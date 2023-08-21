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“深海一号”完成首次超深水海管清管作业

2023年08月21日09:04 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京8月20日电 （记者操秀英）中国海油8月20日宣布，“深海一号”大气田顺利完成投产以来的首次海管清管作业，这标志着我国首次超深水海管清管作业取得圆满成功，对保障超深水气田长期安全稳定运行和能源供给、进一步推动我国海洋科技自立自强具有重大意义。

　　“深海一号”大气田采用“超深水水下生产系统+半潜式生产平台”模式开发海洋天然气资源，在水深1500米海域分东、西两个区域部署水下生产系统，并通过海管连接水面和水下生产设施，高峰年产气量超过30亿立方米。“海管被称为‘海上油气田的血管’，保障海洋油气平稳输送的同时，有可能出现‘血栓’阻塞或‘斑块’腐蚀等问题。”“深海一号”气田生产监督张宝表示，为保证海管的安全畅通，海上油气田会定期开展清管作业，清理海管在运行过程中产生的沉积物和积液，同时检测管线内部情况，在业内俗称“通球”。

　　张宝介绍道，“深海一号”气田设计部署了3套海管“通球”装置，分别用于实施气田东区、西区内部生产设施海管和外输海管的清管作业。本次实施的超深水海管清管作业仅针对气田内部生产设施海管，“通球”总里程超过100公里。

　　“天然气在低温高压条件下极易形成水合物，因此超深水气田海管在输气过程中会出现管线‘冰堵’现象，让清管作业‘卡球’的风险急剧增加。”“深海一号”气田总监李治表示，实施超深水气田海管清管作业的难度远大于浅水油气田，中国海油技术团队从技术原理入手，结合超深水气田实际制定了完整的技术应对方案，确保每一种作业风险都能得到有效控制。

　　据了解，经过对本次清管作业产出物的分析，中国海油技术团队认证“深海一号”气田生产海管处于良好运行状态，与设计预期相符，再次验证了我国首个超深水气田水下设施设计与质量的可靠性。

(责编：王震、陈键)
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