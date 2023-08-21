原标题：战略收购眼视光名院合肥视宁，华厦眼科全国布局再落一子！

近日，眼科上市医疗集团华厦眼科(301267.SZ)发布对外投资公告，为促进公司未来发展，不断扩大眼科医疗网络布局，公司以自有资金7000万元受让合肥视宁眼科医院有限公司(以下简称“合肥视宁”)33%的股权并签署《股权转让协议》。交易完成后，公司持有合肥视宁51%的股权，合肥视宁将成为华厦眼科控股子公司，纳入公司合并报表范围。

据此次公告披露的数据显示，合肥视宁2022年营收1.05亿元，净利润2,395.49万元；2023年上半年营收超6000万元，实现净利润近2000万元。成立短短三年间，发展势头十分强劲，有望成为安徽省内、乃至国内又一实力特色眼科医院。本次对合肥视宁的投资符合公司长期发展战略，有助于公司“外延式扩张”策略落地执行，整合吸收优质资源，深化公司在当地区域市场的布局与影响，完善公司眼科医疗网络布局，进一步增厚经营业绩。

此次收购合肥视宁眼科医院是继合肥名人眼科医院之后，华厦眼科在合肥布局的第二家眼科医院，也是华厦眼科在屈光、视光等眼科消费医疗业务上的一次重要加码。

知名专家领衔 快速发展的眼视光名院

合肥视宁眼科医院成立于2020年1月，以大视光为基础学科不断发展，拥有屈光、视光两大特色专科，在全飞秒激光、个性化飞秒、ICL晶体植入、视功能训练和近视防控领域始终走在眼科行业前沿。

目前，合肥视宁拥有刘才远、刘忠建、黄亮、杨培星、程晓泉等多位国内知名眼科医疗专家。其中，原中国科学技术大学医院眼科主任、全国知名近视矫治手术专家刘才远教授是国内知名屈光手术专家、中国ICL核心专家委员会首届委员，个人屈光手术量超10万例，在业内享有很高的声誉。合肥视宁业务院长刘忠建教授是安徽省知名小儿眼科专家，从事眼科工作超三十年，是安徽省首批开展儿童斜弱视/近视诊治专家。

此外，合肥视宁积极引入前沿先进的诊疗设备，全面提升眼科诊疗实力。医院拥有蔡司全新一代智控数字化激光、蔡司CLARUS 500真彩高清超广角眼底相机、蔡司VISUMAX全飞秒手术系统、鹰视飞秒全激光系统、PentacamHR和Corvis ST等国内先进的眼科诊疗设备。目前，合肥视宁已经成为德国蔡司全飞秒临床合作单位、全飞秒屈光手术卓越视觉体验中心；瑞士EVO ICL临床认证合作中心；爱尔康微飞秒全国手术示范基地，屈光、视光业务诊疗实力受业内高度认可。

加快推进战略布局 着力发展消费业务

近年来，受益于国家近视防控政策不断深入，居民生活方式和用眼习惯变化以及眼科医疗知识的普及，中国眼科诊疗服务市场规模持续增长，特别是以眼视光、屈光为主的消费医疗业务发展潜力巨大。

作为国内领先的大型眼科连锁医疗集团，华厦眼科高度重视屈光、视光为代表的眼科消费医疗业务发展，着力打造“综合眼病+消费医疗”双轮驱动的全科诊疗服务体系，在持续提升眼病诊疗水平的同时，加快消费医疗业务增长步伐，推动业绩稳步增长。同时，公司坚持“内生增长+外延并购”发展战略，快速完善国内眼科服务机构布局，目前已在全国21个省及60个城市管理62家眼科专科医院和33家视光中心。据悉，公司计划未来五年管理的眼科医院数量有望超过200家，连锁视光中心数量达到200家。

华厦眼科于2020年9月参股合肥视宁后，依托强大的连锁发展平台、成熟的医疗管理体系、广泛的品牌影响力和完善的人才培养体系，有力地支持了合肥视宁的快速发展。此次进一步控股合肥视宁，体现了华厦眼科发展眼科消费医疗业务的坚定信心，对华厦眼科完善全国医疗网络布局，加强医疗专家团队，进一步提升品牌影响力，快速提升经营业绩都将是一次重要的举措。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经