新华社济南8月24日电（记者张武岳）走进位于山东省淄博市的山东国金汽车制造有限公司的生产车间，机械运转，工人忙碌，生产设备改造与安装加紧进行，为提产扩能做准备。

“今年订单不断，尤其是海外市场需求持续增长，我们的产线完成技术改造后就将满负荷生产。”总经理赵玉柱说。

2022年，改制重组后的国金汽车组建了300人的研发团队，加速“驶入”新能源赛道。在原有的生产线上，企业实施智能化改造。数字信息管理系统、高精度智能机器人、自动导引运输车……一系列软硬件支撑起“智慧工厂”。

行走在这座有着100多年现代工业历史的城市，各种新经济业态带来的新气象随处可见。

山东爱特云翔信息技术有限公司展厅内，齐鲁化工园区企业智慧化管理系统、上海虹口区街道综合管理平台、南水北调小洪河监测站数字孪生平台等数字成果涉及领域广泛。

“我们积极布局数字经济加新能源、智慧城市、企业管理等细分赛道，成长为数字科技领域的‘准独角兽’。”爱特云翔副总裁颜峰说，公司今年1至7月累计营业收入4.08亿元，同比增长45.58%。自2020年入局信创领域以来，爱特云翔创新能力飞速提升。

“新经济既为城市产业发展提供新增量，又为存量产业注入新动能；既拥有不可忽视的产业价值，又拥有重塑城市功能、城市治理、城市气质的社会价值。”淄博市委书记马晓磊说。

日前，这座老工业城市举行新经济推进大会，120余位新经济领域的专家学者和企业负责人共同为当地新经济发展把脉问诊。与会人士大多认为，淄博新经济发展前景光明。

“我们将搭建新技术、新服务、新生活‘三大赛场’和工业机器人、新能源车、工业互联网、产业算力服务等31条细分垂直赛道，强化政策供给，牵手高能级头部企业，进一步增创新经济发展的特色优势。”马晓磊说。

当地还发布淄博新经济城市机会清单，收集56个项目100条机会信息，包括项目建设需求、项目运营需求、采购需求等，将“给优惠”变为“给机会”，为新经济企业和高端人才参与新经济发展提供窗口和机会。

曾经略显老态的城市，如今年轻人数量增加，青春气息浓厚。夜间漫步于城区大街小巷，霓虹闪烁、人声鼎沸的景象随处可见，城市活力可见一斑。

今年上半年，名不见经传的淄博成为“网红”城市，一波流量大大提升了城市知名度和美誉度。“虽然流量对经济的直接拉动作用有限，但城市形象提升和年轻人聚集带来的积极影响是无价的，将为新经济发展带来更多可能性。”淄博市发展改革委副主任赵云龙说。

(责编：王震、陈键)

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