新华社天津8月29日电（记者梁姊、王井怀）记者29日从位于天津的海洋石油工程股份有限公司获悉，由我国自主设计建造的海底管道终端在海南陵水海域成功安装，标志着我国深水工程技术取得新突破，对提升海洋装备制造能力、保障国家能源安全具有重要意义。

据中国海油“深海一号”二期工程项目副经理徐化奎介绍，本次安装的海底管道终端为“深海一号”二期关键控制性工程——20英寸长输管道的重要组成部分，用于连接管线和其他海底生产设施，采用不锈钢内衬复合材质，管径达508毫米，壁厚37.9毫米，重量达79吨。

本次安装精度要求极高。安装时需要穿越近千米深的海水，将重量约等于80辆小汽车的海底管道终端放置到海底。安装完成后，海底管道终端正北方位角偏差不得超过1.5度，海床比较水平偏差不得超过2.5度，对安装工作带来很大挑战。

据海油工程“深海一号”二期工程海上安装经理宋艳磊介绍，中国海油自主研发“海底管道终端整体式舷侧安装”“高精度定位系统水下监控”等5项新工艺，组织安装流程桌面推演、仿真演练和陆地安装测试，反复优化施工方案，有效提高安装效率和作业安全性，仅用不到3个小时就完成海底管道终端下放，安装精度均满足技术要求。

“深海一号”二期项目天然气探明地质储量达500亿立方米，通过“水下生产系统+浅水导管架处理平台+深水半潜式平台远程操控系统”油气开发新模式，投产后可使“深海一号”大气田高峰年产量由30亿立方米提升至45亿立方米，成为保障我国能源安全的重要气源地。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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