原标题：丰富消费场景撬动消费增长 北京等地消费券接踵而至

近期，多地发放文旅、餐饮、日用、家居、电子产品等特定行业消费券，形成乘数效应激活消费新动能。据《证券日报》记者不完全统计，8月份以来，已有北京、成都、郑州、大连等十余地持续加码促消费政策，助推消费潜力不断释放。

具体来看，8月5日至8月20日，北京市面向在京消费者，通过22家企业线上平台发放京彩绿色消费券，用于包括电子产品、家电等55大类超过2万多款商品的选购；8月13日，云南省商务厅发放2023年第二期“彩云绿色智能家电消费券”；8月15日至8月25日，在成都市商务局指导下，美团外卖在成都发放3200万元超市百货消费券，可在多商品类型的活动指定商家外卖购物时使用……

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，消费券发放大致经历三阶段，一是普发普惠阶段，针对所有消费者发放，并统一优惠政策。二是定发特惠阶段，针对特定消费主体发放，实行不同消费优惠。三是行业扶持性发放，针对重点行业重点产业发放消费券，以推动扶持重点领域复苏回暖。

“目前，不同地区基本针对不同行业，按高质量发展目标，发放一定额度限期的特定专用消费券，以提振信心，促进经济发展。”中央财经大学经济学院教授兰日旭在接受《证券日报》记者采访时表示。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，从一些地方消费券发放的情况看，消费券覆盖的商品种类更加丰富，同时，消费券与一些电商平台合作，也丰富了居民消费场景，相关操作也更加简单便捷。

消费券的发放有助于提升居民的消费能力和意愿，对消费意愿、产业发展产生进一步的拉动作用。星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，近几年，消费券作为经常使用的短期促消费工具，效果立竿见影。从机制上讲，相当于政府部门向居民让渡一部分购买力，通过针对特定的领域和行业来发放消费券。在短期内，相当于降低消费者的消费资金门槛，同时刺激消费者在相关领域的消费热情，有助于带动相关产业端的复苏。

德邦证券宏观研究报告数据测显示，约4.9亿元的消费券发放金额可撬动消费增长金额约68亿元，消费券总体撬动倍数约13.9倍。

此外，南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，一些消费券的使用条件较为繁琐，需要消费者进行一定的计算和操作，这可能会增加使用难度和不便性。如果消费券的发放和管理不当，可能会导致浪费公共资源的情况发生。

田利辉表示，针对这些问题，未来消费券的设计、发放和使用需要进一步改革、完善和优化。例如，可以加强消费券的监督和管理，确保其合理使用；同时也可以通过数字化手段提高消费券的使用效率和效果，例如通过大数据分析、人工智能等技术手段实现更加精准的投放和监管。此外，还可以通过提高消费者的教育和认知，引导消费者更加合理地使用消费券。更为重要的是，应该考虑开展普惠消费券的设计和发放，进而提高一定时期内的居民收入，有效扩大消费。（记者 谢若琳）

(责编：曹淼、李源)

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