陶建、唐心怡

原标题：天津：发挥区位优势 助力中欧班列行稳致远

2023年8月24日，随着一声汽笛长鸣，一列搭载着110个集装箱货物的中欧班列从天津新港北铁路集装箱中心站开出，驶往境外。距离2021年10月天津恢复中欧班列图定，至今已近2年。

运输强劲、物流发达的海港城市如何发展好中欧班列的作用？天津给出了自己的答案。

“海铁联运” 打通海陆物流通道

天津东临渤海，是“一带一路”的海陆交汇点、中蒙俄经济走廊的东部起点、新亚欧大陆桥经济走廊的重要节点、海上合作战略的支点。天津港是京津冀及“三北”地区的海上门户，作为我国重要的现代化综合性港口，可服务全面对外开放。

中欧班列的开通运行，使天津这个“一带一路”的重要节点城市，通过铁路网连接上了二连浩特、阿拉山口、霍尔果斯、满洲里等过境口岸，进而联通亚欧，进一步畅通物流通道。

中铁天津集装箱中心站。人民网记者 唐心怡摄

“我们集团一直专注于中欧班列，深耕俄罗斯的业务。由于俄罗斯国土面积大，东西纵横上万公里，之前很多客户都是通过海运的方式到达圣彼得堡或者海参崴，然后再通过陆运和铁路将货物运送到俄罗斯内陆点。现在通过中欧班列（天津）的方式运往俄罗斯，不但成本降低了，而且运输时间也比海运方式缩短了一半。”海铁联捷集团班列部经理于松说道。

工作人员对货物进行开箱检查。人民网记者 陶建摄

“中心站成立之初便提出‘以中心站为平台，大力发展集装箱铁水联运，打造以天津为重要节点的国际班列品牌’。”天津中铁联合国际集装箱有限公司生产经营部主任部员孙宏哲介绍说，“我们站的堆放能力在15列左右，还与海关、港口等方面合作，通过采用‘船边直提’模式，实现货物从海运船舶直通铁路监管场所，货物‘随到随验、合格即放’，大幅压缩货物在港时间，释放了码头的堆放压力，真正实现了提升铁路疏港效率和压缩企业物流成本的双赢。”

“中欧班列（天津）常态化稳定运行为企业提供了更多的选择，让企业可以放心大胆地开拓海外市场。”天津市商务局贸发处宣晓波表示，“我们也希望通过中欧班列（天津）带动更多物流、贸易、产业来天津布局。”

数据显示，今年以来，截至7月31日，天津新港北铁路集装箱中心站累计开行中欧班列31列，同比增长38%；中亚班列完成104列，同比增长14%。

“保税+”中欧班列 赋能外贸发展

“从中欧班列在天津开始运营后，我们就一直想打造具有天津特色的中欧班列。最后，从外贸企业的需求出发，并借助自由贸易试验区的政策优势，探索尝试了‘保税+’中欧班列运行模式。”宣晓波表示。

“保税+”中欧班列运行模式在津首试成功。天津东疆国际班列运营管理有限公司供图

2022年9月底，天津首单“保税+”中欧班列运行模式业务在东疆综合保税区顺利落地。此单业务承运了100个标准集装箱，装载有洗衣机、洗碗机、空调等白色家电，出口贸易额达1400万元，从天津始发经二连浩特口岸出境后最终运往达莫斯科。

“‘保税+’中欧班列为一些企业的贸易提供了新的思路和途径，解决了他们的困难，给企业带来了实惠。”于松介绍，“现在很多企业通过中欧班列发运货物的积极性大大提高，对中欧班列未来给企业带来的福利和红利充满信心。”

工作人员对货物申报单进行检查。人民网记者 陶建摄

首单“保税+”中欧班列运行模式业务的顺利完成不仅提振了外贸企业的信心，也为促进天津外贸发展发挥了重要作用。

借此契机，天津东疆综合保税区结合自身区域产业特点，精准落子。“东疆是我国重要的汽车口岸，2022年东疆二手车出口业务量同比增长约16倍，依托多座汽车专业化服务园区，可以提供车辆过户及转移待出口、整备、检测、新能源车仓储及充电服务等二手车出口口岸配套等服务。”天津东疆自贸局局长刘庆良介绍。

在天津市商务局、东疆综保区管委会、东疆海关、天津新港北铁路集装箱中心站、天津东疆国际班列运营管理有限公司等部门的努力推动下，今年3月，天津首单“二手车出口+保税+中欧班列”创新业务顺利落地。“里面包含了21辆旧马自达牌1998ML越野车，会运到谢利亚季诺。”天津东疆国际班列运营管理有限公司总经理王欢在谈及此事时依旧难掩激动，“这可是助力东疆打造二手车出口‘海外仓’的有力举措！”

“保税+”中欧班列运行模式切实发挥了中欧班列安全、方便、快捷的优势，成为保障中欧贸易往来的重要物流通道的同时，为促进天津外贸发展发挥了重要作用。

“截至目前，我们共发运‘保税+’货物334标箱，804万美元，1951吨。”王欢表示，“未来，我们计划进一步拓展笼车班列、新能源车专列、跨境电商专列等特色化业务，让更多的外贸企业参与其中。”

畅通京津冀货物物流通道 携手“走出去”

5月26日，天津富士达自行车工业股份有限公司的312辆自行车乘坐中欧班列，从天津出发前往目的地。

“中欧班列可比海运快了一个多月，货物从天津可以直接到达莫斯科。”天津富士达自行车工业股份有限公司是中欧班列的“常客”，其储运部部长刘裕有感而发，“今年1-7月我们通过中欧班列运送的货值达到了2000万元左右。”

天津海关关员对即将发运的中欧班列进行现场监管。天津海关供图

为助力津产自行车拓宽出口渠道，天津海关专门开辟了自行车中欧班列出口绿色通道，并定制“产地组货集结+专列直接发运”模式，提升产品出口水平。

对于企业来说，效率就是金钱。高时效的报关通关服务让越来越多的津产货物源源不断销往“一带一路”参与国家。这时，天津也不忘北京与河北两位好兄弟，通过中欧班列，将京津冀货物一同远销。

“我们公司的客户群大部分都是京津冀地区的，选择天津的中欧班列是因为从运输距离、成本上算是最合适的。此外天津的中欧班列班期稳定、价格合理、服务到位，合作起来感觉很舒服。”河北中外运冀发物流有限公司国际联运部经理王宇说，“班列的时效性和稳定性加快了高端产品的订单交付周期，资金周转会加快，让我们的现金流更充裕了。”

自天津的中欧班列常态化运营以来，来自京津冀等地区的机械设备、汽车及配件、纺织品、日用百货等，通过二连浩特、阿拉山口、霍尔果斯口岸，发往俄罗斯等国家，已逐步发展成为天津保障国际陆路运输的“钢铁驼队”。

“天津的中欧班列为京津冀货物物流的畅通提供了支撑、做好了贸易保障，助力北京和河北开拓‘一带一路’参与国家市场。”宣晓波介绍。

今年上半年，通过中欧班列（天津）发送的货物中，京津冀三地货源比例超过60%。中欧班列让天津这座海港城市可以更立体化地发展，为融入“一带一路”建设、京津冀协同发展以及推动港产城融合发展注入了正能量，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。

未来，在保障中欧班列常态化稳定运行的基础上，天津将进一步发挥国际海铁联运物流枢纽作用，利用好“自贸+综保”创新平台，打造具有天津特色的中欧班列，加快推进港产城融合发展，更好地服务“一带一路”建设。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经