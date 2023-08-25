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各主要网约车平台均已公告下调抽成比例或会员费上限

2023年08月25日08:55 | 来源：新华社
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新华社北京8月24日电（记者王聿昊 叶昊鸣）记者24日从交通运输部获悉，截至7月底，各主要网约车平台、互联网道路货运平台公司均已公告下调抽成比例或会员费上限，目前各主要平台公司下调幅度普遍在1至3个百分点。

这是记者从当日交通运输部举行的例行新闻发布会上了解到的消息。

据交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，交通运输新业态平台企业抽成、会员费等事项，与从业人员切身利益密切相关。除了下调抽成比例或会员费上限，各地和有关平台公司积极探索创新从业人员权益保障工作方式，设立关爱司机基金，为司机提供误工、医疗、养老等保障补贴；设立专用信箱、协商恳谈会等渠道，倾听一线司机群体的意见建议，并相应调整有关经营策略等。

“交通运输部将持续加大工作力度，指导各地交通运输部门及时跟踪掌握有关举措落实情况，定期调度各交通运输新业态平台企业，切实保障网约车、道路货运行业从业人员合法权益。”韩敬华说。

(责编：王震、陈键)
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