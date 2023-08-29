原标题：共话亚太新机遇 APEA亚企会赋能青年企业家

亚太青年企业家理事会启动仪式暨亚太工商领袖论坛于近日举办，论坛由亚太青年企业家理事会（Asia-Pacific Entrepreneurs Association，APEA）主办。

APEA亚企会是在亚太地区经济合作与发展计划的整体框架下成立，主要致力于帮助成员进入国际贸易领域，开拓新的商机，助力其开展海外业务并建立全球化链接；推动科技创新，激发人才的创造力，让新兴技术成为带动社会进步和经济增长的重要引擎，同时致力于推动文化交流，搭建开放、包容和互学、互鉴的平台，不断促进跨文化间的合作和创新。

在主席团致辞中，太平洋经济合作理事会菲律宾主席安东尼奥·巴西利奥表示亚洲太平洋地区拥有大量的青年人才，可以在区域内创造收入和就业获得支持和机遇，并给该地区人民带来繁荣。APEA将为他们提供创业所需的工具、支持和机会，通过区域经济运行，助力青年企业家从更大的市场、网络和资源中收益，同时也建立一个支持年轻人创业的生态系统，积极与政府和企业合作，创造一个鼓励创业和促进创新的有利环境，鼓励他们创新和发展。

在代表致辞环节，中国国际贸易学会会长金旭指出，亚太地区作为全球最重要的经济增长的引擎之一，对于世界经济的稳定与繁荣具有重要意义。本次论坛的目的也是要进一步加强亚太地区各国间的合作，携手共推亚太地区国际贸易的繁荣发展。

梅花创投创始合伙人吴世春表示，亚太需要通过支持更多的年轻人创业来加强融合，促进亚太更加深度的经济交流。作为投资人，他希望自己的微薄力量能为年轻人创业作出贡献，特别是扶持小镇青年出身的创业者走向更大的舞台。

论坛最后，亚太青年领袖计划正式启动。亚太青年领袖计划，隶属于亚太地区经济合作与发展的整体框架，由亚太青年企业家理事会联合APEC Voices、G20青年企业家联盟全球总部主席团及达沃斯世界经济论坛相关组织的管理者、核心成员及历届代表共同发起，旨在发掘来自亚太地区的世界级杰出领袖，陪伴他们共同成长，并为亚太地区的经济繁荣和可持续发展注入源源不断的引擎动能。（记者 马思）

(责编：董童、李源)

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