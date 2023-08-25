原标题：看暑期“夜经济”如何激发消费新活力

暑假即将结束，回顾今年暑期，各种新潮有趣的夜间活动涌现，夜间消费也不断加码升级。通过夜餐饮、灯光秀、音乐节、古街漫游、夜游博物馆等夜活动，一起体验“夜经济”的消费新活力。

游客在郴州市苏仙区裕后街休闲游玩。湖南省郴州市苏仙区裕后街是一条拥有2000多年历史的古街。当地立足历史文化资源的保护和利用，切实盘活闲置资源，将裕后街打造成展示郴州历史文脉的历史文化街区和夜间消费聚集区，重现街区风貌，吸引游客纷至沓来。

龙舟爱好者在贡水河里进行夜间训练。 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县以穿城而过的贡水河为轴心，围绕“景城一体，主客共享”理念，打造以县城为核心的国家4A级风景区。入夜时分，市民和游客逛亲水步道、赏璀璨夜景、品地方小吃、乘竹筏游河。丰富的夜游生活，使这座山区小城的“夜经济”持续火热。

在“唐昌之夜”主题文化节上展示的当地民俗踩街表演。2023年杭州临安“唐昌之夜”主题文化节在杭州市临安区昌化镇开幕。活动以“游浙西天路、吃唐昌风味、品地域文化”为主线，将唐风宋韵、时尚潮流、美食文化与山水风情一体呈现，推出支持“夜经济”发展政策，秀出千年古城“夜”态新玩法，让万家灯火“亮起来”、让古街古巷的人气“聚起来”，让魅力商圈的消费“火起来”。

这是浦东美术馆镜厅灯光秀。为助力城市“夜经济”发展，上海市文旅局在暑期开展“博物馆奇妙夜”活动，多家文博场馆在暑期延长开放时间。

游人身穿古装在洛阳市洛邑古城景区内拍照。河南省洛阳市围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，通过打造夜间文旅消费新业态，营造多元化夜间文旅消费新场景，为“夜经济”注入新活力，让游客感受古都夜魅力。

(责编：曹淼、李源)

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