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清凉避暑游折射东北消费热

2023年08月25日08:28 | 来源：新华社
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原标题：清凉避暑游折射东北消费热

　　夜色渐浓，位于吉林省梅河口市的东北不夜城光影浮动，游客摩肩擦踵。街区中央，熊熊篝火映红游客面庞，大家围成圈，手拉手，时舞时歌，欢声笑语。

　　“以新‘夜’态唤醒消费市场新活力。”东北不夜城综合部部长李博介绍，街区将国潮文化和消费业态相结合，不断丰富场景、做好营商服务，并与周边知北村、海龙湖公园等景区联动发展，打通“吃住行游购娱”全产业链条。

　　暑期虽已接近尾声，但在中国东北，主打“清凉经济”的避暑游热度仍在持续。高温之下，避暑游成为中国“夏日经济”的新增长点。

　　挖掘传统文化IP、因“西游”主题火爆出圈的长春动植物公园，深挖夏季旅游资源的“滑雪场的夏天”，独特民俗风情的延吉“网红弹幕墙”……这个暑期，吉林省依托生态优势，不断打造新场景新业态，推进避暑休闲产业高质量发展。

　　长白山一直是游客心中的热门打卡地。为应对暑期客流高峰，长白山北景区采取了山门下移、分时分段预约等方式提高游客运输安全性和游览舒适度。

　　为推动“旅游+”多业态深度融合，长白山今年推出了户外骑行、徒步穿越、山野露营、特色旅拍等文旅新业态。据统计，截至8月20日，长白山景区累计接待游客171.42万人次，同比增长236.05%，较2019年增长4.74%。

　　中国旅游研究院此前发布的《全国避暑旅游发展报告》指出，中国避暑旅游及相关市场规模已达1.2万亿至1.5万亿元。中国旅游研究院院长戴斌认为，避暑游将为暑期旅游细分市场的增长提供重要支撑。

　　处暑时节，黑龙江省鸡西市兴凯湖也迎来避暑旅游高峰。据统计，目前当地日均接待中外游客约7000人次，日接待游客最高可达18500人次。在此带动下，景区周边住宿变得“一房难求”。

　　黑龙江省兴凯湖风景名胜区管理委员会副主任宋雪说，今年，兴凯湖景区新增10余个参与性较强的旅游项目，包括呐喊喷泉、多人大秋千、海盗船、沙滩摩托等，并在沙滩浴场设置了露营基地和“我在兴凯湖很想你”网红坐标打卡地，丰富了游客的游玩体验。

　　避暑游带动下，长春机场运输生产量呈现持续攀升态势。7月，长春机场共保障运输航班10806架次，完成旅客吞吐量154.9万人次，货邮吞吐量6695.6吨，较2019年同期分别增长22.87%、22.46%和9.79%。

　　2022年印发的《“十四五”旅游业发展规划》提出，推进避暑旅游等业态产品发展。

　　近年来，吉林省逐渐形成以冰雪和避暑双品牌为引领的文旅产品体系。今年夏季，吉林提出打造“到吉林森呼吸”“行走在吉线”“滑雪场的夏天”等10大类66条新品线路，并推出共计115项旅游惠民措施，释放暑期市场消费活力。

　　“我们坚持产品为王、创新驱动，积极培育文旅新产品新业态。”吉林省文化和旅游厅副厅长陈思宇表示，接下来将从创新产业支持政策、加大项目投资力度、大力发展“旅游+”和“+旅游”等7个方面，朝着打造旅游“万亿级”产业目标前行。（记者 王帆）

(责编：曹淼、李源)
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