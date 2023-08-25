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对话企业家·服务美好生活

探路者何华杰：创新破局 探路“芯”蓝海

2023年08月25日08:10 | 来源：人民网
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企业发展一头连着生产、一头连着生活。十年间，我国经济总量从50万亿元量级跃至114万亿元，人均国内生产总值突破1万美元，人们生活得以不断改善，正在从“衣食无忧”到“高品质生活”、从“有没有”到“好不好”进行深刻转变，人们需求也愈加呈现出多样化多层次多方面的特点。   

面对人们日益增长的美好生活需要，如毛细血管般扎根在各行各业的众多企业积极作为，将服务带至大街小巷，极大满足并丰富着人们的生活选择。对此，人民网特别推出“对话企业家·服务美好生活”系列访谈，洞察消费、生活趋势，展现民营企业在紧跟时代发展中守正创新，服务人民群众美好生活的初心与担当。

从长跑到“半马”“全马”……作为户外运动越野跑的“铁粉”、躬身信息产业的科技创新者，何华杰此前应该没有想到过，他会“跑进”探路者大本营，成为这家知名户外品牌的“掌舵人”。

1999年，探路者以一项帐篷起家，先后涉足户外鞋服装备等多项业务；2009年下半年，登陆创业板；2017年-2020年，受行业周期因素等影响，经营业绩出现波动。经过股权结构调整，2021年2月26日，何华杰被探路者集团聘任为总裁。

非常时期，受命接力，这位在越野运动上希望像“士兵一样战斗”的上市公司管理者，将如何和企业一起跨越障碍？

何华杰面临的首个“拦路虎”，是如何引领户外业务走出竞争“红海”。

他和新团队做出的第一个选择是“止损”，及时关停低效门店，并着手进行多元化营销，集中优势资源冲击快速成长领域，为品牌注入“新鲜血液”。

近年来，“户外露营”这一休闲方式持续升温，探路者积极引领、布局，以专业特色、功能特色叠加潮流特色：在精致露营、旅行通勤等细分市场推出众多产品，力争让消费者能一站式购齐所需装备；在营销层面加大创新，力邀明星代言，并积极参与电商“购物节”等重要活动。

“所有的产品必须要有非常高的颜值。”在接受人民网专访时，“时尚”“社交”“休闲”“分享”“传播”“趋势”……这些互联网热词被这位曾经的“理工男”信手拈来。在集团上下共同努力下，探路者这一老牌户外品牌正在长出“新芽”。

与此同时，这股把“会客厅搬到大自然”的新潮流正吸引众多企业涌入这一细分市场，试图分“一杯羹”。对此，何华杰认为，竞争不可避免，最重要的是生态繁荣。“各家都要有独特的定位，从而实现共赢。”他说。

探路者业务“探索”的第二支点是芯片。

从2021年起，探路者持续推进“户外+芯片”双主业战略——先是收购了北京芯能电子科技有限公司，今年3月又宣布收购海外高端触控芯片公司G2 Touch，将成长突破口放在了芯片产业。

从户外运动转战科技行业，跨界之大，难免会让人担忧，探路者的信心从何而来？何华杰解释：“做户外产品也是需要科技研发做支撑的。”

他透露，作为户外运动品牌，探路者近年来频繁参与国家级重大项目：连续十多年为南北极考察队提供服装装备保障；为神舟系列载人航天任务提供舱内工作服、睡袋等配套装备；探路者还是能提供高海拔连体羽绒服的少数供应商之一。

探路者还有完全自主研发的极地仿生科技平台，包括13大类面料科技和5大类大底科技。

“技术创新始终是探路者的企业基因。”何华杰信心满满。“这一基因也是我们在芯片业务里很重要的起点。我们会继续发扬这种传统和优势。”

据了解，探路者拓展芯片业务的发展思路是：利用国际化的资源，让中国资本、中国市场、中国产业能力与海外技术相结合。

面对人民网《对话企业家》的镜头，何华杰说，我们正在全力以赴，希望把探路者第二增长曲线做起来，力争让公司走上新台阶。

除了推进两条业务线的各自繁荣，融合发展也被探路者提上日程。在紧盯消费电子市场的同时，探路者正致力于将芯片与户外服装做更好结合。

“户外运动当中有很多对电子产品的需求。”何华杰表示，服装智能化是发挥探路者品牌影响力和产品力的重要方向。未来，探路者会结合芯片业务，为户外装备提供智能化升级。

拥抱变化、应对挑战，何华杰意愿强烈：“人的创造力和想象力，是推动社会不断前进的动力。”新征程上，越野者何华杰正迎风向前。（实习生王小月亦有贡献）

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(责编：曹淼、高雷)
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