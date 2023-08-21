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珍禽异兽万千草木将在这里繁衍生长

国家公园空间布局里的生物多样性保护

2023年08月21日08:57 | 来源：新华每日电讯 新华关注·家园
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原标题：珍禽异兽万千草木将在这里繁衍生长

新华社北京8月18日电(记者胡璐 李琳海)夏秋之交，三江源国家公园。湖泊与雪山交相辉映，藏野驴、岩羊等昔日罕见的野生动物随处可见，牧民们悠闲赶着牛羊……一片人与自然和谐共生的景象在游客眼前徐徐铺展。

去年年底，我国出台了《国家公园空间布局方案》，遴选出49个国家公园候选区（含正式设立的5个国家公园），总面积约110万平方公里。全部建成后，将成为全世界最大国家公园体系。

国家公园体系建设进展如何？按照规划布局，未来将保护哪些重要生态系统和珍稀濒危物种？18日，记者采访了有关专家。

2021年10月我国正式设立第一批国家公园。有序推进的同时，已交出亮眼的绿色“成绩单”——三江源国家公园实现了长江、黄河、澜沧江源头的整体保护；大熊猫国家公园保护了70%以上的野生大熊猫；东北虎豹国家公园野生东北虎数量超过50只……

“第一批国家公园通过实施栖息地恢复、生态廊道建设、建设天空地一体化监测平台等重要举措，推动生态功能持续向好，也为后续推进国家公园建设探索了宝贵经验。”国家林草局（国家公园管理局）副局长闫振说。

按照规划，继第一批国家公园设立之后，更多候选区将陆续走上严格保护之路。如何确定国家公园候选区，直接关系到保护成效。

“候选区选定程序很严格。与以往采用的保护地自行申报方式不同，候选区首先要在国家层面按照生态价值进行筛选。也就是说，只有国家布局规划了的区域，才能根据实际情况提出创建申请。”国家公园研究院院长唐小平告诉记者，这是为了确保候选区满足国家代表性、生态重要性的要求。

他感叹，参与规划的过程，能深刻感受到中国的地大物博。比如自然气候从热带到寒温带，分布于亚热带的常绿阔叶林生态系统，中国特有而世界少有；我国从零海拔到珠穆朗玛峰的最高海拔都有典型的生态系统分布。这些都是规划布局的重要依据。

据了解，我国将在青藏高原布局13个候选区，形成青藏高原国家公园群，守护这片重要而特殊的区域生态。

“这不仅是对中国，也将是对全球生态环境的重要贡献。”唐小平说，青藏高原是亚洲主要大江大河的源头，也是全球气候变化策源地，对全球气候变化具有重大影响。这里还是高原高寒物种的基因库，野牦牛、藏野驴等特有野生动物都有分布。

珍稀濒危野生动植物，是生物多样性的重要组成部分。尤其是活动范围比较广，单个自然保护区很难发挥作用的旗舰物种，也在国家公园布局规划里得到重点考虑。

位于贵州省境内的梵净山候选区，是武陵山地常绿阔叶林生态系统的典型代表。这里是珍稀濒危动物黔金丝猴的全球唯一分布地，也是梵净山冷杉等珍稀特有种的原生地。

亚洲象候选区，除了保护西双版纳热带雨林，也把亚洲象迁移活动的关键区划入了规划区域。

卡拉麦里候选区，有着适合蒙古野驴等有蹄类动物繁衍生息的低海拔荒漠生态系统。

辽河口候选区具有典型完整的滨海湿地生态系统，是鸟类迁徙的重要停歇地。曾经一度被盗猎严重的斑海豹，冬天喜欢游到这里繁殖产仔。

钱江源—百山祖候选区不仅分布着珍贵的低海拔原生性常绿阔叶林，还生长着全球仅有的三棵野生百山祖冷杉。

“实际上，规划中的49个国家公园，都有各自不同的核心生态价值，将在未来生态保护中发挥重要作用。”唐小平表示。

自《国家公园空间布局方案》发布后，国家公园建设的步伐进一步加快。

截至目前，已经有黄河口、神农架、辽河口、秦岭、若尔盖、钱江源—百山祖、南山等17个候选区正在创建设立。

闫振表示，下一步将推动出台国家公园法，用最严密的法治、最严格的制度，保护自然生态系统原真性完整性，守护好最美国土。坚持规划引领，围绕重点任务科学谋划生态保护修复，指导国家公园保护、管理和建设工作。

他说，还将统筹保护与发展，在严格生态保护的基础上，加大政策供给和支撑保障，创造更多生态公益岗位，扶持民生改善替代产业，并支持地方建设环国家公园保护发展带，带动区域经济绿色创新发展。

(责编：王震、陈键)
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