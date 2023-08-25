贺书琛 恩浩 王靖

兴安岭上兴安盟。

大兴安岭如巨龙盘卧在祖国东北部。在大兴安岭山脉中段，有一片多姿多彩的神奇土地，这就是内蒙古自治区兴安盟。

大兴安岭赋予了兴安盟得天独厚的生态资源，这里33％是大森林，55％是大草原，全年空气优良天数95％以上，水源水质无污染达标率100％。优渥的自然条件，孕育了兴安盟绿色优质的山野物产，也丰富了兴安盟四时不同的文旅体验。

自然美景勾勒出兴安盟的轮廓，在这里安居乐业的人民又为其增添了烟火气和精气神。历史上，兴安盟是渔猎文明、游牧文明和农耕文明融合发展之地，汉族、蒙古族、朝鲜族、满族等各族群众祖祖辈辈生活在一起。1947年，我国第一个省级民族自治区在这里成立，兴安盟成为党的民族区域自治制度的首创之地、实践之地、成功之地。

如今，兴安盟41个民族的162万干部群众和睦相处、团结奋斗，向远近宾朋发出“与山盟、与水盟、与兴安盟”的邀约。

清凉绿野引燃火热旅季

夏天的兴安盟，是绿色的海洋、旅游者的天堂。

乌兰毛都草原上牛羊如洒，河水滋养片片花海，来往游客恣意徜徉。“每天生产的奶食品都供不应求。”科右前旗乌兰毛都苏木牧民金荣开办了奶食品加工合作社，随着游客越来越多，金荣一家忙碌不停，为天南地北的游客供应草原特产。

兴安盟位于嫩江、松花江流域，是大兴安岭林海的重要组成部分。“优质的生态资源是兴安盟文旅发展的天然优势。”兴安盟文化旅游投资集团有限责任公司董事长朱伍桩介绍，依托自然旅游资源，兴安盟积极改善基础设施，打造连片旅游集群。

科右中旗翰嘎利湖生态旅游景区新建了一排特色露营帐篷，让游客起床就能看到清澈湖面，感受融入自然的生活。此外，自驾营地、研学基地为游客提供了丰富的旅游体验。在翰嘎利湖房车营地，游客金宏伟一家围坐喝茶聊天，孩子们在湖畔沙滩上奔跑。“白天可以乘快艇在湖面游玩，晚上围着篝火看湖畔星空，品尝野炊美食，既放松又快乐。”他满意地说。

旅游项目的丰富，使科右中旗从“打卡最美红叶”的秋季旅游目的地，摇身一变成为全时、全域旅游的热门选择，春夏季游客数量明显增多。科右中旗文化旅游产业发展有限责任公司总经理巴达拉胡说：“今年五月中旬开门至端午节假期，景区接待游客已超过4万人次，旅游收入80余万元。”

盛夏时节，全国多地进入“炙烤模式”，但地处北纬47度、夏季日均最高气温22摄氏度的阿尔山市成为“避暑优选地”。

作为曾经的大兴安岭地区重要林业资源输出地，2012年阿尔山市全面停止天然林商业性采伐后，林业工人们“放下斧头当导游”，实现从“砍树人”到“看树人”的转变。“旅游季节一天能挣三四千元。”曾经的林业工人于久江与村民合伙开办了旅游合作社，为游客提供马车观光等服务。“今年游客越来越多，旅游旺季时间也越来越长，日子越来越好喽！”于久江说。

阿尔山市人口约为3万人，近半从事旅游业。仅今年5月19日至27日杜鹃节期间，阿尔山市就接待游客15.14万人次，是常住人口的5倍。近十年来，阿尔山市接待游客约3000万人次，旅游收入约350亿元。

阿尔山素有“中国森林氧吧”和“天然氧吧”之称，每立方厘米空气中负氧离子含量高达23万个。走在阿尔山氧心森林浴道，满目绿色令人心怡，清新空气伴随植物芳香令人神醉，微风拂过林海树梢发出的声音令人忘怀。

内蒙古今年发布的十条旅游精品线路中，阿尔山市入选两条，分别是“阿尔山森林之旅”“冰雪世界童话之旅”。春赏花、夏避暑、秋观林、冬雪泉，满载四季风景的阿尔山市不断丰富文旅产业业态，提升旅游服务质量，深化文旅产品创新供给，打造出游客心中的诗和远方。

“今年上半年，兴安盟接待国内游客632.62万人次，实现旅游收入57.75亿元。”兴安盟文化旅游体育局局长乌兰格日乐介绍，兴安盟以“与山盟，与水盟，与兴安盟”为宣传主题打造文旅品牌，立足森林、草原、河湖、冰雪等旅游资源，以真诚和热情为游客打造“自驾游的首选地”“露营地的佳选地”“度假旅游必选地”“康养旅游优选地”。

生态之美成就绿色发展优势

兴安盟旅游高质量发展，离不开良好的生态环境。兴安盟目前是内蒙古同时获得国家生态文明建设示范盟、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地在地市。旅游等产业创造“金山银山”的背后，是守护好“绿水青山”的决心与定力。

兴安盟是我国北方生态安全屏障的重要组成部分。近年来，兴安盟全面加强生态建设和保护，坚持山水林田湖草沙系统治理，实施退耕还林还草、沙化荒漠化防治、水美乡村建设等重点生态工程，持续将当地打造成为镶嵌在祖国北疆的一颗“绿色明珠”。

夏季清晨，林间雾气在兴安落叶松的松针上形成滴滴露珠，阳光照进林间，折射出晶莹的色彩。阿尔山杜拉尔林场的护林员白玉华带好护林工具、坐上皮卡车，开始了在大兴安岭茫茫林海中的巡护工作。“春防火，夏营林，秋防猎，冬管护，我一年中的大多数时间都是与森林为伴，守护着这片森林中的一草一木。”白玉华说。

在2012年“挂锯停斧”后，阿尔山林区从开发利用转入全面保护发展的新阶段。在杜拉尔林场工作了33年，白玉华见证了停伐后阿尔山市生态环境的持续向好。“在巡护森林的时候，时不时就能看到驯鹿、雪兔、野猪，还有一些我叫不上名字的动物，生态好了小动物们会用脚‘投票’。”

为了守护好这片宝贵的森林资源，白玉华和成百上千名林业工人与“林”为伴，为保护生态环境默默付出。2014年以来，阿尔山市累计实施天保工程1650万亩、封山育林120万亩、植树造林40万亩、退耕还林还草25万亩。目前，全市森林覆盖率达到81.2%，绿色植被覆盖率达95%以上。

距离阿尔山市200多公里的乌兰浩特市天骄天骏生态旅游度假区，从空中俯瞰宛若一个多彩的调色盘，种满了格桑花、向日葵的花田拾阶而上，青翠的嫩草与多彩的鲜花交相辉映，一步一景，游人行走其中，感受着大自然的鸟语花香。

“这里以前是几个光秃秃的废弃矿坑，经过3年治理，矿区变成71万平方米的花田，盛开时吸引众多游客前来赏花。”景区负责人赵鹏军介绍，当地充分重视生态环境修复与建设工作，利用矿坑地形地貌特点，通过生态修复与旅游开发相结合，打造了天骏廊桥、花谷清泉和格桑花海等景点。

20世纪以来，天骏山一直是乌兰浩特市的重要采石点，长期开山炸石形成了12座废弃矿坑，加上水土流失，造成山体裸露、植被覆盖率低。2017年，乌兰浩特市入选第二批国家全域旅游示范区和“城市双修”（生态修复、城市修补）试点城市。借助转型机遇，乌兰浩特市以天骏山为重要抓手，大力推进生态修复治理，并推进旅游融合，如今废弃矿坑释放出经济红利、社会福利。

在持续不懈努力下，2022年兴安盟交出了一份亮眼“生态”成绩单：全盟中心城区空气优良天数比例达到97.5％；10个国控考核断面平均水质全部达到优良；土壤环境质量总体优良；森林覆盖率达到33.39％，草原综合植被盖度达到75.36％；哈拉哈河（阿尔山段）被生态环境部评为全国首批“美丽河湖”优秀案例……

“我们以铁的决心、铁的措施保护好每一寸草原、每一片森林，把保护草原森林作为首要任务抓紧抓牢，把眼睛瞪得大大的，及时发现各类苗头性问题，依法严厉打击各种破坏草原森林的违法行为，坚定不移走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。”兴安盟委书记张晓兵说。

兴安岭下“米粮仓”“好厨房”

肥沃的土地、清新的空气、纯净的水源、适宜的温度……近年来，兴安盟在好山好水中孕育好粮、好肉和好奶，围绕国家农业战略需求，赢得了“兴安岭下米粮仓，草原深处好厨房”的美誉。

作为“东北上游，净产好米”的典型代表和内蒙古水稻主产区，“兴安盟大米”正努力丰盛“中国碗”。2022年，兴安盟粮食播种面积1558.6万亩，粮食产量达到134.3亿斤，实现十三连增。如今，这里的水稻播种面积稳定在110万亩以上。

乌兰浩特市义勒力特镇万亩稻田间，一株株葱郁的秧苗迎风摇曳。“这片地是订单田，因为是绿色有机大米，深受消费者喜爱，好米根本不愁卖！”兴安盟双特米业有限责任公司董事长杨泉说。

这是兴安盟下决心要让“好米”变成“名米”的一个缩影。近年来，兴安盟借助“寒地水稻黄金种植带”这一天然生态优势，通过品种研发、品牌推广、市场营销等一系列专业化操作，将“兴安盟大米”打造为名声在外的内蒙古新晋农产品品牌，为乡村振兴注入强劲动能。

生态越好，牛羊越壮，农牧民就越幸福。兴安盟拥有3000万亩天然草原，牧民世世代代以养羊为主。为平衡草原保护与畜牧养殖之间的关系，近年来，当地大力推行“减羊增牛”草畜平衡政策，为“草原母亲”减压的同时，也为牧区产业发展注入动力。

依托肉牛冷配技术，目前全盟肉牛改良率达到90%。凭借生长快、出肉率高、营养丰富、利润空间大的优势，兴安盟肉牛在养殖户和市场端两头叫好。2019年，“兴安盟牛肉”获得国家农产品地理标志认证。2023年，兴安盟肉牛存栏达170万头。

“粮仓”实、“肉库”足的同时，兴安盟还依托优越自然条件，在乳业振兴中做强“天然好奶”。走进兴安盟呼和马场中利牧业优质奶牛养殖牧场，现代化挤奶大厅里上百头奶牛通过自动转盘式挤奶机集中挤奶，场面壮观。“我们公司目前奶牛存栏超1.57万头，日产鲜奶200吨。”公司负责人牛青达说。

“兴安盟的草饲奶牛生活质量高，体格更为强壮，其生产的生鲜乳干物质含量高，富含不饱和脂肪酸，特别适合生产高端纯牛奶、酸奶、奶酪、黄油等奶制品。”兴安盟农牧局局长李振林说，近年来当地深入贯彻国家奶业振兴战略部署，把奶业产业链确定为重点产业链，通过改造提升中小规模养殖场、培育壮大乳品加工企业，将兴安盟打造成全国重要的高端奶源基地。“今年，我们围绕打造国家级产业园，启动建设规模牧场3座、推动4座规模牧场投产，带动全盟奶牛存栏达到24万头，牛奶日加工产能达到2300吨。”

“兴安盟大米配阿尔山白蘑酱，味道绝了！”重庆市乡村振兴局局长刘贵忠品尝完一连串的兴安盟绿色农畜产品后，赞不绝口地点头说。今年以来，来自兴安盟的优质绿色农畜产品通过密集的推介活动，在北京、重庆、青岛等地收获点赞好评不断。“‘兴安产’的金字招牌正被越擦越亮，逐渐走向全国市场，这对于推动乡村振兴，助力农牧民增收，推动兴安盟走好以生态优先、绿色发展为引领的高质量发展新路子，具有重要意义。”李振林坚定地说。

民族团结之花开遍岭上兴安

若要描绘兴安盟，除了兴安岭上绿树成荫、丰产田里风吹麦浪的“绿色兴安”，还有民族团结一家亲、同心共圆中国梦的“红色兴安”。兴安盟连续两次获得“全国民族团结进步示范盟”荣誉，书写出民族团结动人篇章。

兴安盟是我国第一个省级民族自治区——内蒙古自治区政府的诞生地。1947年，党的民族区域自治制度的成功实践，为兴安盟民族团结进步事业奠定了坚实根基。从此，红色基因、民族团结的优良传统深植兴安大地，成为各族儿女铸牢中华民族共同体意识的不竭动力。如今，民族团结事业仍在这片土地上繁荣。

盛夏时节，科右中旗高力板镇老公司嘎查的玉米田里郁郁葱葱，2米多高的玉米在田边留下片片阴凉，忙完农活的村民们坐在阴凉地，不时发出欢笑声。被村民们围着唠嗑的，正是科右中旗“家门口唠嗑队”宣讲员麦拉苏。

“十几年前咱这都是土路，一下雨就陷车，现在路都是水泥路，还有住的房子也都变成了砖房，所以咱们各族兄弟们得一条心，在党的领导下，生活一天比一天好，大家有没有信心？”

“有！”

麦拉苏的深情讲述，赢得村民们的阵阵掌声。麦拉苏作为嘎查驻村第一书记，于2021年底加入了镇里的铸牢中华民族共同体意识促进会，到田间、炕头和农牧民兄弟“拉家常”成了他的日常工作。

2021年8月，兴安盟创新成立了覆盖盟旗乡村四级的1088个铸牢中华民族共同体意识促进会，以“三学一带一创”为主旨，开展“石榴籽同心筑梦”主题系列活动万余场、覆盖各族干部群众超百万人次。

兴安盟委委员、统战部部长李国宏说，兴安盟始终把做好民族工作作为重大的政治任务，把铸牢中华民族共同体意识摆在“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中统筹谋划，坚持赋予所有改革发展以彰显中华民族共同体意识的意义，奋力创建全国铸牢中华民族共同体意识示范盟，为全方位建设“模范自治区”持续贡献兴安力量。

暑假期间，一批批游客来到扎赉特稻米博物馆参观。扎赉特旗是中国代表性农产品区域品牌“兴安盟大米”的核心产区，粮食产量已实现“十九连丰”。稻米博物馆内陈列着各类农耕器具，墙上挂满了记录扎赉特旗水稻发展的照片。

稻米博物馆的建立者朴成奎指着墙上的照片，娓娓道来与村民们共同发展致富的场景：“这位老人是朝鲜族，今年已经78岁了，还在关心下一步水稻产业怎么发展。”“这位老人是蒙古族，他不仅搞养殖，还对稻米产业情有独钟。”……

56岁的朴成奎是位“新农民”，不愿像祖辈一样只会低头种粮，他先后建立合作社、成立米业有限公司、推出自有稻米品牌，还热热闹闹搞起了稻田旅游。30余年来，他带领各族村民不断做大水稻产业，日子越过越红火。

近几年，朴成奎推出订单种植模式，引导农户种植优质水稻，按照订单合同高于市场价15%以上的价格回收合作社成员和联结农户的水稻原粮，每年让利500余万元。这样既为公司提供了优质粮源，也保障了农户种植的水稻能够实现质优价高，目前已带动200余户稻农增收。朴成奎说：“很早我就有一个梦，就是在绰尔河畔的黑土地上，和各民族兄弟一起种好水稻，闻着稻花香、吃上白米饭、过上好日子。”

加强民族团结，兴安盟多年来坚持以发展为总钥匙。兴安盟城乡居民人均可支配收入增速连续四年排在全区第一，且农牧民收入增长快于城镇居民，城乡居民收入比持续缩小。

兴安盟各族群众如石榴花竞相绽放、如石榴籽紧紧相拥，民族团结之树根深叶茂。兴安盟委副书记、盟长苏和说，兴安盟先后创成11个国家级、59个自治区级和221个盟级民族团结进步示范区示范单位，不断引领各族群众奏响民族团结的感人乐章。

民生“温度”带来幸福“质感”

7月的阿尔山市碧空如洗，笔直的兴安落叶松环抱着幢幢色彩明亮的回迁楼。83岁的郭永财和老伴如今就住在这样的高楼里。

“家里装了电热水器、马桶，生活很方便。冬天集中供暖，盖个毯子就能睡个好觉。现在真是享福了。”老郭浇着花露出微笑。他说，以前的房子破烂，夏天要用脸盆接雨水，冬天往墙缝里塞衣服堵风，棚户区的生活苦得不想回忆，“真没想到有这么一天，能活得如此得劲”。

2014年以来，阿尔山市投入超40亿元，实施了大规模的棚户区改造，像郭永财一样，万余户群众告别了跑风漏气的“板夹泥”房子，从忧居实现优居。同时，2009年至今，兴安盟累计改造农村牧区危房超20万户，使“安居梦”在全盟范围实现。

多年来，兴安盟始终坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。就业、教育、医疗……兴安草原上的农牧民生活日新月异。

走进兴安盟民生大厦内的“兴安零工市场”，桌椅、空调、饮水机等各项设施一应俱全，液晶显示屏滚动播放着招聘、求职信息。“有了‘兴安零工市场’，我们找零活不用再去‘站马路’，招工信息扎堆涌来。”乌兰浩特市零工白桂琴说，通过“兴安零工”微信小程序，活儿明显比以前多了。“现在我每月靠打零活能收入1500元。真没想到政府工作做得这么细，让没有固定工作的人，也能体面地劳动和生活。”

就业是民生之本，兴安盟一直将其当作“牛鼻子”来抓。全盟共打造规范化“兴安零工市场”15个，有效破解了灵活就业人员“找活”难题。兴安盟人力资源和社会保障局局长丁晓东介绍，近年，盟里积极采取职业介绍扩就业、创业扶持带就业、技能培训促就业、援企稳岗助就业的“组合拳”举措，聚力答好“就业答卷”。“今年，盟里累计建设大学生创业园、返乡农民工创业园、退役军人创业园等各类创业园区43个，入驻孵化个人及企业1.1万个，带动就业3.5万人。”

近年来，兴安盟稳步提高城乡低保标准，去年，城镇每人每月达到770元、增长4%，农村每人每年达到6031元、增长10%。社会保险也在扩面提标，养老金实现“十八连涨”，常住人口参保率达到94.86%；基本医疗保险覆盖率达到98.2%。

“孩子们，你们太可爱了，你们不仅送来了关怀，更送来了感动……”近日，兴安盟乌兰牧骑“送欢乐 送文明”基层服务活动走进乌兰浩特市一社区，一位拄着拐杖的花甲老人激动地说。立足城乡基层，兴安盟健全现代公共文化服务体系，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。近年来，兴安盟广大文艺工作者为农牧民创作出乌力格尔《草原之子》、电影《守望相思树》、电视剧《枫叶红了》等一系列文艺作品，与农牧民同心同向同行，农牧民精神世界更加丰盈。

不久前，科右前旗姑娘王菲琳，带着外地的亲朋好友，在一望无际的乌兰毛都草原上纵情骑马，大口品尝手把肉，还参加了小型那达慕，欣赏了乌兰牧骑的文艺演出，夜晚又在草原宿集中“枕着草原望星空”。她自豪地对朋友们说：“看到了吧，这就是我可亲可爱的家乡，看得见山，望得见水，留得住乡愁。这就是我要的诗和远方。”

(责编：王震、陈键)

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