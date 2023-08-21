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共克时艰 按下复工复产“启动键”

河北涿州受灾企业采访见闻

2023年08月21日09:01 | 来源：新华社
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位于河北涿州的北新建材涿州分公司龙骨车间内，机器正在快速运转，工人们有条不紊地进行各项工序的操作，一根接一根的金属龙骨被快速打包成捆，送往备货区等待集中装运……8月20日，是北新建材复工的第15天。

洪灾过后，涿州的生产生活正逐渐恢复。记者在涿州高新技术产业开发区采访了解到，当地企业正抓紧时间清淤消杀，维修设备，陆续复工复产。

8月1日，厂区遭遇洪水；8月2日，水位逐渐回落；8月4日，恢复自备井临时供水；8月5日，发电车临时供电、全员上岗；8月6日，首批轻钢龙骨产品装车发货……作为涿州市较早复工的企业，北新建材的复工进程十分迅速。

“截至目前，企业生产恢复达到80%左右，计划8月25日加工线全面恢复。”北新建材涿州分公司总经理张凯说，值得一提的是，此次公司受灾产品中的主要原材料和成品可实现重复回收利用，目前公司正在对受灾产品进行分类。

距离北新建材不远、致力于智能调光膜、调光玻璃等产品研发生产的涿州市柯林电子产品有限公司车间内，工人们也正在为即将交付的订单忙碌着。

“此次洪灾，我们的订单受到一定影响，洪水期间有一笔价值100万元的订单待交付。公司复工后，订单交付预计延期10天，因为情况特殊，下游客户非常理解。”总经理刘晓明说，公司共有4个车间，目前2个车间已于8月12日恢复生产，另外2个车间正在调试当中，厂家工程师已到达涿州对设备进行维修和更换。

麦格纳宏立汽车系统（河北）有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的汽车座椅制造企业，洪水期间共计4000套座椅订单受到影响。“公司共有焊接、裁剪缝纫、发泡、组装4个车间，受洪水影响，生产设备受损严重。”公司运营总监胡思政说，公司从8月12日调试设备，8月13日复产以来，每日产量在300套左右，马上还有一条生产线即将恢复，预计产量将保持在450套左右，恢复形势持续向好。

涿州高新技术产业开发区管委会副主任冯子国说，为助力企业复工复产，管委会组织人员每天实地走访，帮助企业解决通水、通电等困难，同时帮助一些企业联系订单并积极争取金融支持。

“截至目前，区内受灾企业复工复产已达120余家，我们的目标是指导帮助开发区企业在8月底全面复工复产。”冯子国说。 

新华社石家庄8月20日电

(责编：王震、陈键)
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