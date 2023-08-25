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中信银行发布上半年“成绩单”：资产质量持续向好 服务实体质效提升

2023年08月25日15:18 | 来源：人民网
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8月24日，中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）披露2023年半年度业绩报告。

报告显示，2023年上半年，中信银行全面贯彻党中央、国务院决策部署，严格执行监管要求，坚定落实“强化党建引领、服务实体经济、打造价值银行”三大经营导向、 “稳息差、稳质量、拓中收、拓客户”四大经营主题，全力推动转型发展，取得良好经营业绩。

规模平稳增长，服务实体经济质效提升

截至报告期末，中信银行资产总额88,332.97亿元，比上年末增长3.34%；贷款及垫款总额（不含应计利息）53,801.01亿元，比上年末增长4.41%；客户存款总额（不含应计利息）55,346.83亿元，比上年末增长8.54%。

中信银行积极服务支持实体经济，加大对重点领域、重点区域的资产投放，绿色信贷、战略新兴产业、制造业、普惠等贷款增长较快，提升服务实体经济质效的同时，实现业务结构持续优化。截至报告期末，中信银行绿色信贷余额4,006.80亿元，较上年末增长19.93%;普惠贷款余额5,078.92亿元，较上年末增长13.88%；战略性新兴产业贷款余额4,729.76亿元，较上年末增长11.50%；制造业中长期贷款余额2,333.72亿元，较上年末增长15.4%，以上贷款增速均高于贷款总体增速。报告期内，中信银行坚决落实国家宏观政策导向，持续让利实体经济，降低企业融资成本，新发放对公贷款定价有所下降。

质量持续向好，风险抵御能力增强

中信银行牢牢把握高质量发展主线，迎难而上，稳中求进，牢牢守住了风险底线，稳固了资产质量向好趋势。

中信银行持续加强风险管控，一手抓“控新”，切实防控新增不良。严把授信准入，持续完善审查审批标准。加强区域和客户集中度管控，优化授信结构。加强贷投后管理，优化分层分类风险监测机制。抓实房地产、地方政府融资平台、大额集团客户等重点领域风险管控。前置风险化解关口，加强低质低效客户主动压退，有效防范资产质量劣变。一手抓“清旧”，加快出清存量风险。加强全口径资产质量管控，落实总量、过程、拨备和处置“四个精细化”管理要求；对重点项目分类施策加快化解处置，持续巩固向好态势。

截至报告期末，中信银行不良贷款余额648.50亿元，比上年末减少3.63亿元，下降0.56%；不良贷款率1.21%，比上年末下降0.06个百分点，不良贷款继续“量率”双降；问题贷款余额1,489.90亿元，较上年末减少5.92亿元；问题贷款率2.77%，较上年末下降0.13个百分点；拨备覆盖率208.28%，比上年末上升7.09个百分点，风险抵御能力持续增强。

打造核心能力，推动轻资本转型发展

中信银行围绕“342强核行动”着力打造“财富管理、资产管理、综合融资”三大核心能力，积极推动轻资本转型发展。

财富管理方面，中信银行坚持客户导向、价值导向，以“全客户－全产品－全渠道”三全适配为经营方略，以“板块融合、全行联动、集团协同、外部联结”四环为发展路径，以“数字化、生态化”两翼为能力支撑，全面深化“主结算、主投资、主融资、主活动、主服务”的“五主”客户关系，打造客户首选的财富管理主办银行。截至报告期末，中信银行零售管理资产余额（含市值）达4.15万亿元，较上年末增长5.90%。

资产管理方面，中信银行依托信银理财牌照优势、资产组织及投资管理能力，充分发挥集团内、母子行协同优势，打造具有核心竞争力、产品种类全、客户覆盖广、综合实力领先的全能型资管。为客户创造价值的同时，助力轻资本转型发展，为建设价值银行发挥重要作用。截至报告期末，中信银行理财产品规模达15,945.73亿元，较上年末增加174.96亿元；其中，新产品规模达15,290.74亿元，位列全市场前列；新产品规模占比提升至95.89%，净值化转型成效显著。报告期内，实现理财业务收入36.35亿元。

综合融资方面，中信银行持续围绕客户、产品、渠道建设，强化行内各板块的充分联动和相互支撑，推动对公业务构建“商行+投行+资管”的经营模式。截至报告期末，中信银行综合融资余额12.55万亿元，较上年末增长2.04%。

报告显示，该行上半年效益稳中有进，股东回报稳步提升，实现归属于本行股东的净利润360.67亿元，同比增长10.89%；平均总资产回报率0.85%，同比上升0.04个百分点；加权平均净资产收益率12.15%，同比上升0.33个百分点。

(责编：董童、高雷)
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