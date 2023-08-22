矫阳

科技日报北京8月21日电 （记者矫阳）随着国产首台16米级直径盾构机“运河号”盾构机精准出洞，国家级创新工程——北京东六环改造工程盾构隧道东线贯通，标志着国内最长盾构高速公路隧道全线贯通。

北京东六环改造工程由首发集团组织实施、中国铁建铁四院设计、中交隧道局和中铁十四局等参建，是落实新版北京城市总体规划的重大工程。建设者将东六环局部段引入地下建成隧道。地上留出空间用于打通城市断路、促进产业发展并规划大型公园，通过“缝合城市”促进北京城市副中心高质量发展和京津冀区域交通协同发展。

据铁四院设计负责人肖明清介绍，北京东六环改造工程全长16.3公里，其中入地改造盾构隧道7.4公里，直径15.4米，最大埋深59米。盾构隧道采用分离式双洞布置，每洞布置3条车道，分为3层，上层为排烟通道、中间层为行车通道、下层为国内首设的疏散救援通道。这一盾构隧道具有超大直径、超长距离、超深覆土、超敏感环境等施工难点。

作为我国最长盾构高速公路隧道，北京东六环改造工程盾构隧道建设创造了一系列纪录——隧道总长7.4公里，为我国使用盾构法施工的最长高速公路隧道；由“京华号”和“运河号”两台盾构机开挖直径16.07米，为当时国内在建最大直径盾构隧道；隧道最深处位于地下75米，是北京市埋深最大的地下隧道。今年6月，工程西线隧道率先贯通。

为打赢这场“地下攻坚战”，设计团队攻坚克难，提出了一系列构思新颖、安全可靠、施工便捷的技术创新，解决了疏散救援、施工困难等一系列技术难题。针对长距离高压富水砂层掘进、穿越风险源密集的工程特点，设计团队与参建各方多次研讨，提出采用水泥—水玻璃双液浆同步注浆的方法。

我国企业自主研制了单台总重量达4500吨、长约145米的“京华号”和“运河号”盾构机。研发人员先后攻克10余项核心技术难题，其中超大直径盾构隧道同步双液注浆技术填补行业空白，大幅提升隧道的稳定性和防水质量，实现了“隧道零渗漏、地面微扰动、施工零事故”。

(责编：王震、陈键)

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