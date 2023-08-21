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我国首批国家公园总体规划发布 规划总面积为23万多平方公里

2023年08月21日11:06 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月19日，第二届国家公园论坛在青海省西宁市举办。论坛上，首批国家公园总体规划正式发布，5个国家公园规划总面积为23万多平方公里。

据介绍，首批国家公园总体规划作为国家公园保护、建设和管理的纲领性、指导性文件，规划期为2023—2030年，明确了总体要求、边界区划、建设布局、管控要求和弹性管理政策，规划了保护管理、监测监管、科技支撑、管控要求、教育体验、和谐社区等重点任务，将有效保护国家公园生态系统完整性原真性，使重点保护野生动物栖息地的适宜性和连通性显著增强、旗舰物种种群数量稳步增长、整体生态功能持续提升。

论坛开幕式上，国家林草局还发布了国家公园感知系统。据了解，国家公园感知系统是全面提升国家公园现代化管理水平的信息化平台，是国家林草局会同国家公园管理机构自主研发、开放共享的应用平台，由天空地一体化监测、物种保护研究中心、森林防火、宣传教育等8个板块组成。平台利用最新先进技术，对海量监测数据进行清洗和挖掘，为全面加强国家公园监督管理，及时掌握资源动态、评价保护成效奠定坚实基础。

此外，为健全统一规范的监测体系，国家林草局制定印发了《国家公园监测工作管理办法》《国家公园监测技术指南》，推动在全国建立统一平台、统一方法的天空地一体化监测体系，最终实现看得见野生动植物、管得住人的智慧管理。

(责编：杨曦、高雷)
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