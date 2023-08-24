何旭 王绍绍 李波

原标题：走进大足石刻 聆听近千年石窟的丝路故事

时值暑假，坐落于重庆市大足区的大足石刻游人如织。“千手观音和众多石刻的精美真是让人惊叹。”来自上海的赖静参观后这样说。

跨越千年，大足石刻承载了不同文明交流融合的印迹，不仅是中国第二个石窟类世界文化遗产，也被誉为世界石窟艺术史上最后的丰碑。

近日，人民网“一带一路 大道同行”全媒体报道组走进大足石刻，聆听千年石窟的丝路故事。

游客在大足宝顶山石刻参观。大足区委宣传部供图

匠心修复，守护千年石刻艺术丰碑

在宝顶山大悲阁内的一座千手观音造像，千手造型变化多样，整体形象栩栩如生，金碧辉煌。“如果你站在一定距离外来看千手观音，能感觉到它是动态的，它的手都是向上且灵动的状态。”中国文物保护基金会秘书长詹长法曾这样描述千手观音造像。

而曾经，大足石刻群像长期湮没于荒山野岭中，受风侵水蚀而病害多发，其中以千手观音造像最为典型。“当时共发现石质胎体风化、贴金层开裂、彩绘脱落等34种病害。”大足石刻研究院保护工程中心员工韩秀兰对于修复前的造像记忆深刻。

如此大规模的修复工作要如何完成？2008年国家文物局正式启动千手观音抢救加固保护项目，并将其定为全国石质文物保护“一号工程”。来自中国文化遗产研究院等10多家文保、工程单位近百名专家和技术人员联合“诊疗”。

面对形态复杂的造像修复，工作组搜集百余年的影像资料，走访众多石刻保护人，并赴全国20多地进行调研，反复商讨后最终确定了恢复后的历史原貌。在千手观音造像抢救性保护工程实施过程中，还创造性地将工业X光探伤、红外热成像探测等技术运用于石质文物勘察研究。历时8年的时间，千手观音造像完成了石质胎体、彩绘层、贴金层的逐层修复，并在2015年第十个中国文化遗产日，这尊集石刻、贴金、彩绘为一体的千手观音造像“重获新生”。

“千手观音造像的修复工作开创了多学科、多领域开展大型不可移动石质文物修复的先河，在国际国内都有一定的推广价值。”韩秀兰说。

国际合作，为石刻保护引进国际力量

采访团在重庆大足宝顶山石刻采访。李波摄

借助丝绸之路文化交流的东风，“国际朋友”也参与大足石刻的保护工作中来。

“在2007年，我们和意大利文化遗产保护机构进行了首次国际合作。”大足石刻研究院副院长刘贤高介绍，大足石刻作为中意合作的文化遗产保护项目，获得了意方从技术设备到人员培训等多项支持。2007年，中意专家组成联合考察组对大足石刻，以及宝顶山千手观音造像进行了勘察。

初次合作的顺利开展为中意双方专家就文物修护进一步交流打好了基础。2017年，大足石刻研究院和意大利相关机构再次合作，利用石质文物保护修复技术，合作修复大足石刻考古遗址内的舒成岩摩崖造像。“意大利团队在试验修复中使用的生物酶试剂、低温等离子清洗机，比我们原先使用的试剂和设备效果更好，被广泛应用于修复中。”韩秀兰说。参与修复工作的意大利相关人士表示，意大利没有石窟寺，参与大足石刻的保护修复，正好弥补了这一领域保护研究的短板，也将给全世界文物保护修复提供样本。

2022年3月，大足石刻研究院与复旦大学、日本奈良文化研究所三方开展的合作，以“峰山寺摩崖造像”为具体研究对象，展开包括环境监测、保存状况评价相关现场调查与室内实验、风化病害机理研究、修复保护材料研究、实验室建设、人才培养与交流、国际学术会议等合作。

同年，大足石刻文物医院正式启用。医院设有文物保护科技实验室、文物保护修复室、大足石刻监测预警中心、保护与修复成果展示室等四部分，还设有分别针对石质、雕塑及纸质文物的专业保护修复室等，给文物“看病”变得更加精细、准确。“文物医院的启用，进一步提升了大足石刻保护修复的科技含量，同时对大足石刻几十年的保护修复经验和技术进行总结性提升。”刘贤高说。

参与保护大足石刻的“国际朋友圈”还在不断扩大。今年8月19日—21日，首届石窟寺保护国际论坛在重庆大足区召开，来自中国、德国、巴基斯坦、意大利等世界各地的诸多学者、专家汇聚一堂，共同探讨了石窟寺文物保护理念与技术、石窟寺应对气候变化行动等多个话题，为走出一条具有中国特色的石窟寺保护利用之路贡献力量，论坛还发布了《气候变化背景下石窟寺保护大足宣言》。

科技助力，让世界聆听石刻“声音”

大足石刻8K球幕电影。大足石刻研究院供图

在大足石刻数字展示中心的球幕影院里，释迦涅槃圣迹图、千手观音造像等雕像通过球幕扑面而来。4K宽屏系统演绎了大足石刻的开凿历程，8K球幕电影以360度视角的全景画面带领游客走进大足石刻。“比在现场看到的文物本体还要清晰和完整。”刘贤高表示。

大足石刻是不可移动文物，但数字技术的应用让大足石刻有了更多走出去的可能。刘贤高介绍，大足石刻自2011年首次走出国门，沿着“一带一路”路线，其展览足迹遍布世界多地。

为了加强对大足石刻的活化利用，今年，大足石刻研究院启动“云游·大足石刻”数字文旅项目。该项目将基于数字孪生、云计算、虚拟数字人等数字信息化技术，在“云端”再建一个大足石刻。

“项目完成后，将借助互联网优势进行国际推广，让大足石刻沿着‘一带一路’走出去，让更多人了解和爱上大足石刻。”刘贤高说。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经