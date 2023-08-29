人民网北京8月29日电 （欧阳易佳）“根据2022年度最新调查数据，我国红树林地面积增长至43.8万亩，较本世纪初增加了约10.8万亩，是世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。”生态环境部近日召开新闻发布会，生态环境部海洋司副司长胡松琴表示，近年来，各有关部门和地方科学有序推进红树林保护修复、监测监管等工作，推动红树林保护取得积极成效。

红树林是热带、亚热带海陆交错区生产能力最高的海洋生态系统之一，在净化水质、防风消浪、维持生物多样性、固碳储碳等方面发挥着极为重要的作用。

胡松琴介绍，生态环境部将依据职责与有关部门共同加强红树林保护工作。通过结合《“十四五”海洋生态环境保护规划》实施和美丽海湾建设，指导沿海地方落实好62个海湾内涉及红树林保护修复的相关重点任务措施。

“加强红树林生态保护监管，持续开展‘绿盾’自然保护地强化监督和人类活动遥感监管，开展红树林类型国家级自然保护区生态环境保护成效评估，科学评估红树林保护修复生态环境成效。”胡松琴说。

胡松琴强调，将强化红树林生态状况调查评估，在现有典型红树林生态系统和保护区监测工作的基础上，逐步拓展监测范围，常态化开展全国典型红树林生态系统的生态健康状况评价，并将红树林纳入下一步要进行的海湾生态环境精细化调查范围。

中国海警局同样高度重视红树林等典型海洋生态系统的执法工作，将其作为服务保障国家“双碳”战略实施的重要抓手，综合施策、体系发力。

发布会现场，中国海警局新闻发言人刘德军表示，将强化管控基础，加强与林业部门沟通对接，全面掌握海警职责范围内涉及红树林保护的16个国家级自然保护区，2个国家公园和8个未设保护区区域的基本情况。通过常态摸排和专项巡查，及时动态更新相关基本信息，夯实执法工作基础。

“通过强化日常巡护和普法宣传，督促相关部门严格落实管理职责，充分运用视频监管、无人机、卫星遥感等手段加强红树林区域动态监管。”刘德军说。

据了解，近年来中国海警局先后查获6起非法砍伐红树林、位红树林保护区内违法用海用岛等涉红树林保护案件。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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