流货车排成长龙，一辆辆叉车往来其间，工人将清点好的货物搬运上车，仓库里一派热火朝天的繁忙景象。

在仓储企业、快递公司工作人员与重庆海关工作人员的密切配合之下，一件件跨境商品实现快速打包出关。从消费者下单到海关放行，这个过程最快仅需3分钟。

为什么这么快？原因之一在于高效的物流。瞄准物流流通环节复杂这一市场痛点，重庆积极为企业提供集仓储、贸易、关务、物流、保税加工为一体的一站式供应链服务。重庆保税港区股份公司出资设立港腾公司，专业从事贸易供应链服务。

“我们通过包裹自动化分拨、自动化输送分拣、数字化供应链大数据分析等手段，实现对订单的高效精细化管理。”港腾公司总经理庄挺介绍，“今年1—7月，公司完成地服订单近670万单，同比增长6.08%。”

“为支持跨境电商业务发展，综保区做足产业配套，还搭建起一站式跨境电商进口全链条孵化服务体系。”重庆保税港区集团产业二部工作人员曹凌翼说。2014年至2022年，综保区实现跨境电商贸易额约325亿元，其中进口跨境电商贸易额约225亿元，出口跨境电商贸易额约100亿元。

大幅降低国际贸易成本，一批外贸企业加速走向国际大市场。目前，重庆已有跨境电商企业2500多家，培育认定了5个市级跨境电商示范区，初步形成跨境电商产业集聚。

立足本地产业，“卖”全球更便捷

消费者坐在家中“买”全球的同时，本地优质商品也从重庆源源不断走向世界。

在江津区的俊博食品有限公司无尘车间里，工作人员正在打包生产好的花椒油、花椒酱、花椒粉等产品。不久，这些产品将漂洋过海，到达海外消费者的餐桌上。

“公司集花椒研发、生产、加工、销售为一体。最初想开拓欧美市场时，发现客户订单小而零散，我们一直想通过跨境电商渠道培育潜在市场。”公司总经理周忠英说。

为支持江津花椒走出国门，根据企业出口需求，重庆海关联合重庆市农业农村委员会、江津区农业农村委员会，成立了技术性贸易措施研究小组，收集了全球40余个国家和地区的花椒准入条件，反复调研。

“以前花椒出口，统一归到调味品税号下，不作单独区分。”重庆海关所属西永海关跨境电商监管科科长夏振国说，“为了保证花椒的特性和风味，一般是简单加工保存。这种情形下按照‘调味品’出海，常常达不到相关标准，退货率较高，出海障碍重重。”

“没有‘专属身份证’，就无法对花椒进出口进行定向政策支持，大大限制了花椒出海的便利性。为解决这一难题，重庆海关依据本地农产品特色，建议海关总署增设新税号。”夏振国说。自2023年1月1日起，花椒有了税则本国子目“身份证”。花椒的进出口贸易更便利，不再局限于国外大型餐馆、超市，顺利走入了国外消费者的家中。

贸易壁垒打通了，走出国门的花椒企业越来越多。“以前产品以传统外贸方式出口，只局限于几个固定客户。现在通过跨境电商，我们能把自己的品牌‘打’出去了。”在江津区从事花椒生意10余年的丰源花椒有限公司负责人杨华忠说。

“我们立足关区特色产业，有针对性地做好电商出海推动工作，已指导11家本土传统生产企业及物流企业拓展跨境电商业务，一对一帮助企业解决花椒等20余种商品的海外认证难题。”夏振国说，“目前正围绕汽摩配、花椒农产品、笔电产品、刀具、内衣等传统优势行业，开展‘跨境电商出口+本土产业带’孵化工作，让‘重庆造’远销海外。”

数字赋能监管，增强企业获得感

手机一扫码，就可了解所购跨境商品的全流程通关信息。这一场景能成为现实，得益于重庆海关实施的跨境电商零售进口渠道双码溯源改革。

商品条码由一串数字符号构成，通常印刷在零售商品的外包装上，可以看做商品的“身份证”和“通行证”。夏振国说：“通过运用商品条码，把需要申报的商品要素信息统一成标准状态，将企业货品条码信息纳入海关基础数据库，能打破监管部门与企业间的数据壁垒，降低企业合规管理成本，提升精细化管理水平。”

这对消费者同样是个利好。夏振国介绍，消费者可以扫描溯源码与商品条码，对比购买商品的贸易商、区内仓储企业、申报报关单号等信息，消除购物疑虑。

通过双码溯源优化跨境电商监管流程，只是重庆海关利用数字技术创新监管服务、构建跨境电商业务绿色通道的一个缩影。作为外贸新业态，跨境电商的蓬勃发展，离不开海关部门持续优化口岸营商环境，提升治理能力现代化水平。

在西永综保区，一个独特的大型黑色“仓库”吸引了记者的注意。“仓库”内，查验分拣、信息监控、电子闸口等系统正全自动运行。

前不久，一批以跨境电商模式出口的纸巾、衣架等日用消费品在这里进行查验通关。在海关关员监管下，商品经验封、扫码入库、上线查验、开箱复验等一系列环节流转后，顺利高效通关出海。

“这批货物能顺利高效出海的原因之一，是重庆海关在西永综保区创新设立跨境电商海关监管中心，打通了综保区与空港的‘最后一公里’。”西永海关跨境电商监管科副科长滕飞说，“原先货物装箱后，到达口岸还得再开箱检查。现在在监管区内直接装箱，到口岸后不需二次查验。”

为确保跨境电商出口货物顺利高效通行，重庆海关积极完善系统智慧监管模块。“我们依托西永综保区的智慧综保平台，在卡口设置了‘跨境电商专用道’，开展7×24小时预约通关查验，实现通关零障碍。”滕飞说，“目前已实现‘综保区—口岸’卡口联动放行，跨境电商出口货物全程‘一次查验、一次装运、一次放行’。”

“现在我们的货物在西永综保区进行集货申报，经海关查验放行后装箱，到了机场后就可以直接上飞机。”物流承接商重庆米多奇国际物流有限公司是实打实的受益者。企业相关负责人说：“每年我们能节约仓储、人员配置等成本约300万元。”

为推动跨境电商发展，重庆海关通过数字赋能，不断优化监管举措。支持跨境电商企业“一地备案，全国通用”；提供“简化申报”“清单核放、汇总统计”……随着一系列支持政策落地实施，重庆跨境电商的发展迎来更多动力。

《 人民日报 》（ 2023年08月21日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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