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2022年全国非常规水源利用量快速提升

2023年08月29日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （欧阳易佳）据水利部消息，全国非常规水源利用量快速提升。2022年非常规水源利用量较2012年的44.6亿立方米提高了2.9倍，较2020年的128.1亿立方米提高了37%。非常规水源利用量占供水总量的比例较2012年的0.7%有了大幅提高，在北京、天津、山西、山东等省份，非常规水源利用量占比分别达到30%、17.9%、8.9%和8.0%，为保障当地供水安全发挥了重要作用。

近年来，水利部持续加大非常规水源利用力度，联合国家发展改革委等部门先后印发了《关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》《典型地区再生水利用配置试点方案》等文件，将省级行政区非常规水源最低利用量纳入“十四五”用水总量和强度双控目标进行考核，着力扩大非常规水源利用领域和规模，在29个省份的78个城市开展典型地区再生水利用配置试点。

《中国水资源公报》显示，2022年全国再生水、集蓄雨水、海水淡化水、矿坑（井）水、微咸水等非常规水源利用量进一步增加，达到175.8亿立方米，较2021年提高37.5亿立方米，非常规水源利用量已占全国供水总量的2.9%。

下一步，水利部将会同有关部门进一步加大非常规水源开发利用力度，有序推进再生水利用配置试点建设，有效发挥非常规水源利用在解决水资源短缺、提高用水效率、防治水环境污染等方面的重要作用。

(责编：王震、吕骞)
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