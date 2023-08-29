原标题：皖能联手能链、永联科技等打造安徽首座“油气电氢服”一体化综合能源港

8月28日，皖能集团举行安徽首座、国内领先的“油气电氢服”一体化综合能源港（下塘梧桐大道站）开业庆典，作为贯彻落实安徽省新能源汽车产业集群建设推进大会精神的具体行动，该项目的投产运营标志安徽以充换电基础设施“一张网”为核心的绿色出行服务体系建设取得了良好开局，为成为全国新能源车出行最友好省份打造出一张靓丽名片。合肥市领导张泉，省国资委领导李向阳，省汽车办领导刘文峰，省商务厅领导孙永彬，集团公司领导陈翔、李明、刘亚成，长丰县领导李命山、李孝鸿，以及省能源局和省国资委相关处室、合肥市相关部门负责同志，行业伙伴和新闻媒体记者参加开业庆典。

活动现场，省充换电公司董事长吴海介绍项目情况，长丰县委副书记、县长李孝鸿和皖能集团党委副书记、总经理李明先后致辞，皖能集团党委书记、董事长陈翔，党委副书记、总经理李明，合肥市委常委、常务副市长张泉，省国资委党委委员、副主任李向阳，省汽车办副主任、省经济信息中心主任刘文峰，省商务厅二级巡视员孙永彬，长丰县委书记李命山，省能源局油气处处长张勃松，能链创始人、CEO戴震等共同为项目剪彩并现场参观站内运行情况。

随着新能源汽车渗透率快速增加，交通领域供能整体呈现绿色化、低碳化、共享化的发展趋势，特别是省委省政府将新能源汽车作为“首位产业”，聚焦整车、零部件和后市场一体化发展，作出“建成具有全球竞争力的新能源汽车产业集群”的战略决策为行业发展带来历史性机遇。皖能集团积极践行“省级队、主力军、主平台”的新功能定位，坚持把创新作为全面战略转型的第一动力，提出以“新基建、新能源、新网络、新民生、新模式、新业态”理念，建设集油、气、电、氢、服为一体的新型交通能源基础设施，以组局推动长丰能源综合改革创新试点县建设为契机，投资建设下塘梧桐大道项目，主动担当全省能源综合改革创新“探路者”。

皖能集团通过深度链接汽车后市场资源，与能链、奥动、永联科技等行业领军企业深度合作，依托信息化、数字化，为广大车主提供融合高效、清洁低碳的一站式综合能源服务。对于能链来说，皖能综合能源港是能链综合能源港解决方案的又一次落地实践。作为能源资产服务商，能链将继续携手皖能，通过技术和模式创新推动新能源产业升级发展，助力皖能在综合能源港建设方面成为全省乃至全国能源领域的积极实践者和推动者，也有助于其在能源革命大时代勇立潮头。

下塘梧桐大道站占地面积约17.5亩，总投资近亿元，单日最大可满足2000辆燃油车、80台次氢能公交、576台次充电车辆、300台次换电车辆的供能需求。与传统加油站相比，每年可减排二氧化碳约16647吨，折合标煤约6658吨，相当于减少7230辆油车一年的二氧化碳排放量。与此同时，实现站内微能网与电网的双向互动，对“源网荷储”一体化具有重要的示范意义，为下一步实现“车、站、网”协同互动，探索“互联网+充换电基础设施”建设，推广V2G、S2G等新兴技术应用，助力新型电力系统建设开辟新路径，提供新选项。

皖能集团将牢记省委省政府赋予的“省级队、主力军、主平台”定位，以此次下塘梧桐大道站的投运为新的起点，加快推进全省充换电基础设施“一张网”建设，充分发挥国有企业的引领作用和国有资本的杠杆作用，与地市政府和产业伙伴共同努力，为打造充换电投资建设运营安徽新模式、新能源汽车出行最友好省份新形象、经济社会发展全面绿色转型区的新名片贡献力量。

(责编：董童、李源)

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