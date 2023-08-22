人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内最长盾构高速公路隧道全线贯通

矫阳
2023年08月22日09:19 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报北京8月21日电 （记者矫阳）随着国产首台16米级直径盾构机“运河号”盾构机精准出洞，国家级创新工程——北京东六环改造工程盾构隧道东线贯通，标志着国内最长盾构高速公路隧道全线贯通。

　　北京东六环改造工程由首发集团组织实施、中国铁建铁四院设计、中交隧道局和中铁十四局等参建，是落实新版北京城市总体规划的重大工程。建设者将东六环局部段引入地下建成隧道。地上留出空间用于打通城市断路、促进产业发展并规划大型公园，通过“缝合城市”促进北京城市副中心高质量发展和京津冀区域交通协同发展。

　　据铁四院设计负责人肖明清介绍，北京东六环改造工程全长16.3公里，其中入地改造盾构隧道7.4公里，直径15.4米，最大埋深59米。盾构隧道采用分离式双洞布置，每洞布置3条车道，分为3层，上层为排烟通道、中间层为行车通道、下层为国内首设的疏散救援通道。这一盾构隧道具有超大直径、超长距离、超深覆土、超敏感环境等施工难点。

　　作为我国最长盾构高速公路隧道，北京东六环改造工程盾构隧道建设创造了一系列纪录——隧道总长7.4公里，为我国使用盾构法施工的最长高速公路隧道；由“京华号”和“运河号”两台盾构机开挖直径16.07米，为当时国内在建最大直径盾构隧道；隧道最深处位于地下75米，是北京市埋深最大的地下隧道。今年6月，工程西线隧道率先贯通。

　　为打赢这场“地下攻坚战”，设计团队攻坚克难，提出了一系列构思新颖、安全可靠、施工便捷的技术创新，解决了疏散救援、施工困难等一系列技术难题。针对长距离高压富水砂层掘进、穿越风险源密集的工程特点，设计团队与参建各方多次研讨，提出采用水泥—水玻璃双液浆同步注浆的方法。

　　我国企业自主研制了单台总重量达4500吨、长约145米的“京华号”和“运河号”盾构机。研发人员先后攻克10余项核心技术难题，其中超大直径盾构隧道同步双液注浆技术填补行业空白，大幅提升隧道的稳定性和防水质量，实现了“隧道零渗漏、地面微扰动、施工零事故”。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜乡村增速快于城镇 7月消费市场持续恢复和扩大
　　
两部门联合发布地质灾害气象风险预警
　　人民网北京8月22日电 （记者杨虞波罗）自然资源部与中国气象局8月21日18时联合发布地质灾害气象风险预警，预计，8月21日20时至8月22日20时，辽宁东部、吉林东南部、安徽南部、福建西北部、江西东北部和西部、湖南东部、广西西北部、贵州西南部、云南西部等地的部分地区发生地质灾害的气象风险较高（黄色预警）。请当地居民注意防范强降水引发的地质灾害，尤其是地质灾害隐患点附近区域。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部