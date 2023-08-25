原标题：ESG“新视角”下陆金所控股的长期主义

近日，陆金所控股（NYSE：LU；06623.HK）正式发布2022年度企业ESG报告，披露了在环境、社会及管治方面的最新动态。陆金所控股董事长兼CEO赵容奭表示，不忘初心、坚守使命，陆金所控股持续拓宽普惠金融服务的广度和深度，秉持兼顾经济、环境、社会和治理效益的可持续发展价值观，全面提高ESG管理能力，以期与利益相关方共享长远价值。

这是继2021年首发以来，陆金所控股发布的第三份ESG报告，也是继今年4月份正式登陆港股以来，陆金所控股给市场交出的首份ESG答卷，其重要性不言而喻，2022年，陆金所控股在ESG方面都做了哪些努力？

打造“四更金融” 聚焦金融向善本质

所谓ESG，即“环境、社会、公司治理”的简称，是除财务绩效外，一种新兴的、关注企业可持续发展能力与长期价值的投资理念和企业评价标准，它对“什么是好公司”进行了重新定义，目的是驱使企业立足更大社会责任、更长时间维度、更宽广视野格局，在商业价值和社会责任之间取平，最终实现可持续发展。

可以发现，ESG概念与金融业契合度极高。金融业和核心作用之一是融通，通过提供普惠的产品和服务，跨越时间和空间维度对资产进行优化配置，助力实体经济目标的实现，促进社会发展和人民生活水平的提高。其既有服务实体经济的向善属性，也有自身作为产业的盈利属性，而ESG概念更强调二者的平衡发展，这有助于行业回归本心——金融向善。

所以近年来，践行ESG理念已成为全球金融业的必答题，有数据统计，截至2022年9月5日，香港联交所上市公司2567家，其中2443家进行了ESG信息披露，占比95.2%。

站在ESG概念全面普及的十字路口，陆金所控股也逐步将其纳入公司发展战略，积极探索“金融+ESG”可行路径，但特别之处在于，陆金所控股一直以“金融为民”为核心价值观，致力于为小微企业主与大众提供普惠金融服务，“向善”是其发展的底色，因此，接入ESG，陆金所控股可谓水到渠成。

在陆金所控股看来，ESG不是“一锤子”工作，而要真正融入企业DNA，长期践行，陆金所控股给出的方案就是打造“四更金融”，此次报告给出了明确说明。

其一是打造更有温度金融，即将金融与社会责任紧密结合，发挥自身在产品、科技等方面的优势，为实体经济发展、居民消费、农村振兴等注入力量，同时积极开展公益活动，向社会传递金融温度。

其二是打造更高效率金融，即不断强化科技创新并推进科技赋能，迭代智能金融服务、数字化运营等工具和模式，实现金融服务效率提升以及客户服务流程优化，进而助力用户融资的降本增效。同时，陆金所控股还会不断完善人才队伍建设体系，进一步保障运营效率和服务质量。

其三是打造更加可靠的金融，即秉持诚信立企、责任治理的理念，将ESG理念融入企业管理，持续加强商业道德风险管控，夯实包括企业管制、风险管理、商业行为等企业治理基础。同时，将消费者权益保护贯穿整个服务流程，全力维护消费者的知情权、自主选择权等金融权益，并且通过完善信息安全管理框架、信息安全培训等多种举措，保障用户信息安全。

其四是打造更可持续金融，即响应国家政策和联合国可持续发展目标（SDGS），致力于减少自身运营活动对环境的幅面影响，践行绿色运营理念，在绿色办公、废弃物管理、保护生物多样性、应对气候变化等方面做出努力。同时在金融供应链中融入ESG理念，携手合作伙伴创建可持续发展生态。

19项重要议题全面发力 “四更金融”成效初显

作为中国普惠金融服务领先企业，陆金所控股旗下涵盖零售信贷赋能、消费金融等多个业务板块，为让ESG理念更深入地贯彻执行，陆金所控股响应市场、行业及监管披露要求，并结合行业特点、同行实践以及公司运营状况，梳理出包括普惠金融、乡村振兴、科技赋能、气候变化等19项重要议题，在“四更金融”方案下，全面发力，在报告期内取得了丰厚的成果。

在普惠金融方面，陆金所控股始终关注并服务于中国数量庞大且融资需求迫切的小微企业群体，特别是被疫情严重影响的2022年，小微企业主融资需求呈现资金需求大、周转期限缩短、资金利用率升高等趋势，陆金所控股从“降、延、免、提、扩”五大维度加大支持力度，帮助小微企业渡过难关。报告期内，陆金所控股管理贷款余额达5765亿元，累计服务人群1900万，其中包括个人及小微企业无抵押贷款4238亿，有抵押贷款1231亿，同时，陆金所控股还为困难客户提供7.5亿的期供减免。

在乡村振兴方面，陆金所控股积极响应国家乡村振兴纲要目标，围绕农村产业协同发展、传统文化传承等方面，形成“‘金融+’乡村多维振兴模式”，通过开展“金融+产业”“金融+女性”“金融+文化”“金融+双碳”等项目，打通金融与公益双通道，从核心需求出发，点燃乡村振兴星星之火。报告期内，累计协助近300位农村合作带头人及农创者获得帮扶资金超1.42亿元，帮扶产业涵盖种植业、畜牧业、林业、渔业等多种类型。此外，陆金所控股志愿者协会还在全国范围内累计开展了1903项公益活动，累计时长多达160000小时。

在科技赋能方面，陆金所控股凭借领先的科技布局和多年积累的运营经验，灵活运用人工智能、大数据、区块链等技术赋能业务，让普惠金融服务升量、降价并行，同时服务质量不断提升。如陆金所控股开发的AI智能贷款解决方案“行云”，可减少31%借款申请流程断点，提升系统4倍吞吐量，大幅提升用户借款体验。工单平台审核机器人能智能化处理客户端工单审核，报告期内已完成了90%的初审人工替代，并且单笔审核时间能缩短至1分钟内，让系统得以更灵敏响应用户融资需求。

在气候变化方面，陆金所控股一边自身贯彻绿色运营理念，将节约资源、节能减排等发展理念细化至日常运营的各个方面，另一边与供应链体系上下游伙伴携手，打造可持续发展供应链。报告期内，陆金所控股办公用纸212.48吨，较2021年减少55.15%，利旧举措节省资产5190件，节约1107万元。陆金所控股还在大熊猫国家公园雅安片区移植了50000棵树苗，修复了604亩受损大熊猫栖息地。并且，陆金所控股与98%的合作伙伴签署了《廉洁承诺书》，约定将打造绿色供应链当作集体目标，长期执行。

当下，金融深度融合ESG已成趋势，着眼未来、投入未来，才能守护未来，从2020年的初步探索，到2021年成立消保及ESG委员会，再到2022年发力打造“四更金融”，陆金所控股与ESG理念融合持续深入，这在某种程度上也意味着，陆金所控股的可持续发展能力、企业竞争力在不断提升。上述成绩仅是陆金所2022ESG报告中很小的一部分，新战略下，陆金所控股的可持续发展之路将通往何处，值得期待。（记者 马先震）

(责编：董童、李源)

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