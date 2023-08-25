原标题：光大银行2023年半年度报告：上半年实现净利润242.2亿元 同比增长3.3%

8月24日，光大银行发布2023年半年度报告。报告显示，2023年上半年，该行坚决落实党中央、国务院决策部署，扎实推进主题教育，坚持金融工作的政治性、人民性，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展首要任务，统筹发展与安全，整体经营情况稳中向好。

积极服务实体经济，践行中管金融企业使命担当

光大银行坚持把服务实体经济放在首要位置，靠前发力促进贷款稳增多增，持续增强对国民经济重点领域和薄弱环节的融资支持和金融服务力度，提升服务实体经济和国家战略质效。

截至6月末，该行基础性贷款余额（不含贴现）36263亿元，较上年末增加1757亿元，同比多增85亿元。其中，制造业贷款余额4483亿元，较上年末增长13.9%，制造业中长期贷款余额2319亿元，较上年末增长19.8%；战略新兴产业贷款余额1882亿元，较上年末增长24.7%；科技型企业贷款余额2147亿元，较上年末增长21.1%；专精特新“小巨人”企业合作客户2096户，贷款余额185亿元，较上年末增长22.2%，为服务先进制造业、科创企业提供了“光大方案”。绿色贷款余额2612亿元，较上年末增长31.0%；清洁能源产业贷款余额466.5亿元，较上年末增长49.7%；绿色债券投资较上年末增长28.7%。民营企业贷款余额7528亿元，较上年末增长7.6%，提升了民营企业融资的可得性、便利性。普惠型小微企业贷款余额3468亿元，较上年末增长13.6%；新投放普惠型小微企业贷款加权平均利率4.12%，较上年下降32BPs；普惠型小微企业贷款不良率0.77%，资产质量保持稳定。涉农贷款余额4442亿元，较上年末增长7.1%；粮食重点领域贷款余额274亿元，较上年末增长15.1%。

资产规模持续增长，盈利能力保持平稳

截至6月末，光大银行资产总额67579亿元，较上年末增长7.3%。其中，贷款总额37437亿元，较上年末增长4.8%；对公贷款21084亿元，较上年末增长9.2%，有效增强了服务实体经济能力。负债总额62173亿元，较上年末增长7.4%。其中，存款余额41569亿元，较上年末增长6.1%。

报告期内，受贷款重定价和主动让利实体经济等因素影响，该行营业收入和利息净收入同比有所下降，分别为765.2亿元和547.3亿元。另外，非利息净收入217.9亿元，同比基本持平；非息收入占比28.5%，同比提升0.7个百分点，营收结构有所改善。此外，2023年上半年，该行实现净利润242.2亿元，同比增长3.3%。

保持战略定力，稳步推进财富管理转型

2023年上半年，光大银行锚定三大北极星指标，推动业务转型创新，推进高质量发展。零售金融板块持续扩大AUM规模，保持强劲发展势头。截至6月末，该行零售AUM规模25930亿元，较上年末增加1690亿元，增长7.0%，AUM价值贡献持续提升。公司金融板块以FPA为转型引擎，加快“商行+投行+私行”一体化发展，充分发挥“压舱石”作用。该行对公FPA总量4.8万亿元，同时加快流量转化、结构优化，并购融资、结构化融资规模实现较快增长。金融市场板块保持同业GMV发展态势，促进金融市场和同业业务稳中求进、稳步提质，投产上线“同业机构数字化综合服务平台”，建设同业生态圈，打造新的价值增长点。

与此同时，光大银行持续提升客户经营能力和数字化经营能力。该行坚持“以客户为中心”，全面强化客户逻辑，不断完善客户经营体系，全链条、全周期维度做好客户服务，为客户提供精准、优质的综合金融服务。截至6月末，该行对公客户97.3万户；零售客户突破1.5亿户，财富及私行客户突破130万户；手机银行、阳光惠生活与云缴费三大APP累计用户27848万户。

光大银行积极推动以“业务转型驱动”为核心的数字化转型规划和以“科技能力提升”为核心的科技战略规划落地实施，促进业技融合。公司生态建设方面，积极融入产业数字化、数字政府建设，推进全流程线上化，升级企业手机银行，发布交易银行“易”系列产品2.0；创新推出“专精特新企业贷”线上自动化产品；中标多地校外培训资金监管、养老预付费监管业务资格。零售生态建设方面，打造“财富+”开放平台和一体化综合运营体系；推进“光速贷”业务风控营销一体化，提升自营网贷经营能力。同业生态建设方面，聚焦数字化综合服务平台，提供涵盖产品代销、撮合交易、科技输出等一揽子综合金融服务。

统筹发展与安全，筑牢高质量发展堤坝

光大银行坚持稳中求进工作总基调，牢固树立忧患意识和大局意识，坚持系统观念、底线思维，防范大额风险和系统性风险。优化风险管理体制机制，加强市场研究和行业研究，提升资产组合管理能力；以客户为中心，梳理完善风险管理体系和流程；优化信用审批机制，形成“客户限额与债项并重”的经营、审批及贷后管理模式；强化“三道防线”一盘棋控风险，提升资产质量管理有效性，有序化解处置存量风险，严控增量风险，降低风险成本；推动风险管理数字化建设，在全行数字化转型顶层设计下，推动风险管理从“人防”向“技防”“智控”转变，增强风险管理的前瞻性、及时性、准确性。报告期末，该行不良贷款率1.30%，关注类贷款率1.86%，拨备覆盖率188.56%，风险抵御能力有所增强。

(责编：曹淼、李源)

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