张泉 贾远琨

大型邮轮、大型液化天然气（LNG）运输船，由于设计建造难度极高，与航空母舰并称为造船工业“皇冠上的三颗明珠”。能够建造此类船舶，是一个国家工业实力的集中体现。

随着我国首制大型邮轮日前顺利完成首次试航，我国造船业即将正式集齐“三颗明珠”。越来越多高端船型的成功建造，成为我国造船业高质量发展的最佳注脚。

打造“漂浮在黄金水道上的黄金产业”

上海外高桥造船码头，323.6米长、24层楼高、13.55万总吨的“爱达·魔都号”静静停靠在这里，宛如一座“海上城市”。

这是由中国船舶外高桥造船建造的我国首制大型邮轮。2019年10月开工，2023年6月出坞，预计2023年年底交付。

“因产业链长、带动性强，邮轮产业被誉为‘漂浮在黄金水道上的黄金产业’。”中国船舶外高桥造船总经理、大型邮轮项目总设计师陈刚说，一艘大型邮轮仅总装建造就能创造超过5000个就业岗位，邮轮制造对经济发展的拉动比例可达1：14。

大型邮轮是名副其实的巨系统工程，以“爱达·魔都号”为例，全船零件数量2500万个。工程物量大、技术难度高、供应链协同复杂，使得大型邮轮的设计建造难度极大，长期以来被少数几家欧洲船厂垄断。

为此，我国组织数十家单位开展技术攻关，相继突破了重量重心、振动噪音和安全返港等领域关键技术，以及薄板焊接变形控制等22项工艺难点，有力保障了我国首制大型邮轮建设的顺利推进。

2022年8月，第二艘国产大型邮轮开工建造，我国向着大型邮轮批量化、系列化建造迈出重要一步。

“我国正逐步形成一批邮轮本土标准和技术体系，为实现邮轮完全自主设计建造打下扎实基础。”陈刚说。

迭代创新提升“中国造”大型LNG运输船国际竞争力

中国船舶沪东中华的造船码头上一派繁忙景象，炎热的天气并没有影响生产的热情。在这里，12艘不同型制的大型LNG运输船正在建造。

大型LNG运输船是国际公认的高技术、高附加值、高可靠性船舶。这种船被称为“海上超级冷冻车”，需要创造低于零下163摄氏度的液化天然气储存环境，同时还要在长途运输中确保遭遇海浪颠簸、极端天气等情况时不发生泄漏。由于其建造难度极大，曾长期被国外垄断。

1997年，沪东中华启动大型LNG运输船研制，经过10余年集智攻关，攻克一系列关键核心技术，于2008年成功交付我国第一艘大型LNG运输船。此后10余年间，我国造船企业坚持自主研发，持续迭代更新相关技术。

目前，我国已形成以沪东中华、大船重工、江南造船、招商海门和江苏扬子江船业为主的多个大型LNG运输船建造企业集群。“我国大型LNG运输船实现了奋起直追、迭代创新的长足发展，不断缩短与国际同行的差距。”沪东中华总工程师宋炜说。

中国船舶工业行业协会数据显示，2022年，我国承接大型LNG运输船的全球订单份额超过30%，创历史新高；2023年1至7月，我国承接大型LNG运输船18艘，占全球总量的35%，市场份额进一步提升。

“这一成果打破了少数国家建造商垄断全球大部分大型LNG运输船建造市场的格局，开启了这一领域全球充分竞争发展的新阶段。”中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆说。

以高端化智能化助力造船业高质量发展

大型邮轮和大型LNG运输船领域的突破是我国造船业高质量发展的缩影。

8月14日，广州南沙，一艘可运载7000辆汽车的双燃料汽车运输船驶离码头，出海试航，这是中国船舶广船国际为一家挪威航运公司建造的汽车运输船。目前，广船国际手持25艘汽车运输船的订单。

中国船舶广船国际副总经理周旭辉介绍，广船国际攻克了汽车运输船建造的一系列关键技术，迅速进军这一快速增长的市场，为企业发展开拓了新的盈利增长点。

中国船舶工业行业协会数据显示，2023年1至6月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量全面增长；建造交付的高技术、高附加值船舶显著增加，22000立方米超大型乙烯运输船、全球首艘M350型浮式生产储卸油船等高端船型和海洋工程装备顺利交付。

此外，我国船企还大力推进船舶建造数字化转型。

在招商工业海门基地的智能制造示范车间，自动化钢材输送系统、激光焊接机器人等先进智能生产设备和系统高效有序地运行着。“智能制造示范车间生产效率较传统模式提升了20%以上。”海门基地总经理梅中华说。

“能力优势是我国船舶工业现在最大的优势。我们的自主设计、自主配套越来越多，数字化智能化水平、工程师技能水平不断提升。”李彦庆说，未来，中国船舶工业将进一步加快绿色化智能化转型升级。

新华社北京8月18日电

(责编：王震、陈键)

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