人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

生态环境部：我国红树林地面积较本世纪初增加了约10.8万亩

2023年08月29日15:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月29日电 （欧阳易佳）“根据2022年度最新调查数据，我国红树林地面积增长至43.8万亩，较本世纪初增加了约10.8万亩，是世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。”生态环境部近日召开新闻发布会，生态环境部海洋司副司长胡松琴表示，近年来，各有关部门和地方科学有序推进红树林保护修复、监测监管等工作，推动红树林保护取得积极成效。

红树林是热带、亚热带海陆交错区生产能力最高的海洋生态系统之一，在净化水质、防风消浪、维持生物多样性、固碳储碳等方面发挥着极为重要的作用。

胡松琴介绍，生态环境部将依据职责与有关部门共同加强红树林保护工作。通过结合《“十四五”海洋生态环境保护规划》实施和美丽海湾建设，指导沿海地方落实好62个海湾内涉及红树林保护修复的相关重点任务措施。

“加强红树林生态保护监管，持续开展‘绿盾’自然保护地强化监督和人类活动遥感监管，开展红树林类型国家级自然保护区生态环境保护成效评估，科学评估红树林保护修复生态环境成效。”胡松琴说。

胡松琴强调，将强化红树林生态状况调查评估，在现有典型红树林生态系统和保护区监测工作的基础上，逐步拓展监测范围，常态化开展全国典型红树林生态系统的生态健康状况评价，并将红树林纳入下一步要进行的海湾生态环境精细化调查范围。

中国海警局同样高度重视红树林等典型海洋生态系统的执法工作，将其作为服务保障国家“双碳”战略实施的重要抓手，综合施策、体系发力。

发布会现场，中国海警局新闻发言人刘德军表示，将强化管控基础，加强与林业部门沟通对接，全面掌握海警职责范围内涉及红树林保护的16个国家级自然保护区，2个国家公园和8个未设保护区区域的基本情况。通过常态摸排和专项巡查，及时动态更新相关基本信息，夯实执法工作基础。

“通过强化日常巡护和普法宣传，督促相关部门严格落实管理职责，充分运用视频监管、无人机、卫星遥感等手段加强红树林区域动态监管。”刘德军说。

据了解，近年来中国海警局先后查获6起非法砍伐红树林、位红树林保护区内违法用海用岛等涉红树林保护案件。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局等七部门曝光七起危险化学品违法案件
　　人民网北京8月29日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、应急管理部、国家邮政局等7部门集中开展相关领域销售危险化学品专项治理，加大对违法犯罪活动的打击力度，查办了一批违法案件，侦破了一批刑事案件。 为有力震慑违法行为，充分发挥以案释法、教育警示和社会舆论监督作用，市场监管总局选取一批典型案例予以曝光。…
2023年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动举行
　　人民网北京8月29日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，8月28日，以“规范使用地图 一点都不能错”为主题，2023年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动在浙江德清举行。活动现场发布了2023年版标准地图和“规范使用互联网地图倡议书”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部