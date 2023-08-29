原标题：海信家电2023上半年净利润同比增加141.45%

8月28日，海信家电发布了半年度业绩报告。报告显示，2023年上半年营业收入约429.44亿元，同比增加12.1%；归属于上市公司股东的净利润约14.98亿元，同比增加141.45%；基本每股收益1.09元，同比增加136.96%。

海信家电坚持“智慧新生活”战略，突出智慧套系优势，实现智能化、套系化、场景化、家居化的智慧家庭全场景布局。

上半年，海信爱家APP日新增注册用户同比增加66%，日活数同比提升131%。同时，璀璨高端套系承接公司智慧家庭战略，销售额同比增长310%，已累计进入25万+品质家庭。

在智能化的基础上，海信家电快速进行技术创新、精准定位用户需求和差异化布局产品，实现冰洗空厨等各品类的协同增长。其中，暖通空调板块实现主营业务收入211.60亿元，同比增长11.68%；冰洗板块实现主营业务收入115.87亿元，同比增长11.12%，有力支撑了海信家电业绩的快速增长。

上半年，海信洗衣机以消费者洗护新需求为导向，不断强化洗护科技的创新和产品体验的升级，持续为全球用户提供更多更好的洗护产品。其中海信洗衣机“活水洗”产品，成为众多高品质家庭选购洗衣机的“不二之选”。

自海信洗衣机“活水洗”产品上市以来，其凭借“一举破解多年来真菌难以消灭的健康洗护痛点”，迅速赢得一大批追求健康品质生活的家庭和用户信赖，从此让家中的衣物、床单等摆脱真菌困扰，时刻呵护全家人健康。海信璀璨洗衣机L5也成功入选了《2023智慧生活科技好物选购指南》。

新产品与新技术的持续创新，也助力海信洗衣机在国外市场加速奔跑。在欧洲严苛的产品技术标准下，海信洗衣机不仅顺利完成了相关领域的顶格标准认证，还实现了产品销售的进一步突破。上半年实现出口量同比增长54.6%，创造出了“每分钟都有3个欧洲家庭选择海信洗衣机”良好业绩。业内人士指出，这不只是海信品牌“从走出去到走上去”的突破，更实现了海信洗衣机产品品质的“出圈”。

从产品出海到品牌出海，从中国产品到中国品牌，海信家电通过世界杯等国际顶级赛事进行体育营销，进一步提升品牌全球影响力。上半年，海信家电深化研产销全球化布局，外销主营业务收入142.37亿元，占比达到33.15%。

三电公司作为全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商，上半年，新签订单同比增长106%，电动压缩机和热管理系统获得重点客户订单，为公司由压缩机为主的配件供应商战略转型为系统供应商打下坚实基础。

海信家电在澳洲上市高静压风管式中央空调，在日本上市全系列滤网自清扫平台空调产品，海信牌中央空调海外整体收入增长42%，其中热泵外销收入同比增长106%。洗衣机业务出口量同比增长72.4%，厨电业务出口额同比增长128.2%。墨西哥蒙特雷家电产业园冰箱产线多个型号投产，二季度产能环比提升135.6%。

随着用户时代的到来，数字化、智能化发展趋势也顺应主流消费由“有”向“优”升级，可以预见在行业逆势领涨的海信洗衣机也将迎来一轮“从领先到领跑”的再次跨越，实现对产业升级和消费迭代的领跑。

(责编：董童、李源)

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