王斯文

原标题：辽宁中欧班列深度融入共建“一带一路”跑出振兴发展“加速度”

7月29日18时29分，伴随着一阵长长的汽笛声，沈阳至莫斯科的X8059次列车从中欧班列（沈阳）集结中心缓缓驶出。今年上半年，中欧班列（沈阳）共开行424列，同比增长42.76%；运输货物34830标箱，同比增长42.79%；货重39.31万吨，同比增长55.26%，各项指标均创历史新高。

一直以来，辽宁是东北地区能源、原材料、粮食、集装箱运输的核心枢纽，以中欧班列为载体，完善多式联运集疏运体系，一个以沈阳为枢纽，海陆联运、贯穿南北、横跨亚欧的物流网络正在形成。

中国铁路沈阳局集团有限公司管内半高箱氧化铝班列装车现场。李季春摄

订单数量增长，企业国际竞争力显著提升

“我们现在采用中欧班列铁路运输，从沈阳出发，经中国各边境口岸出境到达俄罗斯莫斯科、叶卡捷琳堡、乌法、秋明、新西伯利亚、伊尔库茨克等地，历时约20-25天。时间是海运的三分之一，价格是空运的五分之一。”沈阳远大智能工业集团股份有限公司副总裁邹宽告诉记者，尤其是在疫情期间，公司能将货物按时交付客户，中欧班列提供了精准高效的物流支持。

远大智能博林特电梯一直深受中欧班列沿线国家市场的欢迎，今年更是迎来了发运货物的高峰，出口量相比去年同期增加了15%。可以说，中欧班列促进了博林特电梯在客户中的品牌形象，助力了企业国际市场的发展。

相对于海运和空运，中欧班列受自然环境影响小、稳定性高，对具有一定运量规模、时效性要求较高的产品，有很强的吸引力。

“在以往的传统贸易模式中，我们的运输成本较高，客户支付了高额的运费，导致出口商品成本上涨，与出口国本地同类商品相比不具备竞争力，有些时候运输时效较长，导致商品运抵时失去了时效性，市场饱和而利润降低。”辽宁承智商贸有限公司总经理熊伟在接受采访时表示，自从采取中欧班列运输模式后，为企业节约了发运成本，提高了发运时效，节省了人工成本。

货物流动是国际交流的一个重要载体，作为中欧班列（沈阳）集结中心所在地，沈阳也与世界特别是“一带一路”沿线国家，形成了密切联系。截至目前，中欧班列（沈阳）货物辐射全球20余个国家，与国内外140余个城市开展货物集散合作，吸引10余家物流贸易企业在沈投资。

中欧班列（沈阳）集结中心班列首发现场。人民网 邱宇哲摄

畅通运输通道 加强服务保障

走进沈阳蒲河物流基地的中欧班列（沈阳）集结中心，眼前一派繁忙的景象。一边是从满洲里口岸出入境的返程中欧班列，将进口汽车配件、板材等货物分装转运至北京、河北、山东等地；另一边则是满载生活用品、轮胎、电子产品等货物整装待发的中欧班列，将中国制造分发至东欧大陆。

面对日益旺盛的中欧班列运输需求，中国铁路沈阳局集团公司加大资金投入，积极参与集结中心建设。“目前，集结中心可为客户提供集装箱集结到发、场内装卸搬运等服务，让客户实现一站式办理、一条龙通关。”铁路局集团公司相关负责人表示，目前，根据客户需求，公司提供定制化开行国际货运列车服务，在开好去程班列的基础上，积极配合开发回程中欧班列，加大回程班列开行力度，增加编组至50车以上。截至7月31日，辽宁回程中欧班列开行数量达到228列，同比增加11.2%，双向货源的日趋均衡运输，更好地促进了贸易的良性循环，整体运输服务品质也得以大幅提升。

丰富的商品品类不仅可以保障国际产业链供应链稳定，还能满足消费者多样化的需求。

“今年前4个月，中欧班列（沈阳）承运出口商品种类达到了303种，创下了历史新高。”中外运（沈阳）国际班列有限公司总经理助理姚翔告诉记者，货源来自东北三省、长三角、珠三角、京津冀等地区，承运商品种类涵盖汽车零部件、机械设备、电子产品、医疗器械、日用品等等。

为帮助中欧班列（沈阳）吸引更多货源，沈阳海关出台了一系列扶持政策。允许企业自主选择通关模式和口岸、减少报关次数，方便快捷。“为提升班列通关效率，我们还对监管设施进行了智能化升级，免人工干预引导车辆运输作业，强化现场精准处置能力，进一步规范货物入区核查处置流程。”沈阳海关相关负责人说。

沈阳海关关员监管中欧班列货物。张凡摄

培育外贸新增长点，推动更高水平对外开放

作为首次打通欧洲腹地回程路线的中欧班列，“波兰马拉舍维奇——大连”的开通，为沿线各国生产、生活需求提供稳定的运输保障；“沈阳东—大连港马士基全程单海铁联运班列”的开通，不仅实现了沈阳区域至大连的物流通道扩容，而且通过港航合作，班列将港口功能延伸至内陆站点……

作为东北海铁联运的枢纽，大连港多元化集疏运体系发达，可满足现有所有船型的滚装船全天候靠泊，海陆大通道的“铁路邮差”作用日益显现。数据显示，2022年，大连中欧班列共完成152列次，较2021年增加48列次，重箱率保持100%。其中，去程班列完成106列，同比增长38%；回程班列完成46列，同比增长70%。

依托港口资源，大连陆续开通至德国杜伊斯堡、俄罗斯莫斯科别雷拉斯特和沃尔西诺班列，以及新西伯利亚、白俄罗斯明斯克至大连回程班列等，经满洲里、绥芬河、二连浩特、阿拉山口、霍尔果斯5个主要口岸的班列全部开通，形成了东、中、西“三通道”多线路、多口岸发运和往返“双向”开行模式。

今年以来，辽宁省持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，加快建设对外开放高地，上半年，辽宁对“一带一路”沿线国家进出口1484.4亿元，增长9.7%。

“到2025年，辽宁中欧班列开行数量将突破1000列……”辽宁省提出，要依托辽宁区位、产业和要素优势，高水平参与中日韩经贸合作和东北亚区域合作，全面开拓RCEP成员国市场，深度融入共建“一带一路”，以开放促改革、促发展，引领辽宁全面振兴。

(责编：王连香、吕骞)

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