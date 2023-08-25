“走进北大，站惯了讲台的我，不由得收起那份浮躁的心态，变成了一名谦卑的聆听者。”河南省虞城县实验小学校长翁亚民的一席话说出了全体赴北大研修学员们的心声。

8月13日，虞城县教体局组织部分局领导、相关股室负责人，全县各中心学校和局直学校校长赴北京大学进行学习培训，实地学习了北大先进的教育理念和管理模式，与北大的专家学者进行了面对面地交流和讨论。旨在进一步明确当前教育教学工作的方向和目标，全面提升中小学校长的领导力、教育理念和管理水平，为虞城教育事业高质量发展注入新活力、新动能、新突破、新引擎。

在北京大学研修期间，课程安排周密，培训选题精准，讲授形式多样，学习内容涉及党的大政方针、校园安全、“双减”政策、德育教育、领导策略、师德师风和领导力提升修炼等等方面。授课老师渊博的学识、开阔的视野以及学术上的思考、授课的风格，让大家耳目一新。

虞城县第一实验小学校长刘学梅说：“在北大厚重的历史文化氛围里，在教授们睿智的教育理念的指引下，我感到校长不只是一名学校的管理者，还应该是一个孜孜不倦的阅读者，一个独立认真的思考者，不断成长和丰富自己的内心。我将把北大的学习经历与收获及时分享给学校全体教师，推进学校发展迈上新台阶。”

“理论和实践相结合，顶层和基层相贯通，政策和抓手相衔接，是这次中小学校校长领导力提升研修班突出的教学特色。”虞城县教体局党组副书记、副局长李洪立在分享学习心得体会时如是说。

虞城县政府副县长、县教体局党组书记、局长刘新学介绍，通过学习，在教育理论的理解能力、教育政策的执行力和教育实践的创新力等方面都有了深刻认识。要不断更新理念与时代同步，着力培养一支专业化的教师队伍，明晰定位教育管理部门的职能，不断满足人民群众对优质教育资源的需求，持续推进新时代教育教学的高质量发展。

据悉，参加虞城首届中小学校校长领导力提升研修班学员是虞城教育发展的骨干力量。研修班为期一周，是在人民日报社的鼎力支持下，由北京大学继续教育学院为支持虞城教育高质量发展量身定制的专题研修班。(王支援 李晓辉）

(责编：董童、高雷)

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