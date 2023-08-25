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我爱我家2023半年报：住房总交易额达到1633亿元 同比增长31.7%

2023年08月25日08:27 | 来源：央广网
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原标题：我爱我家2023半年报：住房总交易额达到1633亿元，同比增长31.7%

　　8月24日，互联网人居生活服务平台运营商我爱我家发布2023年上半年财报。报告期内，公司实现营收62.6亿元，较去年同期增长2.99%；实现住房总交易额（GTV）约为1633.3亿元，同比增长31.7%；归母净利润较去年同期大幅度减亏3.35亿元。

　　其中，经纪业务实现收入23.5亿元，同比增长34.08%；实现毛利率22.53%，同比提高2.55个百分点；截至报告期末，公司房屋资产管理业务在管房源规模达到26.2万套，相比2022年底增长3.1%，出租率达到96.5%，相比2022年上升0.7%，运营效率得到进一步提高。

　　今年上半年国内存量房市场呈现温和复苏态势，我爱我家经纪业务同比实现快速恢复；我爱我家在落地城市持续精耕细作，提升经纪人的服务品质，实现核心城市的市占率稳步提升；同时，公司数字化运营能力不断提升，在持续有效降低成本的同时，进一步提高了公司的整体运营效率。

　　今年上半年，我爱我家品牌全面焕新升级，发布了“住进每一种生活”的品牌主张及全新的视觉形象，并继续升级服务承诺；还与人工智能领域头部企业第四范式达成战略合作，推动大模型技术在房产经纪行业落地，通过数智化提升经纪人作业能力和企业的运营效率，带动业绩增长。

　　大幅减亏3.35亿：开源节流，精益运营，成效卓著

　　上半年，随着经济活动恢复常态，消费、投资的信心逐渐得到提升。国家出台了一系列稳增长、促消费的政策措施，房地产政策逐步进入新的调整周期，相对宽松、精准施策、稳定预期、促进需求成为新的政策主题。

　　面对行业形势的变化和消费者心理预期的调整，我爱我家抓住机遇，一方面加大开源的力度，推动核心业务的恢复和提升；通过品牌焕新和服务承诺提升品牌影响力和消费者满意度；通过数智化的进一步推进，提升经纪人的作业能力，缩小经纪人群体的能力方差，降低经纪人的流失率，有效提升运营效率。

　　在报告期内，经纪业务、资产管理业务在营收和规模上均实现稳步提升；新房业务交易额也实现大幅度提升。与此同时，我爱我家持续提升精益化运营的能力，降本增效，数字化运营能力不断提升，有效提升公司整体盈利能力。

　　通过开源节流的双举措，通过运营能力的逐步提升，我爱我家实现了上半年营收的稳步增长和归母净利润的大幅度减亏，使得公司财务状况更加健康，运营能力进一步增强。

　　做优主业：核心业务快速恢复，稳步增长

　　经纪业务是我爱我家的核心主业之一。上半年，我爱我家经纪业务收入、毛利率双双实现稳步增长。一方面得益于存量房行业交易量的回暖，另一方面来自于公司在部分核心城市市占率的持续提升。

　　报告期内，公司经纪业务实现GTV约1275亿元，同比增长29.7%；公司在核心城市持续精耕细作，提升经纪人的服务品质，在上海地区市占率同比提高0.3个百分点，在北京和杭州地区市占率继续在头部保持稳定。

　　资产管理业务相寓，是我爱我家业绩增长的重要引擎。截至报告期末，相寓业务覆盖北京、杭州、上海、苏州等15个城市，在管房源规模达到26.2万套，相比2022年底增长3.1%；平均出房天数9.5天，相比2022年的9.6天，运营效率进一步提高；资产管理业务的出租率达到96.5%，相比2022年同期上升0.7%；上半年，资产管理业务实现GTV约79亿元，同比增长3.9%。

　　上半年，我爱我家和行业内领先的广告公司奥美咨询进行合作，为“相寓”业务进行重新的品牌和市场定位，为该业务后期的独立发展、品牌营销和全国性扩张打下基础。

　　与此同时，通过加速数智化改造，在实现中后台运营持续增效降本的同时，也使得各城市公司的回款风控与客户服务水平得到显著增强，为业务保持高效运营与规模良性增长提供了强大的科技保障。

　　品牌焕新、科技升级“多轮驱动”：势能更强，底子更厚

　　品牌是一家企业的“空中部队”，品牌的认同度直接影响消费者对品牌的忠诚度和业绩发展。上半年，我爱我家围绕品牌进行了全面焕新升级，通过“住进每一种生活”新品牌主张，与消费者建立更强的心智粘性和价值认同，满足消费者多元化的居住需求。

　　科技能力是一家企业的里子和底子，也是业务的基础设施和核心驱动力之一。上半年，我爱我家抓住人工智能大模型技术为千行百业带来的变革机会，与第四范式联手推动房地产经纪行业首个大模型研发落地，将大模型技术引入房产经纪行业的具体业务场景，赋能一线经纪人，让经纪人的作业从数字化走向数智化，为用户提供更好的服务体验，带动行业智能化程度进一步提升。

　　上半年，我爱我家的数字化建设效果也持续显现，公司APP端MAU达到339万，同比增长7%，PC端MAU达到547万，同比增长21%，小程序端MAU达到220万，同比增长8%。与此同时，我爱我家北京官网客户成交占比达到62.1%，同比提升5.7个百分点。公司多年来在数字化领域的持续投入，带动平台价值持续提升，为平台内经纪人源源不断的提供精准流量和精准商机。

　　更强的品牌势能，更厚的科技化能力，多轮驱动，创新叠加，带动我爱我家穿越周期，实现更强的竞争能力，迎来更大的发展机遇。

(责编：董童、李源)
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