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中国光伏风电产业何以“风光世界”

戴小河
2023年08月21日08:53 | 来源：新华社
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国家能源局最新数据显示，截至6月底，我国可再生能源装机突破13亿千瓦，历史性超过煤电。其中，风电装机3.89亿千瓦，连续13年位居全球第一；光伏发电装机4.7亿千瓦，连续8年位居全球第一。

全球第一，已成为“风光”产业的亮眼标签。我国为何能后来居上？

领跑全球“风光”无限

轮毂中心高度达152米，叶轮扫风面积相当于7个足球场大小，每年发电量超6600万千瓦时，能满足3.6万户三口之家一年的生活用电。

这是全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组，7月19日在福建海上风电场并网发电。

这一机组是我国风电装备制造能力的集中展示。遍布整机的数百个传感器和激光雷达，可感知温度、湿度、风速等信息，数字化跟踪机组的运行状态，还能通过机组智慧“大脑”，进行角度和功率的调节。

这些年来，我国风电快速发展，从陆到海，不断突破环境限制，一架架“大风车”迎风转动。

电力规划设计总院院长杜忠明说，当前我国风电产业链供应链相对完备，成为具有国际竞争力的“明星”行业。

天津滨海新区长芦盐场里，一排排蓝色的光伏组件架设在水面上。这是不久前并网发电的世界单体最大“盐光互补”项目——华电天津海晶“盐光互补”电站，每年可产出15亿千瓦时绿电。

在内蒙古，全国首个“风火打捆”外送新能源大基地项目——华能上都百万千瓦级风电基地6月30日并网，标志着中国华能新能源装机突破6000万千瓦；随着云南耿马东老95兆瓦光伏、青岛曹城山49.8兆瓦风电等一批项目并网发电，国家电投清洁能源装机突破1.6亿千瓦，是全球最大的光伏发电企业……

从西北沙漠到东海之滨，从高山峡谷到低地平原，一排排光伏板、一台台风机持续并网发电……按照规划，到2030年，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地总装机容量将达到4.55亿千瓦。

关键技术自主突破

当前，我国光伏风电产业实现了由“跟跑”“并跑”向“领跑”的巨大跨越。

回望产业发展历程，用“披荆斩棘”来形容一点都不为过。“我国新能源技术创新经历了引进国外技术、消化吸收、再创新三个阶段，通过国际合作快速缩小差距，博采众长，最终实现赶超。”国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军说。

作为世界最大风力发电企业，国家能源集团1994年建成投产的新疆达坂城风电场，拉开我国商业化运营风电场的序幕；2010年江苏如东30兆瓦海上潮间带试验风电项目，推动我国风力发电从陆地迈向海洋；2011年安徽来安大型低风速示范风电场，促进大量低风速资源的开发；2017年投建的南非德阿风电场，被誉为金砖国家能源合作典范。从陆上到海上，从高风速到低风速，从“引进来”到“走出去”，国家能源集团是风电行业发展的缩影。

“行业持续加大研发投入，掀起一轮轮的创新热潮，涌现出隆基绿能、晶科能源、通威股份等后起之秀。”隆基绿能总裁李振国说，技术创新是光伏行业不断前进的核心动力，特别是电池转换效率提升发挥了关键作用，成为光伏行业转型升级的“主赛道”。

国家的统筹部署，有力推动行业的起步发展，激发了技术创新活力。

李创军说，目前我国风电领域在机组大型化、漂浮式风电等方面实现对国外先进水平的反超，大功率机组主轴轴承、超长叶片等关键部件不断取得突破。晶硅光伏技术持续迭代，自主研发的钙钛矿电池效率达26.1%，刷新世界纪录。

近10年来，风电项目单位千瓦造价从8000元降至4000元左右，光伏发电项目单位千瓦造价从12000元降至4000元左右，降幅分别约50%、70%。

产业政策扶持力度大

在产业政策加持下，光伏风电市场近10年来一路高歌，大量资本随之涌入，行业发展迎来黄金阶段。

“根据不同阶段面临的形势和需求，产业政策因时因势利导。”杜忠明说，以可再生能源补贴政策为核心，产业政策使光伏风电的商业化加速成熟。随着技术进步和经济性的提高，补贴资金逐步退坡，为风电6次、光伏8次降低上网电价，最终实现平价上网，起到了“扶上马、送一程”的作用。

步入平价时代后，可再生能源电力消纳责任权重政策又发挥了“定盘星”作用。2019年5月，我国正式建立可再生能源电力消纳保障机制，划定平价时代新能源开发的最低规模，保障了需求的基本盘。

科技部门与部分地方政府也发挥了“临门一脚”的作用。部分企业在发展初期资金短缺，科技部门和部分地方政府给予大量帮助，助力我国企业短期内超越国际同行。

针对当前新能源发展的难点痛点，2022年5月国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出21项具体政策举措，着力打通制约新能源跃升发展的堵点，确保新能源项目立得快、立得稳、立得好。

新华社北京8月20日电

(责编：王震、陈键)
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