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三部门：金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续

2023年08月21日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电（黄盛） 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会在日前联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。   

会议认为，今年以来，金融部门持续支持实体经济恢复发展和回升向好。今年1—7月，新增人民币贷款16.1万亿元，同比多增1.67万亿元，广义货币供应量（M2）、社会融资规模、人民币贷款余额保持较快增长。社会融资成本继续下降，1—7月企业贷款利率为3.94%，同比下降0.35个百分点。信贷结构持续优化，普惠小微贷款、绿色贷款、制造业中长期贷款增速均高于各项贷款增速，金融支持重点领域和薄弱环节取得显著成效。

会议指出，我国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。金融部门要继续落实好稳健货币政策精准有力的要求，用好政策空间、找准发力方向，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解。

会议表示，金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续。主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度，国有大行要继续发挥支柱作用。要注重保持好贷款平稳增长的节奏，适当引导平缓信贷波动，增强金融支持实体经济力度的稳定性。要注意挖掘新的信贷增长点，大力支持中小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等重点领域，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。调整优化房地产信贷政策。要继续推动实体经济融资成本稳中有降，规范贷款利率定价秩序，统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系。发挥好存款利率市场化调整机制的重要作用，增强金融支持实体经济的可持续性，切实发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用。

会议要求，金融部门要统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，丰富防范化解债务风险的工具和手段，强化风险监测、评估和防控机制，推动重点地区风险处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

 

(责编：孙红丽、高雷)
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