原标题：重磅发布！伊利稳居全球乳业五强，连续十年蝉联亚洲第一

8月29日，荷兰合作银行发布“2023年全球乳业20强”榜单，伊利稳居全球乳业五强，连续十年蝉联亚洲乳业第一，再次成为唯一进入全球五强的中国乳企。这是伊利继8月22日夺得Brand Finance“全球最具价值乳品品牌榜”四连冠后，再度获得国际权威评估机构的认可，持续向世界传递中国乳企的硬核实力。

“全球乳业20强”榜单以全球各大乳品企业销售数据和财务报表的信息作为排位的主要依据，是目前全球乳业权威排行榜单之一。面对复杂多变的全球经济环境，伊利坚持高目标引领，凭借全产业链的竞争优势持续扩大领先地位，实现营业总收入连续30年稳健增长，其中，过去十年，伊利营收从2013年的477.79亿元，增长至2022年的1231.71亿元，期间复合增速为11%，两倍于行业增速，稳居全球乳业五强、亚洲乳业第一可谓实至名归。

伊利连续30年穿越周期的稳健增长，离不开其对创新和数字化的前瞻布局。在创新方面，伊利不仅建立了开放式创新平台、集团创新中心和事业部应用创新平台的三级研发体系，还在全球设立15个创新中心，持续开展科技创新，在筑牢深厚的全产业链护城河的同时，培育有机乳品、乳及植物基营养品、奶酪、天然矿泉水等高增长业务，把握多样化、健康化新消费趋势，取得稳健发展成果。与此同时，伊利不断加快引领产业链数字化转型升级的步伐，在上游建设全球智能化程度领先的智慧牧场，全程无人工干预；在中游打造智能工厂，提升生产和管理效率；在下游推动“全域、全场景、全生命周期”的消费者数字化运营，开发了与1.5亿消费者在线协同共创新品的智能洞察系统，让伊利逐步实现了研发、制造、供应链、营销等全业务价值链的数智化升级，为品牌注入了更多发展活力。

进入2023年，伊利继续凝聚全球力量，深化科技创新，加快数字化转型，不断为消费者提供覆盖全生命周期的营养健康产品。创新方面，伊利率先推出全球首款控血糖牛奶、首款常温活性乳铁蛋白有机纯牛奶等提升免疫力的功能性产品，还加码推出了欣活纾糖膳底配方奶粉、舒化安糖健等功能性控糖新品。数字化方面，伊利在今年3月正式发布了业内首款GPT应用产品——YILI-GPT，通过机器学习、运筹优化、智能交互等不断为消费者提供更多元的消费体验，还率先推出中国乳业首个超写实数字人“金婰”，为消费者带去了全新的观感和体验，打开业绩增长的新空间。

根据最新财报，2023年以来，伊利经营业绩持续增长，“稳中优进”的势头依旧强劲，公司上半年营业总收入达661.97亿元，净利润达63.14亿元，营收净利逆势双增，再创亚洲乳业新高。报告期，公司均衡的结构优势持续释放，全品类业务全面领跑行业。近年来表现出色的奶粉、冷饮业务，增长飞轮加速转动，正在成为伊利业绩增长新的驱动板块，公司基本盘液奶保持稳健发展，规模和市场份额稳居第一。

前瞻性创新技术提升全球乳业话语权，数字化驱动奶业高质量发展，伊利连续30年的稳健增长，为全球乳业发展不断注入新活力。作为全球最具价值乳品品牌，伊利在实现自我稳健发展的同时，引领行业高质量发展，加快向着“全球乳业第一”的长期战略目标前行。

(责编：董童、李源)

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