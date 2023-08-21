原标题：用友BIP3最新版发布，引领企业数智化迈入AI普及应用时代

8月19日，由用友主办的“2023全球商业创新大会”在上海隆重召开。本次大会以“数据驱动、智能运营”为主题，汇聚众多行业领先企业及各界商业精英，深入探讨解决企业数智化面临的全面数据服务、AI普及应用、升级数智底座、主题化融合应用创新、价值化国产替代及中企出海等诸多课题。

会上，用友BIP重磅升级，发布用友BIP3最新版，在领先技术、应用架构、创新服务及生态规模上，持续迭代，进化发展。其中，新发布的业界首个企业服务大模型YonGPT，以及融合大模型能力提供的丰富的数据服务和智能服务，引领企业数智化迈入AI普及应用时代，使能企业全面数智商业创新。

用友网络董事长兼CEO王文京、中国中化集团原党组书记董事长宁高宁、美的集团董事长兼总裁方洪波、中国科学院院士何积丰等众多知名企业家与专家学者，和近万名包括中国兵器工业集团、中海油、国投集团、中国保利集团、南光集团、华润啤酒、华新丽华、天翼云、百度云、亚马逊云、德勤在内的客户代表与伙伴代表，共同见证了用友BIP的全新升级与创新价值。

数智化123，企业数智化的成功之道

推进数智化转型，成为数智企业，已成为新时期企业高质量发展的核心路径之一。特别是，随着以大模型为基础的AI普及应用时代的到来，全球IT技术与产业的创新从此前的以云计算为中心进入到以AI为中心的新阶段，商业创新也从此前的数字商业进入到数字化和智能化并重的全面数智商业创新的新阶段。

作为全球领先的企业数智化软件与服务提供商，在数年前，用友就在业界率先提出了“数智化”(数字化+智能化)、“数智企业”的概念，表达的就是以数字化为基础，智能化产生新价值的理念，以及数字和智能技术共同驱动的数智商业创新，数据驱动、智能运营的企业新范式。

数据驱动在企业服务上主要包括两种形态：dSaaS(数据应用服务)和 DaaS(数据作为服务)，可以为企业提供展现级(如报表报告)、分析级(如经营分析)、控制级(如风险预警)、决策级(如智能定价)和创新级(如产品优化)的五级全面数据服务。而智能运营在企业服务上有4个主要方向，包括智能化的业务运营(包括基于AI的流程挖掘和再造)、自然化的人机交互(从图形界面交互到自然语言交互)、智慧化的知识生成(知识便捷赋能组织与生态)和语义化的应用生成(根据用户意图快速生成应用服务)等。

企业数智化转型是一个综合、复杂、循序渐进的长期过程，用友网络董事长兼CEO王文京在会上创新提出“数智化123”的概念，明确了企业数智化的三大步骤和发展路径。“数智化1”是要推进 “云化连接”，实现业务的云化部署、网络连接和实时感知；“数智化2”是要推进“数据驱动”，实现数据治理、数据中台和数据应用与服务；“数智化3”是要推进“智能运营”，实现业务运营智能化、人机交互自然化和知识与应用生成。“数智化123”是用友服务众多领先企业数智化的实践经验总结，是指导企业更明晰便捷地实现数智化全过程的重要方法指南。

用友BIP重磅升级，持续迭代，引领AI时代

继财务软件、ERP软件的成功创新之后，用友战略投资、规模研发了成就“数智企业”的新一代企业服务产品集-用友BIP，从BIP1、BIP2到BIP3，七年磨一剑，在平台技术与应用架构、领域与行业应用、生态体系三个层面，实现全面突破，达到全球领先水平。用友BIP从研发伊始就坚持把数字化和智能化作为两个最核心和最基本的特性，在数字化基础上，研发、提供了一批智能化的应用与服务，并在众多企业中得到应用。

用友BIP持续迭代，进化发展。会上，用友网络执行副总裁兼CTO樊冠军宣布：用友BIP3最新版重磅发布，全面升级数据服务和智能服务，发布3项技术新突破、2项应用架构新发展、99个新增服务和1056个新增ISV伙伴的应用服务。用友BIP产品与服务日益丰富、完善、深化，可以提供覆盖企业生产经营和运营管理10个领域的创新服务，沉淀了近100个细分行业领先企业业务与管理数智化创新实践，使能企业全面数智商业创新。

3项技术新突破包括：多领域融合化、多形态综合型的业界首个企业服务大模型-YonGPT；支持云上云下一体和远程智能会诊的健康管理专家- YMC云监控中心；提供高弹性资源隔离模式，满足客户不同SLA要求的租户领域分库。

其中，YonGPT覆盖企业财务、人力和业务，契合了企业基于数智技术实现业务与业务、业务与财务、业务与管理融合创新的时代需求，能够为企业带来智能化的业务运营、自然化的人机交互、智慧化的知识生成、语义化的应用生成，是更懂企业服务的大模型，助力企业数智化迈向大模型时代，让AI应用更普惠，让商业创新更便捷。

2项应用架构新发展包括：基于时间轴的多维组织与人力管理，支持灵活组织构建和变化的全生命周期管理；基于事项会计的标准成本体系，支持事前成本模拟、事中实时核算管控、月末差异分析改善，实现PDCA的全过程精细管控和提质增效。

用友BIP3最新版新增99个数智化场景服务，包括：基于事项会计的大数据服务，通过交易级、事项级、多维精细、规则化、模型化、标签化、标准化的高质量业财大数据，夯实企业经营分析的数据底座，实现数据驱动的经营管理和商业创新；基于大模型能力的供应链计划、可视化的供应链控制塔，及供应链协同，帮助企业构建需求驱动的敏捷、协同、高效供应链管理能力；基于大模型能力的人才发现与智能招聘，实现快速、精准人岗匹配，支撑企业人才发展战略等。

同时，用友BIP还面向全球企业推出新品：用友BIP|商业网络，通过构建数智化、全球化、开放性、安全性的全球化商业网络，为企业连接一切，帮助企业连接商机、交易、运营和管理，更快速地在全球找到适合的合作伙伴、供应商和客户，整合已有资源、开拓全新市场，实现更强竞争优势、更高经营绩效、更可持续发展。

此外，在数智化进程中，大型企业仍面临着多层级技术产品与厂商比选复杂、内部数智化人才资源不足、项目实施建设周期长、运营和运维难度高、一次性投入大等挑战。为此，用友全新发布大型企业数智化速达包Fast by BIP，提供全层级产品(领先实践+SaaS+PaaS+IaaS)和一站式服务(部署+实施+客开+迁移+运营)，让大型企业数智化建设与运营“快速上线、快速见效，省事、省钱”。用友BIP还可以通过私有云部署为主的Deep on BIP，为大型企业提供大规模、深度应用和个性化服务。

深耕行业，聚合生态，共创数智新价值

开放融合、生态共荣，共同为客户创造价值，是用友BIP的发展方针之一。2023年，基于用友BIP，公司大力推进行业化建设，联手生态伙伴为客户提供专业化、行业化、规模化的数智化服务。

ISV（独立软件开发商）是用友BIP生态的重要组成部分。通过“原厂+ISV”的生态合作策略，用友BIP一年内新增ISV伙伴1056个，参与众多项目交付。例如在医药行业，用友BIP采用多个ISV并行开发的方式，完善制药、医药流通、医疗器械等多个行业解决方案，快速开发出丰富的SaaS行业特性，助力客户项目敏捷交付。

随着数字经济深入发展，在国资委相关政策的指导下，央国企竞相成立数科公司，加速数智化与国产化进程。用友BIP通过“双向赋能、平台共创、商机共享”的创新模式，与数科伙伴共创共赢，已对接包括中船信息、北控数科、广药信息在内的300多家数科公司，覆盖20多个行业，签约金额累计约1.2亿元。

此外，作为信创工委会WG22 ERP与财务软件组组长单位，用友积极参与信创产业发展，公司参与研制的《信息化和工业化融合管理体系要求》荣膺国家标准化领域最高奖。用友还入选信通院“铸基计划”IPaaS标准贡献单位，联合多家信创生态企业成立“信创领先实践联盟”。

在国产化趋势下，一批原来与国外ERP厂商合作的专业服务伙伴陆续加入用友生态体系。截至目前，用友BIP拥有ISV合作伙伴3088家，专业服务伙伴548家，云市场入驻伙伴1万+，院校及培训伙伴4818家，注册开发者110万+，并获得396个信创适配证书，覆盖518个信创适配项。

领先企业的选择，服务全球企业数智化

用友BIP厚积薄发，以专业、领先、高客户价值的产品与服务，成为了中国及全球众多行业领先企业数智化建设的首选平台，被重要央媒誉为企业数智化的“大国重器”。截至目前，已有3.96万多家包括众多央国企、头部民营企业在内的大中型企业选择用友BIP推进数智商业创新，用友BIP的日均服务请求量已经突破10亿次。

据Gartner研究显示，用友在企业数智化相关的APaaS和ERP SaaS市场占有率位居全球前十，是唯一入围的中国厂商，同时还是全球财务市场、全球资产管理市场十强厂商。据IDC、赛迪顾问研究显示，用友持续引领中国企业云服务市场发展，连续多年位居中国APaaS、中国SaaS市场占有率第一，在中国超大型、大型企业应用SaaS市场更是处于领先地位，是中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的大国品牌。

数字经济背景下的自主创新，是围绕新技术和新应用将数智化新产品与国产化替代相结合，推进价值化国产替代。依托全球领先的数智商业创新平台-用友BIP，用友已经成为国内升级替换国际厂商系统最多的厂商，帮助大型企业实现“在平稳飞行的过程中更换引擎” 。

企业数智化，用友BIP。某超大型央企，通过用友BIP一套系统，支撑1310家法人单位、7494个业务单元的财务、人力与供应链管理；某大型能源产业集团，通过用友BIP实现700多家核算主体的一键并账，比被替换的国外同类产品性能提高1.5倍；某大型国有银行，通过用友BIP信创全栈云容器环境实现微服务化部署，开创测试验证新模式，在确保准确性的同时降低测试时间与成本，成功替换服务10余年的国外同类产品，实现核心“账务系统”的信创改造，财务工作效率成倍提升。

被用友BIP替换的国外ERP系统在持续增加。用友BIP自发布以来，已累计签约一级央企27家，充分体现了以用友为代表的中国企业软件与服务厂商，已经具备了承担大型、超大型企业数智化底座平台和关键应用系统国产化替代重任的能力。

当前，数智化、国产化和全球化三浪叠加，中国企业的“大航海时代”到来。用友已扎根海外市场20年，业务覆盖40多个国家和地区。随着越来越多中国企业出海走向全球，用友升级全球化战略，以创新技术和产品服务助力中企全球化业务拓展，目标是在三年内完成对超过100个国家和地区的服务覆盖。为此，用友还设立全球远程交付中心，实现跨国合作和项目管理的无缝连接，交付服务从地区部署模式走向全球集中共享模式。

会上，众多知名企业家和专家学者发表精彩演讲。美的集团董事长兼总裁方洪波在《数字美的》演讲中表示：美的通过数智技术驱动生意模式、商业模式、工作模式的改变，构建了以科技领先战略为核心的新竞争力；中国科学院院士何积丰在《数智经济拥抱AI大模型》的演讲中表示：只有深入企业、解决实际问题的大模型，才具备价值；上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长潘卫东在《AI飞轮，驱动智慧金融谱新篇》的演讲中，强调要夯实基础数据核动力、提升全栈技术支撑力、深化业务运营变革力、培育数智人才创新力；华新丽华资讯长潘思如在《华砺攻坚，数智转型》演讲中表示：基于用友BIP，华新丽华在全球范围推进数智化建设，构建了企业数据力，驱动企业永续发展。

本届大会还组建了业界权威的“2023数智化领先企业”专家评审团，对数百家企事业单位的数智化创新实践进行评选，最终35家企业脱颖而出。其中，中国电子、鞍钢集团、中国平煤神马集团、中建五局、华新丽华、港华智慧能源、双良集团、四川郎酒、稻香村等企业，依托用友BIP先进的理念与平台技术，在财务、人力、制造、营销等核心领域的业务创新和管理创新已达到或超越了国际先进水平。

“用创想与技术推动商业和社会进步”是用友的企业使命。新时期，用友将承载起引领中国软件产业蓬勃发展的重任，通过普及用友BIP，服务中国和全球企业的数智化，引领企业走向数据驱动、智能运营的新阶段，让数智化在更多的企业成功，为发挥数字经济优势、实现高质量发展提供全面助力！

(责编：曹淼、李源)

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