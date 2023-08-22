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黄河岛蝶变：从不毛之地到鸟类家园

2023年08月22日09:13 | 来源：新华社
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新华社济南8月21日电（记者张钟仁）穿过狭长笔直的小道，位于山东省滨州市无棣县的黄河岛展露眼前。青石衬砌的防潮大堤如长龙卧波，绵延数十里的芦苇荡和闻声惊起的一滩鸥鹭，向人展示着黄河滩边万物生长的动人画卷。

黄河岛邻近黄河入海口，四面环水。“别看这里现在草深林茂，多年前还是一座寸草不生的孤岛。”无棣县黄河岛国家湿地公园管理服务中心主任吴中强告诉记者，20多年前，由于黄河岛时常发生海水倒灌，加之淡水匮乏，土地盐碱化程度高，不长庄稼不长树。

在政府部门支持和社会参与下，黄河岛生态治理逐步推进。

针对淡水匮乏的问题，当地在国家扶持资金和地方配套投入下，建设引蓄水工程，逐步改造曾经的“绿色禁区”。2014年，黄河岛自来水工程完工，岛上生活用水问题得以解决；两年后，有企业投资对原有的蓄水坑塘进行了清淤、加深、防渗处理，由引黄干渠小开河引入黄河水。

“如今，岛内水循环骨干河道沟渠全部连接贯通，‘淡水荒’有效缓解。”吴中强说，从用小舢板打水、运树苗，到就地取水灌溉，黄河岛的绿化不断加速，湿地公园的轮廓慢慢显现。

黄河岛处于沿海风暴潮灾害多发区，海水倒灌导致周边土地盐碱化严重制约植物存活。“你看咱们脚下的防潮堤，没有它之前，只要这里被海水冲开口子，整个岛都将被海水倒灌。”吴中强说道。2012年起，当地实施黄河岛防潮堤修复衬砌工程，建成了11750米长的巍巍长堤，将海水拒之堤外。

渐渐地，岛上的动植物肉眼可见地多了起来。

常年相机不离手的摄影师周立新总是背着“长枪短炮”四处采风，如今他将黄河岛当成了“打卡地”和“素材库”。“有次我到滩边拍日出，突然发现一群从没在这‘现身’过的野鸡，正排队穿过马路，我特别惊喜！”周立新说，“我还拍到过东方白鹳、灰鹤振翅高飞，一齐冲上蓝天，那叫一个气势磅礴！”

岛上淡水充沛、植被丰富，来此歇脚繁衍的鸟类也日益增多，岛上鸟类由60多种增长至2022年的166种。“这是东方白鹳，这是黑鹳，这是红头潜鸭……”周立新不停翻动手机相册，向记者展示他拍到的鸟类。

环境好了，生态有了，如何反哺产业，成了当地关注的问题。

站在防潮堤边，远方黄黑相接处，岛上的通景道路正紧张铺设中；道旁的小果园里，桃子即将迎来成熟季；观景台处，工人们将最后几块木板拼搭完成……

黄河岛旅游产业建设项目经理张洪勋告诉记者：“我们正在建设新的游客接待中心等周边设施，10月建成开园后可以满足研学、农业旅游等需求，届时可通过旅游与产业融合，让生态更好地反哺发展。”

(责编：王震、陈键)
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