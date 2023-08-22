人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“智慧+”为重载铁路数字化转型赋能

2023年08月22日09:19 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“智慧+”为重载铁路数字化转型赋能

　　◎王泓清 本报记者 陆成宽

　　走进国家能源集团新朔铁路（以下简称新朔铁路）生产指挥中心，一块超大屏幕映入记者眼帘。这块大屏幕可不简单，它实时显示着大准、巴准、准池3条铁路沿线27个车站的煤炭运输计划、非煤运输计划、线路装车计划和机车分布情况等数据，以及沿线12个区、县、市的天气情况。这就是新朔铁路的“智慧大脑”——数据运营平台。

　　作为运输指挥调度的全视角驾驶舱和智慧中枢，数据运营平台能够实时、精细感知新朔铁路631公里的“心跳”和“脉搏”。

　　铁路发展离不开科技赋能、创新蓄力。近年来，新朔铁路瞄准“一云、两网、三个平台、五大智能”发展蓝图，大力推动科技创新与运输生产深度融合，精准高效组织铁路货物运输，推进经营管控数字化、运输生产智能化、安全管理智慧化，为企业高质量发展注入强劲动能。

　　新朔铁路调度指挥中心统计分析室主任刘贵明告诉记者，数据运营平台以新朔铁路云中心为数据“底座”，具有重点信息提示预警、设备运行异常动态监测、沿线重点区域可视、生产计划情况远程督查、应急处置过程在线跟踪等场景化功能，可以为综合调度、集中管控提供决策参考。

　　7月20日，大准、准池线差分北斗高精度定位系统项目完成了47处基准站建设和系统调试工作，标志着新朔铁路差分北斗高精度定位系统正式开通，这是新朔智慧铁路建设的又一突破。

　　新朔铁路科学技术应用中心通信信号技术管理人员李想介绍，新朔铁路差分北斗高精度定位系统可实现铁路沿线人员、设备、机车的高精度定位，定位精度误差小于25厘米，为自然灾害监测与防灾救灾、机车车辆定位导航与货物物流管理等业务提供精准位置服务。

　　一直以来，新朔铁路高度重视人工智能、大数据等前沿技术的应用及融合创新，不断加快4G、5G网络，北斗差分定位等新型基础设施建设，致力于运用大数据构建“人防、物防、技防”一体化铁路安全防控体系，助力安全管理效能提升。

　　在铁路沿线的变电所内，智能巡检机器人对变电设备进行巡视，24小时守护铁路供电安全；在铁路线路上，道岔清扫机器人首次上线实验作业，实现自动上下道、自主转线，自动完成道岔滑床板的清洗和喷涂润滑油等工序；在铁路途经的偏远山区，无人机航拍能够实现实时监控、数据实时传输，提高应急处置效率，弥补了山区徒步检查难以到达地段的高精度隐患排查空白……

　　如今，新朔铁路正乘着科技创新的“东风”，逐步实现运输生产全过程、全生命周期的信息化、数字化和智慧化，让重载铁路高质量发展的画卷熠熠生辉。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜乡村增速快于城镇 7月消费市场持续恢复和扩大
　　
两部门联合发布地质灾害气象风险预警
　　人民网北京8月22日电 （记者杨虞波罗）自然资源部与中国气象局8月21日18时联合发布地质灾害气象风险预警，预计，8月21日20时至8月22日20时，辽宁东部、吉林东南部、安徽南部、福建西北部、江西东北部和西部、湖南东部、广西西北部、贵州西南部、云南西部等地的部分地区发生地质灾害的气象风险较高（黄色预警）。请当地居民注意防范强降水引发的地质灾害，尤其是地质灾害隐患点附近区域。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部