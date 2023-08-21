人民网北京8月21日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局最新数据显示，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购夏粮5547万吨，收购进度已超八成。

立秋时节，天微微亮，在河南省安阳市内黄县一粮油购销点，满载黄金小麦的送粮车排成长龙，售粮农民在工作人员的指导下检验、过磅、入库，金黄色的麦粒通过输送机、清理筛卸入粮仓。

“现在收粮价格在1.4元/斤，‘三夏’期间已经收购了3000多吨小麦。”购销点负责人王永军告诉记者，当前各粮食收储企业延长工作时间，严格执行国家质价政策，入库粮食全部实行仪器验质，及时结算售粮款，为农户提供优质服务，确保粮食颗粒归仓。

据了解，该县国有粮食企业为保障夏粮收购，共准备仓容11.75万吨、输送机149台、清理筛56台、检化验仪器113台，基本满足了夏粮收购需要。“今年小麦普遍质优价高，夏粮收购工作正在稳步进行。”当地农业农村局相关负责人表示。

夏粮收购是全年粮食收购工作的首战，抓好夏粮收购是保障粮食稳定安全供给、全方位夯实粮食安全根基的重要举措，是维护粮食市场平稳运行、保护种粮农民利益的现实需要。

今年夏粮收购旺季开始前，国家发展和改革委员会、国家粮食和物资储备局等六部门发出通知，要求扎实做好2023年小麦、早籼稻、油菜籽等夏季粮油收购工作，确保夏粮收购各项工作顺利开展。

通知要求，紧贴农民售粮实际，创新服务方式，优化服务举措，帮助农民便捷顺畅售粮。充分发挥粮食产后服务中心作用，及时提供清理、干燥、收储等服务；加强农户科学储粮指导，促进农民减损增收。

“夏粮旺季收购将持续到9月底，目前小麦总体收购进度超八成。”国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云介绍，早籼稻收购接近尾声，当前市场运行平稳，购销活跃，为保障粮食市场供应打下了良好基础。

(责编：孙红丽、高雷)

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