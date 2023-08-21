人民网记者 李栋

近年来，我国绿色金融蓬勃发展，为相关领域资金需求和资源优化配置提供重要支撑。当前，经济社会发展对绿色金融有哪些现实需求？如何更好推动金融业创新服务绿色发展？

近期，人民网记者走进内蒙古，围绕传统能源产业绿色转型、区域绿色生态产业发展、综合金融服务创新展业等采访调研。有嘉宾表示，金融服务要精准识“绿”、用心助“绿”、耐心护“绿”，服务市场经营主体的痛点，为经济社会绿色发展、转型升级提供动力。

答出“高分题” 加大新能源板块业务战略布局

“头上有风光、脚下有煤炭、手中有电网。”这是对内蒙古绿色资源生动的写照。

今年上半年，内蒙古2023年上半年GDP同比增长7.3%，全区规模以上工业增加值同比增长6.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.5%，制造业增长10.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.3%。

内蒙古能源集团有限公司3号汽轮机。人民网记者 李栋摄

近年来，随着绿色金融支持政策持续推出，绿色金融市场不断扩大，越来越多的金融机构开始参与绿色金融领域。作为全国最主要的可再生能源基地，内蒙古拥有全国57%的风能资源，超过21%的太阳能资源。大力培育新能源产业，加快新旧动能转换，内蒙古绿色发展之路越走越宽。

在内蒙古能源集团有限公司（简称“内蒙古能源集团”），记者了解到，今年该集团集中开工建设了一大批能源项目，其中新能源项目占比达64%。

“2023年，公司计划投资建设项目191个，总投资1256.7亿元，上半年集中开工建设1070万千瓦新能源和火电项目，力争年度投资超300亿元。”内蒙古能源集团董事长何雨春表示。

新项目的建设必然存在巨大的融资需求，如何利用金融机构的优势，让企业驶入绿色发展“快车道”？

“金融与企业是‘左手右手、手心手背’的关系。”何雨春表示，绿色能源布局的过程也是与金融机构深度合作的过程，绿色能源补齐了能源保供的拼图，“离开金融的支持，企业发展也将寸步难行。”

在何雨春看来，政策性银行和国有大行授信金额大、融资成本低，股份制银行审批速度快、放款效率高、金融产品全。针对内蒙古能源集团大量资金需求，光大银行已主动为企业增加授信额度，拟将授信规模增至50亿元，合作产品进一步丰富，满足了企业多方面的资金需求。

“近两年，分行累计为区域内的火电机组灵活改造和新能源项目提供授信支持超百亿。”方洋对记者表示，2023年上半年分行累计上报并获批“煤电网”企业授信超过200亿元，累计实现投放近30亿元，在保障能源安全的同时，推动传统能源企业低碳化转型升级。

记者采访了解到，目前内蒙古能源集团拥有在运和获批在建电力总装机规模3691万千瓦，其中新能源装机2284万千瓦。“随着新建项目陆续投产，新能源装机占比将达到62%，新能源电力供应可达到公司整体供电量的50%以上，高于全国和自治区平均水平。”何雨春介绍。

算好“产业账” 做强做大绿色生态产业

走进鄂尔多斯集团分梳厂车间，羊绒在这里经过初选、洗涤、复选、梳理等步骤，开始了工业化成衣制造的第一步。

鄂尔多斯集团羊绒生产编制车间。人民网记者 李栋摄

鄂尔多斯集团前身是伊克昭盟羊绒衫厂，成立于1980年，于1981年建成投产。经过40多年的发展，鄂尔多斯集团由单一的羊绒服装产业延伸至煤炭、电力、冶金、化工、能源等产业领域，形成了以羊绒服装产业和循环经济产业为主导的多元化事业格局。

“绿色转型既是政策导向，也是市场趋势，对于企业来说不仅产生社会效益，也有经济效益。”鄂尔多斯集团党委副书记侯永旺对金融支持实体经济绿色发展的感受颇深。“在发展羊绒产业的过程中，希望能借助金融机构的优势，加快数字化、智能化步伐，让产业‘提档加速’驶入‘快车道’。”

如何精准选择金融机构，实现企业高质量发展？鄂尔多斯集团财务负责人对记者表示，对项目建设的融资需求，民企更着重从战略方面出发，国有大行和大型股份制银行成为融资首选。现如今企业对金融的需求更加多样化，与金融机构的合作方面，多样化、差异化、便利化已成为当前企业的主要诉求。

在刘建国看来，现如今企业对金融的需求更加多样化，与金融机构的合作方面，多样化、差异化、便利化已成为当前企业的主要诉求。

据介绍，光大银行与鄂尔多斯集团合作接近20年，授信额度从最初的3.4亿已增至40亿，授信产品也随着企业多样化的发展需求逐步丰富。

“光大银行高度重视发展绿色信贷，建立了较为畅通的审批流程机制。”光大银行呼和浩特分行副行长方洋介绍，通过灵活运用绿色信贷的各项优惠政策，最大限度地让利企业，降低融资成本，助力民营企业做强做大绿色生态产业。

共享“发展果”对产业转型升级有助力

伊利灌装生产线。人民网记者 李栋摄

在快消产业，同样注重绿色发展、科技创新的还有内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“伊利集团”）。在伊利现代智慧健康谷液态奶全球智造标杆基地的灌装生产线上，包装好的牛奶沿传送带进入最后的装箱运输环节。

“灌装速度达到了每小时4万包，日产能可满足近百万人每天的饮奶需求。”伊利集团副总裁张轶鹏表示，现代化的生产得益于绿色金融活水的滴灌。

“与光大银行合作以来，光大银行为伊利集团多种业务场景提供了优质的、多维度的、创新的服务，在债券业务、贸易融资、贷款业务等方面，为企业的经营发展提供了大力支持。”张轶鹏说。

据光大银行介绍，光大银行呼和浩特分行已与伊利集团授信超百亿，双方合作得到了实质性提升。同时该行协同光大理财、光大证券、光大国际等子公司，为企业提供全面化、综合化的金融服务方案。

绿色发展是顺应自然、促进人与自然和谐共生的发展，是用最少资源环境代价取得最大经济社会效益的发展，是高质量、可持续的发展。“在内蒙古这片能源‘沃土’上，绿色金融不仅可以‘点煤成金’，更可‘追风逐日’，加速当地绿色转型。”光大银行呼和浩特分行行长王景春表示。

据光大银行介绍，截至6月末，光大银行绿色贷款余额超2600亿元，较年初增长超30%，其中清洁能源产业贷款余额超460亿元，较上年末增长近50%。上半年，助力8家市场主体发行10笔绿色债券，累计承销超27亿元，撬动企业100亿元直接融资；发行200亿元绿色金融债券，投向风力发电、太阳能利用、城市轨道交通以及节能环保、生态环境治理等项目。

(责编：孙红丽、高雷)

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