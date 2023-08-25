人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河南虞城：中小学校校长走进北大校园“充电”

2023年08月25日08:52 | 来源：人民网
小字号

“走进北大，站惯了讲台的我，不由得收起那份浮躁的心态，变成了一名谦卑的聆听者。”河南省虞城县实验小学校长翁亚民的一席话说出了全体赴北大研修学员们的心声。

8月13日，虞城县教体局组织部分局领导、相关股室负责人，全县各中心学校和局直学校校长赴北京大学进行学习培训，实地学习了北大先进的教育理念和管理模式，与北大的专家学者进行了面对面地交流和讨论。旨在进一步明确当前教育教学工作的方向和目标，全面提升中小学校长的领导力、教育理念和管理水平，为虞城教育事业高质量发展注入新活力、新动能、新突破、新引擎。

在北京大学研修期间，课程安排周密，培训选题精准，讲授形式多样，学习内容涉及党的大政方针、校园安全、“双减”政策、德育教育、领导策略、师德师风和领导力提升修炼等等方面。授课老师渊博的学识、开阔的视野以及学术上的思考、授课的风格，让大家耳目一新。

虞城县第一实验小学校长刘学梅说：“在北大厚重的历史文化氛围里，在教授们睿智的教育理念的指引下，我感到校长不只是一名学校的管理者，还应该是一个孜孜不倦的阅读者，一个独立认真的思考者，不断成长和丰富自己的内心。我将把北大的学习经历与收获及时分享给学校全体教师，推进学校发展迈上新台阶。”

“理论和实践相结合，顶层和基层相贯通，政策和抓手相衔接，是这次中小学校校长领导力提升研修班突出的教学特色。”虞城县教体局党组副书记、副局长李洪立在分享学习心得体会时如是说。

虞城县政府副县长、县教体局党组书记、局长刘新学介绍，通过学习，在教育理论的理解能力、教育政策的执行力和教育实践的创新力等方面都有了深刻认识。要不断更新理念与时代同步，着力培养一支专业化的教师队伍，明晰定位教育管理部门的职能，不断满足人民群众对优质教育资源的需求，持续推进新时代教育教学的高质量发展。

据悉，参加虞城首届中小学校校长领导力提升研修班学员是虞城教育发展的骨干力量。研修班为期一周，是在人民日报社的鼎力支持下，由北京大学继续教育学院为支持虞城教育高质量发展量身定制的专题研修班。(王支援 李晓辉）

(责编：董童、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首届全国电力科普讲解大赛在浙江海宁举办
　　人民网北京8月24日电 （记者赵竹青）记者从中国电机工程学会获悉，由该学会主办的首届全国电力科普讲解大赛22日在浙江省海宁市落下帷幕。18位入围总决赛的电力科普达人同台竞技，为观众呈现了一场丰富多元、精彩纷呈的电力科普盛宴。…
国家原子能机构就日本宣布福岛核污染水启动排海对外发声
　　人民网北京8月24日电 （记者赵竹青）8月24日，日本政府无视国际社会强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海。对此，中国国家原子能机构有关负责人向媒体表示，日本政府此举严重损害国际原子能机构权威和公信力，严重损害周边国家人民健康和海洋环境权益，严重损害全球核能事业安全与发展利益。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部