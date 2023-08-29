原标题：中欧班列“东通道”丨绥芬河铁路口岸助力共建“一带一路”高质量发展

繁忙的铁路换装线，高高耸立的龙门塔吊，一列列整装待发的货运列车……在安静的边陲小城牡丹江绥芬河市，铁路口岸却是一片忙碌的景象。

随着一记长而深沉的鸣笛声，火车慢慢启动，车厢之间传来的金属摩擦声与列车引擎的轰鸣声交织在一起，满载着家用电器和国产汽车的3704次中欧班列从绥芬河站始发，经绥芬河口岸开往俄罗斯谢利亚季诺站。

中欧班列从绥芬河铁路口岸驶出。人民网 尚城摄

2022年6月17日，黑龙江省人民政府印发《黑龙江省产业振兴行动计划（2022—2026年）》，《行动计划》提出，畅通对俄欧陆路通道，贯通哈绥俄亚陆海联运通道，加快建设哈尔滨、黑河、绥芬河—东宁国家物流枢纽，争取建设哈尔滨中欧班列东部通道集结中心。

8月2日，绥芬河铁路口岸中欧班列迎来开行五周年。五年间，该口岸累计通行中欧班列2290列、发送货物212469标箱，班列运输持续保持高位运行。“边陲小镇”绥芬河，正在通过中欧班列被全世界知晓。

中欧班列带来“新机遇”

铁路部门推进口岸通行量创新高

绥芬河铁路口岸位于黑龙江省东南部，是我国沿边开放的重要窗口，属于国家一类口岸，2018年8月正式开通中欧班列集装箱运输业务。五年来，中国铁路哈尔滨局集团有限公司通过不断完善班列运行保障机制、提高口岸站运输能力建设等途径，推动了班列开行数量逐年递增、货物品类不断丰富、运输货值成倍增长。

绥芬河站联运换装场。曲艺伟摄

“今年以来，绥芬河站货场增设了一台‘龙门吊’设备，两台‘正面吊’设备，集装箱装运效率大幅提升。曾经需要四到五个小时才能完成的装运作业，现在三个小时以内就能完成。”中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥芬河站副站长刘迎东表示，除了运输设施的不断更新，哈铁还陆续完成了绥芬河站的滨绥铁路电气化改造、牡绥扩能改造、货场改造等重点工程，使国内通道运输能力不断升级。绥芬河铁路口岸通行的中欧班列从2018年全年20余列，到目前单月最高95列，通行量连续四年实现两位数以上增长，其中2022年度增幅达61%，增长率居全国口岸首位。

绥芬河站国际联运交接所。人民网 尚城摄

走进绥芬河口岸铁路联检大楼，来自俄罗斯的中欧班列跟车司机正将联运单递进国际货运窗口，经工作人员录入后，班列的货物信息和车辆信息便能精准地传送至绥芬河海关。待到海关放行后，联运换装场便开始对班列进行换装作业，最终将班列发往国内的各个站点。

“除板材、玉米、大豆、化肥等货物外，经绥芬河铁路口岸出入境的中欧班列还负责运输汽车、机电设备等重要货物。为此，我们特地开通了‘绿色通道’窗口，由专门的值班员办理票据交接手续，有效提高了中欧班列的通关效率。”中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥芬河站交接所车间副主任李义刚介绍，绥芬河站坚持“班列优先”的原则，准确掌握班列在境外的开行时间、数量和货物品名，充分利用95306“数字口岸”系统实现信息共享。

目前，经绥芬河铁路口岸出境的中欧班列已通达欧洲5个国家，入境班列覆盖国内25个城市，运输货物从最初的电器产品扩大到日用百货、工业机械、农副产品等14大品类，辐射带动效应日益凸显。

优化服务提质效

多部门携手助力中欧班列高效通行

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，中欧班列凭借全天候、大运量、绿色低碳、畅通安全等优势，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通，成为中国与“一带一路”沿线国家互联互通互惠的重要载体，被誉为联通亚欧的“钢铁驼队”。

依托于中欧班列整车国际联运的运输方式，绥芬河铁路口岸加速要素资源跨国流动，吸引了国内多家知名木材加工企业落户绥芬河，推动形成了上中下游全链条、产业内相互匹配的发展业态。截至目前，已有3800余家企业入驻中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区，口岸城市正由“通道经济”向“产业经济”加速转型。

2019年8月30日，中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区正式授牌，其重要功能就是建设面向国际陆海通道的陆上边境口岸型国家物流枢纽，打造中俄战略合作及东北亚开放合作的重要平台。“今年以来，绥芬河片区管委会牵头成立了口岸通关便利化专班，通过多部门联合调研，围绕口岸通关堵点问题梳理形成创新方向，以制度创新为牵动助力中欧班列畅通运行。”中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管委会副主任王志宏说。

绥芬河海关关员检查中欧班列集装箱。曲艺伟摄

绥芬河海关关员检查中欧班列集装箱。曲艺伟摄

为服务促进中欧班列高质量运行，中国（黑龙江）自贸试验区绥芬河片区组织协调铁路、海关、边检等部门，持续优化班列开行作业流程，提升中欧班列的开行质量和出入境效率，压缩非生产作业时间。绥芬河海关推出“一揽子”支持措施，为企业提供了专人专岗、延时办公等服务，实行7×24小时的预约通关，铁路舱单信息确认升级为电子审核，铁路舱单归并、数据传输实现无纸化，企业不到场即可完成舱单归并、放行等操作。同时，绥芬河出入境边防检查站优化服务模式，做到全天候不间断查验与全岗位提前迎候待检，配套出台中欧班列优先查验等专项服务举措，保障中欧班列办理边检手续“零等待、零延误”。

王志宏表示，下一步，绥芬河片区将持续发挥协调作用，创新便利化改革举措，助力打造中欧班列稳定、可靠、高效的物流服务，努力将区位优势转化为经济效益。

再添贸易“新动脉”

国际贸易企业满满“获得感”

“作为一家国际物流企业，绥芬河铁路口岸通行中欧班列数量的不断增加为我们带来了可观的经济效益。”绥芬河华运国际物流有限公司负责人付丽娟表示，“得益于更快的通关效率和更短的运输时间，中欧班列目前成为很多国际贸易公司的首选运输方式。从最初的每个月10列，到如今的每个月30余列，五年来，我们见证了中欧班列的飞速发展。可以说，中欧班列的开行为国际物流企业带来了前所未有的发展机遇。”

中欧班列在换装场等待调运发车。曲艺伟摄

一直以来，绥芬河口岸都是中欧班列东部通道的重要口岸。随着中国与“一带一路”沿线国家经贸往来的双向深入，中外企业对铁路运输服务需求持续增长，中欧班列“定制”业务也不断发展，促使中欧班列开行数量持续增加，对推动国际贸易和经济合作发挥了重要作用。

“为打造中欧班列国际品牌产品，我们与北京长久物流、大连港集团合资组建哈欧国际物流股份有限公司，开展国际跨境铁路运输业务，与沃尔沃、大众奥迪、长城汽车等多家国内外知名企业保持合作。”中国铁路哈尔滨局集团有限公司货运营销中心负责人介绍，“通过发挥绥芬河铁路口岸位于中欧班列‘东通道’的区位优势，我们的客户群体覆盖多个产业，运送货物超过70多个品类，与多家国内外知名生产型和贸易型企业保持战略合作，中欧班列国际品牌影响力日益扩大。”

鸟瞰绥芬河站全貌。曲艺伟摄

从“一个喇叭听全城”的边陲小城，到通海达洋的陆上边境口岸型国家物流枢纽，近年来，随着从绥芬河口岸出境的中欧班列持续高位运行，中欧班列“东通道”正在为中欧及沿线国家物流畅通发挥更加重大作用。下一步，中国铁路哈尔滨局集团有限公司将发挥绥芬河、满洲里、同江铁路口岸集群优势，全面提升中欧班列稳定畅通综合保障能力，以高水平对外开放为共建“一带一路”高质量发展作出积极贡献。

(责编：王连香、吕骞)

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