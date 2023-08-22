王彤 王文嘉

原标题：甘肃（兰州）国际陆港:古渡口旁绘就“一带一路”美好图景

甘肃（兰州）国际陆港铁路货运中心。甘肃（兰州）国际陆港管委会供图

依丹霞、傍黄河，地处“一带一路”建设的枢纽节点，甘肃（兰州）国际陆港（以下简称“兰州陆港”）目前已经开通了中欧、中亚、南亚、中吉乌、西部陆海新通道、陇海大通道六个方向的国际班列，区位优势明显。

兰州市西固区河口村曾是黄河上游的重要渡口，水运发达，商贾云集。而距离河口古镇不远处，兰州陆港东川铁路物流中心小汽车特货作业区的工作人员正驾驶着一辆辆商品车从列车车厢内依次驶出，整齐停放在停车场。这趟专列采用了商品车铁路运输专用车（JSQ车）国际联运方式运输，具有运载能力强、装卸效率高、运输成本低等优势。

与以往的黄河古渡口不同，如今的各类货物品类进出这里则是通过“多式联运”的方式。跨河跃山，纵横阡陌间，兰州陆港多点发力，全面提升“公铁水空”多式联运水平。

自2016年成立以来，甘肃（兰州）国际陆港先后开通中欧、中亚、西部陆海新通道、南亚、中吉乌、陇海大通道6条国际货运班列贸易通道，打通阿拉山口、霍尔果斯、二连浩特、伊尔克什坦、吉隆、樟木等10个出境口岸，可通达莫斯科、杜伊斯堡、汉堡、阿拉木图、塔什干等22个国家34个城市，国际货运班列累计开行1231列，累计发送货物81890标箱，货值约125.72亿元，货重约120.88万吨，去程主要是日用百货、机械设备、汽车配件、服装布料、纯碱、石棉等货品，回程以粮食、石油焦、棉纱、冰冻海产品等为主要货品。

中铁特货兰州东川基地。甘肃（兰州）国际陆港管委会供图

为用心用情用力当好“店小二”，全力帮助企业降成本，兰州陆港将降低企业用地成本、社会保险成本、用水用电成本、运输成本等措施精准执行到位，让企业有更多获得感。“集装箱作业区和监管区的无缝对接，使得企业二次运输的成本大大降低。”甘肃（兰州）国际陆港管委会副主任张晓兰说。

2022年，兰州陆港年贸易额突破60亿元，年进出口贸易额突破3亿元，年货物吞吐量突破800万吨。截至7月底，已发运国际货运班列156列9226标箱，货值约16.71亿元，货重约18.25万吨。

“我们通过智能数字平台，及时将货物信息和货物价值预警推送给客户，服务客户可以更加便捷地开展国际贸易，顾客对我们的服务质效和服务质量都比较满意。”兰州国际港多式联运有限公司总经理曹柱说，“依托兰州陆港以及外贸综合服务平台，我们为进出口贸易客户提供口岸代理过关、代理运输和一些跨境电商的综合服务，这样让贸易便利化更加顺畅，让客户足不出户即可做到‘买全球’‘卖全球’。”

兰州陆港推动跨境电商政策创新业态创新和集约发展，扶持培育一批本地外贸综合服务体，着力引进一批国内外品牌外贸企业和出口加工企业，形成产业集聚效应，带动物流经济、通道经济、口岸经济加快发展，转变企业发展模式，拓展TIR外贸模式，扩大进出口贸易额。

数据显示，自成立以来，兰州陆港累计完成进出口贸易额8.57亿元，2023年上半年完成进出口贸易额1.66亿元；累计完成货运吞吐量累计4517.258万吨，2023年上半年完成货运吞吐量约393.62万吨；2022年兰州陆港跨境电商业务实现“零”的突破，实现跨境电商贸易额约588.43万美元，折合人民币约3995.47万元，2023年上半年跨境电商业务共实现贸易额约166.13万美元，折合人民币约1207.95万元。

钢轨交错延伸向远方，各类机械有序运转,工人们在各作业区忙碌着，一支支“钢铁驼队”驰而不息，向远方出发。

陆海内外联动、东西双向互济，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，经过多年的发展，已成为陆港型国家物流枢纽和全国18个铁路集装箱中心站之一的兰州陆港，扎根陇原、苦干实干，助力“钢铁驼队”畅行丝路，奋力绘就“一带一路”美好图景。

(责编：王连香、高雷)

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